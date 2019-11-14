老師幫學生取綽號「告狀小姐」 家長氣炸：配為人師表？

2019-11-14 14:28 聯合新聞網 綜合報導



老師幫學生取「狗不理小姐、眼瞎小姐」等綽號，讓家長氣炸。圖擷自 爆料公社 分享 facebook

取綽號有時候是親切的表現，拉進彼此的距離表示親密，但如果取的綽號是負面詞彙，就會讓人覺得備受汙辱。一名家長抱怨，孩子的導師帶頭幫學生取綽號，而且是叫「狗不理小姐、眼瞎小姐」等，讓家長氣炸大罵，這樣配為人師表？

日前一名家長在臉書社團「爆料公社」抱怨小孩的導師，「滿口歪理、沒同理心、說話反覆，最近甚至言語霸凌，再說這只是一個手法」，家長表示生平第一次跟老師對槓，也批評身為一個老師面對學生家長的疑慮卻只會敷衍，「人前一套、人後一套！」這名老師甚至還幫學生取了「插嘴小姐、故意小姐、明知故問小姐、搞不清楚小姐」等負面字眼的綽號。

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家長更抱怨，這名老師佔用學生下課和午休休息的時間，卻說學校沒有固定作息，這讓家長暴怒大罵，「那學校的上下課鐘聲是什麼？」而這次給予學生負面綽號讓家長憤怒詢問，「這不是欺凌是什麼？這樣配為人師表？」家長生氣的表示，全班孩子問題一一浮現，老師卻活在自己世界，更說如果他再不出來面對，就一起上教育局。

文章一出有網友轉發原PO貼文表示，這根本是帶頭給孩子貼負面標籤的導師，難道不知道正面鼓勵比負面處罰更有效嗎？如果無法更新自己的教育觀念，「請趕快行李款款退休去，寧願納稅付你退休金也不要下一代被他給教歪了。」

也有許多網友留言表示，「是真的不太好聽啦！不過，我猜老師目的應該也不是故意霸凌吧！」、「這些綽號挺負面的，這樣或許真的會給小孩子帶來陰影，哪怕是老師一開始沒這個意思！」、「愛告狀小姐？意思是要人家覺得誰是抓耙子嗎？這麼小又要逼人學會分黨分派唷？」、「所以被歸類明知故問的就都不能真的不會？有問題都不能問？問了就是故意的？這老師的心態也太扭曲了吧！」、「眼瞎小姐？可以請老師解釋一下眼瞎是怎樣？還是老師自己是白目小姐？」。