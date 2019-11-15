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2019FHC中國國際烹飪藝術賽 高餐大奪5金18銀15銅

2019-11-15 16:41聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

「2019FHC中國國際烹飪藝術比賽」11月在上海舉行，高雄餐旅大學西餐廚藝系主任陳寬定領銜指導，帶領29名學生位參賽，榮獲5金、18銀、15銅佳績。

FHC中國國際烹飪藝術比賽，是世界廚師聯合會（WACS）在中國唯一認證的洲際性烹飪比賽，今年升級至全球B級賽事，難度挑戰都更為嚴峻。比賽項目涵蓋專業級與青年組之牛肉西式主菜烹飪、義大利手工麵烹飪、西式海鮮主菜烹飪、西式豬肉主菜烹飪等。今年共有20多個國家與地區、600多名選手參賽。

陳寬定賽前每晚都陪選手們培訓到深夜，他表示，得獎是一時的，學習才是真正的目的，得獎是鼓勵，但往後仍需認真，態度要更謙虛。在競賽培訓期間，鍛鍊自己的忍受力與毅力，無論得獎與否，都將成就自己未來的堅強實力。

另外，台灣代表隊參加《中國國際青年廚師挑戰賽》，這次一舉拿下「團體金牌奬」。這項競賽邀請來自12個國家和地區的參賽隊伍，今年規模更是去年的一倍，得獎實屬不易。代表台灣參賽的4名選手都是西廚系一時之選，包含第44屆與45屆國際技能競賽西餐職類國手張雅婷、范乾輝、前FHC上海國際烹飪競賽得獎選手林冠廷、曾誠崴。

每支參賽隊伍，需要在規定時間內完成可供12人份的主題自助料理，包括手指餐、冷餐、沙拉、熱食和甜品等。每場比賽都長達5個小時，還需考慮前後菜餚的搭配及重複性與主題性，難度與挑戰都比個人賽還要大。

高餐大校長林玥秀表示，學校積極鼓勵學生參與國內外各項廚藝競賽活動，期待透過競賽參與，鼓勵學生對自身廚藝的精進，也透過高教深耕計畫、躍升計畫以及校內合作廠商等經費資源，全力挹注選手食材訓練與器具添購，讓選手們全心專注賽事，獲取佳績。

高雄餐旅大學西廚系上海培訓照青年廚師代表隊選手范乾輝、張雅婷、曾誠崴、林冠廷（左...
高雄餐旅大學西廚系上海培訓照青年廚師代表隊選手范乾輝、張雅婷、曾誠崴、林冠廷（左至右）。圖／高餐大提供
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2019FHC中國上海國際烹飪藝術比賽，高餐大囊括5金、18銀、15銅，左至右為...
2019FHC中國上海國際烹飪藝術比賽，高餐大囊括5金、18銀、15銅，左至右為陳寬定、林冠廷、曾誠崴、張雅婷、范乾輝、大會頒獎人。圖／高餐大提供
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高雄餐旅大學西餐廚藝系賴季煒一人包辦專業牛肉和青年鱸魚雙金牌。圖／高餐大提供
高雄餐旅大學西餐廚藝系賴季煒一人包辦專業牛肉和青年鱸魚雙金牌。圖／高餐大提供
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高雄餐旅大學師生在2019FHC中國上海國際烹飪藝術比賽大放異彩。圖／高餐大提供
高雄餐旅大學師生在2019FHC中國上海國際烹飪藝術比賽大放異彩。圖／高餐大提供
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