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醒吾高中斷續欠薪 新北市府調解、控管

2019-11-14 23:55聯合報 記者魏翊庭王敏旭／新北報導

新北市私立醒吾高中去年10月爆出欠薪，有教師表示，到現在情況沒有改善，圖為今年初...
新北市私立醒吾高中去年10月爆出欠薪，有教師表示，到現在情況沒有改善，圖為今年初教師受不了，在校園內抗議。圖／新北市教育人員產業工會提供
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新北市林口區私立醒吾高中去年10月爆發欠薪糾紛，部分教師表示迄今情況未改善，依然「有時發、有時不發、有時發不完全」，今年7月學年結束已有20人退休或離職。校長吳文梅表示，收到補助款會優先撥給教師，但前董事會債務需要時間填補，學校會在教育局監督下處理。

新北教育人員產業工會醒吾支會每月都為教師薪資勞工局申請調解，不少教師扛家計、房貸壓力大，先前校方積欠勞健保，部分非教室校地還遭行政執行署新北分署查封。

支會指出，去年10月到今年1月教師只領本俸，未領到超鐘點費及教育研究費，約占薪資3分之1；今年2到4月教育局介入領到全薪；但5到7月又只有本俸，8月不知如何計算領2萬；9、10月一毛錢都沒有。9月欠薪調解昨天召開。

校長吳文梅表示，她也是教師，同樣被積欠薪水，在教職員及董事會間溝通很難為。董事會希望本學期教育部和教育局免學費補助款進帳時，優先發給教師，但沒把握百分之百結清欠薪。

醒吾目前有37班、981名學生。吳文梅表示，雖然欠薪，但不會影響教學品質，如今師資足夠，醒吾高中又是林口唯一技職學校，希望共同度過難關，以免學子須跨區求學。

新北市教育局表示，醒吾補助款已建立控管機制，校方須優先支應欠薪才會撥款。教育局也將醒吾高中列入「新北市私立高中發展及轉型輔導實施計畫」對象，定期召開專案輔導會議，日後如果要轉型、合併、改制、停辦、解散及創新發展，都會協助輔導。

新北勞工局指出，接獲教師申訴均有調解，約定發薪日，過去曾發生超過約定時間仍未給付薪資，但校方過幾日後仍補發薪，並無惡意拖欠狀況。

教育局薪資教育部薪水勞工局

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