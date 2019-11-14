教部新增補助 奧林匹亞獲獎生出席國際會議經濟艙機票

2019-11-14 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



教育部今天表示，受少子化衝擊，過去兩年全國參與奧林匹亞競賽初選總人數略微下降（2017年8082人、2018年8624人），國教署今年初透過6科培訓委辦學校加強推廣，今年報名人數已略微回升至9110人。在獎勵機制上，除既有升學優待及留學獎學金，今年也增訂補助獲獎學生出席國際學術會議並發表論文的來回經濟艙機票、生活費及註冊費，以鼓勵學生出席國際學術會議發表研究成果，進而擴大國際視野。

我國高中學生參加2019年亞太及國際數理奧林匹亞6類8項競賽表現大放異彩，總統蔡英文今天在總統府接見各科競賽獲獎學生及指導教授代表，教育部也於國立台灣科學教育館舉行頒獎典禮，政務次長范巽綠肯定獲獎學生、指導教授、高中輔導教師及助教的辛勞。

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台灣師範大學資訊工程學系教授李忠謀代表6科培訓教授致詞時表示，學生在各自的學科已建立良好的基礎，而人類或社會問題已不能以單一學科知識解決，未來建議學生在大學或研究所階段，多進行跨領域學習，對學習之路是有幫助的。

另一名代表致詞的老師是台灣師範大學地球科學系助理教授李悅寧，她是2007年第1屆地科奧賽的金牌得主，畢業於法國巴黎第七大學，27歲拿到天文與天文物理博士學位，今年年初被台師大地球科學系延攬回台任教，且擔任地科培訓老師，並隨團帶學生出國比賽。

教育部表示，今年國際數理奧林匹亞競賽各科競賽初選階段共有9110名高中生報名參加，經由複選、選訓營及決選階段選訓45名國手，今年5月至9月期間，參加亞太數學、亞洲物理、國際數學、物理、化學、生物、地球科學及資訊奧林匹亞競賽等6科、8項競賽，各項競賽無論在國際排名及獲得獎牌數均有優異表現。其中，由韓國主辦的第13屆國際地球科學奧林匹亞競賽，在43個參賽國、計163名學生中，我國4名代表學生榮獲3金、1銀，國際排名第3名；

此外，由匈牙利主辦的第30屆國際生物奧林匹亞競賽，我國4名參賽學生同樣榮獲3金、1銀，在72個參賽國中，獲得國家國際排名第4名，表現優異。