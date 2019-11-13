台東卑南國小閱讀夢公園 樹下看書休憩好愜意
2019-11-13 17:12中央社 台東縣13日電
台東縣卑南國小校園內大樹下，打造一個閱讀夢公園，結合樹屋提供孩子絕佳的閱讀和休憩空間。
台灣義築協會與林務局台東林管處合作於卑南國小建造了一個樹屋平台–閱讀夢公園，今日上午移交給學校。
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台東林管處表示，為推廣國產材應用的多元化，林務局補助台灣義築協會辦理「國產木竹材運用於人道建築之案例研究與推廣」計畫，在公東高工的師生木工協助下，在卑南國小校園廣場中的台灣肖楠大樹下建造一個木構平台，校方將它命名為「卑南閱讀夢公園」。
希望緊鄰大樹旁的木構平台可以成為孩子們閱讀、活動及休憩的夢想空間，讓孩子在親近樹木之餘，也能輕鬆閱讀、放鬆身心，同時分享社區民眾。
台東林管處長劉瓊蓮表示，今年卑南國小少棒甫獲世界少棒冠軍，隨著木構平台空間的啟用，閱讀夢公園更加充實，走進校園內，除棒球場外，還有這個平台讓孩子可以休憩、閱讀、交流與分享。
台東縣政府教育處表示，閱讀夢公園建造上首先以正昌製材提供的國產木材為結構材，由台東在地的公東高工及台北的南港高工兩個技職義築團隊，於暑假完成主體木構造。接著，開學後，使用台東林管處提供的在地疏伐木香杉素材，進行彩繪木板及圍籬木椅實作，為閱讀夢公園添加校園活動的樂趣與休憩性。
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