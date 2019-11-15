2019FHC中國國際烹飪藝術賽 高餐大奪5金18銀15銅

2019-11-15 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



「2019FHC中國國際烹飪藝術比賽」11月在上海舉行，高雄餐旅大學西餐廚藝系主任陳寬定領銜指導，帶領29名學生位參賽，榮獲5金、18銀、15銅佳績。

FHC中國國際烹飪藝術比賽，是世界廚師聯合會（WACS）在中國唯一認證的洲際性烹飪比賽，今年升級至全球B級賽事，難度挑戰都更為嚴峻。比賽項目涵蓋專業級與青年組之牛肉西式主菜烹飪、義大利手工麵烹飪、西式海鮮主菜烹飪、西式豬肉主菜烹飪等。今年共有20多個國家與地區、600多名選手參賽。

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陳寬定賽前每晚都陪選手們培訓到深夜，他表示，得獎是一時的，學習才是真正的目的，得獎是鼓勵，但往後仍需認真，態度要更謙虛。在競賽培訓期間，鍛鍊自己的忍受力與毅力，無論得獎與否，都將成就自己未來的堅強實力。

另外，台灣代表隊參加《中國國際青年廚師挑戰賽》，這次一舉拿下「團體金牌奬」。這項競賽邀請來自12個國家和地區的參賽隊伍，今年規模更是去年的一倍，得獎實屬不易。代表台灣參賽的4名選手都是西廚系一時之選，包含第44屆與45屆國際技能競賽西餐職類國手張雅婷、范乾輝、前FHC上海國際烹飪競賽得獎選手林冠廷、曾誠崴。

每支參賽隊伍，需要在規定時間內完成可供12人份的主題自助料理，包括手指餐、冷餐、沙拉、熱食和甜品等。每場比賽都長達5個小時，還需考慮前後菜餚的搭配及重複性與主題性，難度與挑戰都比個人賽還要大。