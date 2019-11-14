高中推動閱讀優秀老師 台中清水高中連二年獲獎
2019-11-14 12:10
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
台中市立清水高中連續兩年獲「高級中等學校推動閱讀優秀教師獎」，日前在長榮大學內舉辦的全國高中圖書館主任工作會議中頒獎，清水高中今年由國文科老師紀千惠獲得。
清水高中107年獲獎的國文科楊朝淵老師，推動學生閱讀寫作，擔任過多場閱讀寫作營講師，指導學生參加「全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽」，103學年至今學生獲獎作品近70篇，他平時利用閒暇時間參加新竹縣尖石鄉新樂國小及新北市石碇區石碇國小等偏鄉服務，是富有教學熱忱和愛心的老師。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
108年國文科紀千惠老師，著有古典詩歌研究彙刊「南唐詩研究」一書，推動學生閱讀寫作，指導學生參加「全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽」，103學年至今學生獲獎作品近60篇，107學年度配合清水高中圖書館ipad運用推廣課程，進行國文課程設計「運用ipad進行範文課後統整分享教學」，提升學生學習動力，今年指導學生參加台中市108年度語文競賽高中學生組獲得作文第一名。
清水高中校長黃偉立表示，因應資訊化社會訊息快速流通的環境，該校教師推動閱讀活動，增加學生學習的廣度與深度，並藉由閱讀理解能力的培養，提升學生從擷取訊息到詮釋整合與比較評估訊息的能力。
留言