台師大攜手氣象局 推國家級天氣訓練課程

2019-11-14 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



台灣師範大學與交通部中央氣象局今天簽署合作協議，透過雙方合作引進及開發先進氣象技術。台師大表示，氣象預報中心過去與美國UCAR/COMET合作發展線上預報培訓課程，美方主要提供關於教材的編排設計建議，未來氣象局可與台師大進行類似合作，例如國家級天氣訓練課程。未來也將持續診斷分析新一代全球預報模式。

台師大校長吳正己表示，該校地球科學系是國內唯一同時涵蓋地質學、大氣科學、海洋科學、天文學及地球物理的系所，地理學系並設有環境監測與防災學程，因此，氣象局一直是該校氣象與地震相關系所師生從事研究與教學之指標機關。

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吳正己表示，感謝氣象局提供該校學生暑期實習的機會，讓學生親身體驗氣象觀測、預報及地震測報的實務作業。同時表示，透由本次簽署合作協議，將有助於未來共同孕育優秀的地球科學專精人才及健全的中學地球科學師資，也期許藉由科普教育的落實與推廣，使地球科學專業知識能更落實於民眾的生活，共創地球科學專業領域更亮眼的研發成果。

中央氣象局局長葉天降說，氣象局業務涵蓋氣象、海象、地震及與氣象有關的天文。氣象資訊是民眾生活所需，也是政府在災害防治、環境保護、水資源管理等領域所需。感謝台師大多名教授近年來在氣候變遷、數值天氣預報、氣象科技史料研究及地震資料分析等方面給氣象局協助與合作。