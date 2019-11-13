超感動！曾文家商餐管科學生3年學習 招待上百名家長
2019-11-13 15:39
聯合報 記者吳淑玲
／台南即時報導
歷經半年的籌畫、試作與試吃，國立曾文家商餐飲管理科今天中午舉辦畢業品嘗會，邀請上百名家長與貴賓品嘗，從菜單設計到下廚及接待，都由學生一手包辦，今天以4組套餐方式呈現，林姓家長和太太與岳母一起來品嘗女兒學習三年的手藝，直說感動又欣慰。女兒讀餐飲科後會主動煮飯給家人，對食材認識及選購，還有處理食物都展現專業，朋友都很羨慕說，家裡出了一位大廚，可以享福了。
今天品嘗會主題是「食光隧道」，今天中午在曾文家商的西餐教室舉行，學生布置懷舊的柑仔店，樓梯走道有學生小時候到現在的照片，出席的有近百名家長及來賓，有66位學生分工負責內場與外場，內場由餐飲管理科的學生負責，大家有條不紊烹調出一道道的佳肴；外場則由綜合高中餐飲學程的學生負責，包括接待、上菜等，今天共有4組主菜，培根奶油義大利麵，豬肋排佐碳烤，白醬鮭魚燉飯，花壽司搭鮮蔬，家長事先點菜。
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饗宴開始，外場的學生陸續從廚房內端著餐點魚貫走出，大演上菜秀，從開胃菜、湯品、主菜、甜點、飲料等，依序上桌，負責招待的林姓學生說，事先要記好那位來賓是點什麼餐點，最重要的是不能上錯菜，希望家長和來賓都有賓至如歸的感覺；學校也安排餐服的選手餐管三莊心慈、蘇琬庭，表演「旁桌水果切割」，削蘋果、葡萄柚不斷皮及切片擺盤的刀工手藝，讓家長看得讚譽有加。最後就在學生的道謝聲中，品嘗會也播放學生3年來的學習心路歷程，學生說很感謝爸爸媽媽支持他學餐飲，也感謝老師的指導，老師學生和家長都感動地紅了眼眶。
餐管科畢業生學生林宸瑄說，品嘗會是學習近三年來最重要的體驗課程，為了這場展現學習成果的品嘗會，從上學期末就開始籌畫，包括菜單的擬定、購買食材試作、試吃，歷經不少次的失敗調整，才能展現品嘗會的成果。由於經費有限，又希望有最完美的呈現，還和同學利用課餘時間到多家餐廳用餐品嘗別人的手藝，並到市場選購研究食材，半年來確實相當辛苦，包括意見的磨合與菜單的試作，如今能圓滿落幕，相當開心。
校長陳藝昕對學生表達最大的肯定，她說，餐管科的學生辦這半年來相當辛苦，品嘗會表現相當傑出，也感謝家長能親自到場，給學生最大的支持，相信餐管科的孩子是最棒的，值得大家鼓勵。
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