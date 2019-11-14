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高中推動閱讀優秀老師 台中清水高中連二年獲獎

2019-11-14 12:10聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中市立清水高中連續兩年獲「高級中等學校推動閱讀優秀教師獎」，日前在長榮大學內舉辦的全國高中圖書館主任工作會議中頒獎，清水高中今年由國文科老師紀千惠獲得。

清水高中107年獲獎的國文科楊朝淵老師，推動學生閱讀寫作，擔任過多場閱讀寫作營講師，指導學生參加「全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽」，103學年至今學生獲獎作品近70篇，他平時利用閒暇時間參加新竹縣尖石鄉新樂國小及新北市石碇區石碇國小等偏鄉服務，是富有教學熱忱和愛心的老師。

108年國文科紀千惠老師，著有古典詩歌研究彙刊「南唐詩研究」一書，推動學生閱讀寫作，指導學生參加「全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽」，103學年至今學生獲獎作品近60篇，107學年度配合清水高中圖書館ipad運用推廣課程，進行國文課程設計「運用ipad進行範文課後統整分享教學」，提升學生學習動力，今年指導學生參加台中市108年度語文競賽高中學生組獲得作文第一名。

清水高中校長黃偉立表示，因應資訊化社會訊息快速流通的環境，該校教師推動閱讀活動，增加學生學習的廣度與深度，並藉由閱讀理解能力的培養，提升學生從擷取訊息到詮釋整合與比較評估訊息的能力。

台中清水高中獲得高級中等學校推動閱讀優秀老師獎，日前在長榮大學活動中頒獎。圖／清...
台中清水高中獲得高級中等學校推動閱讀優秀老師獎，日前在長榮大學活動中頒獎。圖／清水高中提供
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