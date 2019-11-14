醒吾高中斷續欠薪 新北市府調解、控管

新北市私立醒吾高中去年10月爆出欠薪，有教師表示，到現在情況沒有改善，圖為今年初教師受不了，在校園內抗議。圖／新北市教育人員產業工會提供 分享 facebook

新北市林口區私立醒吾高中去年10月爆發欠薪糾紛，部分教師表示迄今情況未改善，依然「有時發、有時不發、有時發不完全」，今年7月學年結束已有20人退休或離職。校長吳文梅表示，收到補助款會優先撥給教師，但前董事會債務需要時間填補，學校會在教育局監督下處理。

新北教育人員產業工會醒吾支會每月都為教師薪資向勞工局申請調解，不少教師扛家計、房貸壓力大，先前校方積欠勞健保，部分非教室校地還遭行政執行署新北分署查封。

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支會指出，去年10月到今年1月教師只領本俸，未領到超鐘點費及教育研究費，約占薪資3分之1；今年2到4月教育局介入領到全薪；但5到7月又只有本俸，8月不知如何計算領2萬；9、10月一毛錢都沒有。9月欠薪調解昨天召開。

校長吳文梅表示，她也是教師，同樣被積欠薪水，在教職員及董事會間溝通很難為。董事會希望本學期教育部和教育局免學費補助款進帳時，優先發給教師，但沒把握百分之百結清欠薪。

醒吾目前有37班、981名學生。吳文梅表示，雖然欠薪，但不會影響教學品質，如今師資足夠，醒吾高中又是林口唯一技職學校，希望共同度過難關，以免學子須跨區求學。

新北市教育局表示，醒吾補助款已建立控管機制，校方須優先支應欠薪才會撥款。教育局也將醒吾高中列入「新北市私立高中發展及轉型輔導實施計畫」對象，定期召開專案輔導會議，日後如果要轉型、合併、改制、停辦、解散及創新發展，都會協助輔導。

新北勞工局指出，接獲教師申訴均有調解，約定發薪日，過去曾發生超過約定時間仍未給付薪資，但校方過幾日後仍補發薪，並無惡意拖欠狀況。