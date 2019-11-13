親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

超感動！曾文家商餐管科學生3年學習 招待上百名家長

2019-11-13 15:39聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

歷經半年的籌畫、試作與試吃，國立曾文家商餐飲管理科今天中午舉辦畢業品嘗會，邀請上百名家長與貴賓品嘗，從菜單設計到下廚及接待，都由學生一手包辦，今天以4組套餐方式呈現，林姓家長和太太與岳母一起來品嘗女兒學習三年的手藝，直說感動又欣慰。女兒讀餐飲科後會主動煮飯給家人，對食材認識及選購，還有處理食物都展現專業，朋友都很羨慕說，家裡出了一位大廚，可以享福了。

今天品嘗會主題是「食光隧道」，今天中午在曾文家商的西餐教室舉行，學生布置懷舊的柑仔店，樓梯走道有學生小時候到現在的照片，出席的有近百名家長及來賓，有66位學生分工負責內場與外場，內場由餐飲管理科的學生負責，大家有條不紊烹調出一道道的佳肴；外場則由綜合高中餐飲學程的學生負責，包括接待、上菜等，今天共有4組主菜，培根奶油義大利麵，豬肋排佐碳烤，白醬鮭魚燉飯，花壽司搭鮮蔬，家長事先點菜。

饗宴開始，外場的學生陸續從廚房內端著餐點魚貫走出，大演上菜秀，從開胃菜、湯品、主菜、甜點、飲料等，依序上桌，負責招待的林姓學生說，事先要記好那位來賓是點什麼餐點，最重要的是不能上錯菜，希望家長和來賓都有賓至如歸的感覺；學校也安排餐服的選手餐管三莊心慈、蘇琬庭，表演「旁桌水果切割」，削蘋果、葡萄柚不斷皮及切片擺盤的刀工手藝，讓家長看得讚譽有加。最後就在學生的道謝聲中，品嘗會也播放學生3年來的學習心路歷程，學生說很感謝爸爸媽媽支持他學餐飲，也感謝老師的指導，老師學生和家長都感動地紅了眼眶。

餐管科畢業生學生林宸瑄說，品嘗會是學習近三年來最重要的體驗課程，為了這場展現學習成果的品嘗會，從上學期末就開始籌畫，包括菜單的擬定、購買食材試作、試吃，歷經不少次的失敗調整，才能展現品嘗會的成果。由於經費有限，又希望有最完美的呈現，還和同學利用課餘時間到多家餐廳用餐品嘗別人的手藝，並到市場選購研究食材，半年來確實相當辛苦，包括意見的磨合與菜單的試作，如今能圓滿落幕，相當開心。

校長陳藝昕對學生表達最大的肯定，她說，餐管科的學生辦這半年來相當辛苦，品嘗會表現相當傑出，也感謝家長能親自到場，給學生最大的支持，相信餐管科的孩子是最棒的，值得大家鼓勵。

國立曾文家商餐飲科和綜合科餐營學程學生合力舉辦畢業品嘗會，綜合科學生負責外場服務...
國立曾文家商餐飲科和綜合科餐營學程學生合力舉辦畢業品嘗會，綜合科學生負責外場服務。記者吳淑玲／攝影
分享
國立曾文家商餐飲科和綜合科餐營學程學生合力舉辦畢業品嘗會。記者吳淑玲／攝影
國立曾文家商餐飲科和綜合科餐營學程學生合力舉辦畢業品嘗會。記者吳淑玲／攝影
分享
國立曾文家商餐飲科和綜合科餐營學程學生合力舉辦畢業品嘗會，餐管三莊心慈（左）、蘇...
國立曾文家商餐飲科和綜合科餐營學程學生合力舉辦畢業品嘗會，餐管三莊心慈（左）、蘇琬庭（右）表演「旁桌水果切割」。記者吳淑玲／攝影
分享
國立曾文家商餐飲科和綜合科餐營學程學生合力舉辦畢業品嘗會，校長陳藝昕（左三）和家...
國立曾文家商餐飲科和綜合科餐營學程學生合力舉辦畢業品嘗會，校長陳藝昕（左三）和家長會長徐如蘭（左一）和來賓受邀品嘗學生的好手藝。記者吳淑玲／攝影
分享

義大利甜點

相關新聞

「冬季戀歌」調酒發威 女大生在世界國際廚藝大賽摘金

2019-11-13 10:26

小一生字寫不好老師撕毀 家長心疼：為何不用鼓勵？

2019-11-13 13:03

影／超激勵！117公分侏儒症跑接力賽 成績倒數全班開心

2019-11-12 16:05

東泰高中電競隊代表台灣 將出征ISF世界高中電競大賽

2019-11-12 15:15

赴日參加RoboRAVE機器人大賽 南光中學摘亞軍

2019-11-12 14:58

投影設備不再笨重 「智能投影燈泡」輕鬆建立教學環境

2019-11-12 14:11

電子煙侵入國中校園 中市教局：有300多件通報

2019-11-12 14:05

這學校創新無人機、飛行微課程 可飛行模擬學生搶報名

2019-11-12 14:05

台中國小外師人數六都墊底 教局：明年增10人逐年趕上

2019-11-12 14:01

總爺藝文中心與麻豆國中師生合作 藝術品呈現在地歷史

2019-11-12 13:54

「鱷魚先生」來了 高雄大樹溪埔國小圍牆變美了

2019-11-12 07:38

「成寶」校園機器人誕生亮相 成功國小啟用機器人教學

2019-11-11 19:06

超活躍校友會 靜宜EMBA校友運動、慈善、講座樣樣來

2019-11-10 10:31

中央書局重新開張 林獻堂、郭雪湖、劉克襄記憶都有它

2019-11-10 00:15

東女校長校慶致詞只說14字 學生讚爆「就是要這樣」

2019-11-09 22:46

偏鄉小校打造阿美傳統屋 永豐國小獲大獎抱走500萬元

2019-11-09 14:39

動畫教室完工 觀音高中校園煥然一新

2019-11-09 13:23

我們廁所好漂亮！嘉義崇文創校121年 交趾陶美化外牆

2019-11-09 12:24

桃園中小學發明展 六和高中以「改良式輪椅」獲得特優

2019-11-08 19:48

陽明高中撤換校長爭議 宋慶瑋議會備詢「坦然面對」

2019-11-08 16:49

千人排字拍MV 鎮南國小全校總動員慶生

2019-11-08 12:39

南投縣國中小推廣BBC微型電腦 強化科技資訊教育

2019-11-08 10:38

多數縣市高中職免試入學 明年採計體適能

2019-11-08 00:25

桃市中小學發明展 涼椅改良成輪椅幫祖父分憂

2019-11-08 00:03

考太差自甩巴掌 女師管教過當

2019-11-07 23:20

文樂國小雙語繪本 傳承農芋文化

2019-11-07 23:09

發想自「我們與惡的距離」 她見異思「籤」奪第一名

2019-11-07 12:57

台南復興國中45歲 周子瑜祝賀母校

2019-11-06 23:40

嘉義縣高國中小學生 明年起上課有冷氣吹了

2019-11-06 17:49

8成學生是客家子弟 上湖國小推「桐花課」

2019-11-06 14:53

解決非洲豬瘟廚餘難題 嘉縣國小廚餘養蟲種蔬菜

2019-11-06 12:47

同學家長質疑兒帶智慧手表恐作弊…媽媽怒：不想辦手機

2019-11-06 11:10

後補人數太多 金龍國小明年底設公托中心

2019-11-05 20:46

復育生態 雙峰國小打造原生植物諾亞方舟

2019-11-05 20:42

秀峰國小設備更新 新式投影機不用關燈

2019-11-05 20:40

日本沖繩中小學師生到訪官田國小 體驗在地特色與課程

2019-11-05 14:47

獨／台灣之光！ 高中生2手機照 雙奪攝影界奧斯卡專業獎

2019-11-05 12:35

你家小孩真的不笨？「5+3=7 ?」 網揭數字後面那些事

2019-11-05 12:16

爺爺生病要吃藥 學童研發定時餵藥音樂器獲國際金牌

2019-11-05 10:05
看更多

熱門文章

小一生字寫不好老師撕毀 家長心疼：為何不用鼓勵？

2019-11-13 13:03

邊玩邊創作！國文教學結合「磁力詩」更有樂趣

2019-11-13 09:45

尖石原民實驗小學揭牌 竹縣原民教育將從小學連貫大學

2019-11-12 17:19

南投會考成績最差國中 校長將調教育處警惕

2019-11-12 20:09

教團籲：高收入家庭讀公幼 應差別收費

2019-11-13 00:24

「冬季戀歌」調酒發威 女大生在世界國際廚藝大賽摘金

2019-11-13 10:26

影／女友生死考驗：等一下要吃什麼 eat、have差在哪？

2019-11-13 15:25

光電球場避風雨種電 中市豐原、新社高中新成國小試辦

2019-11-13 14:34

108課綱讓家長手忙腳亂 中市：編印「一本通」解疑慮

2019-11-13 15:51

超感動！曾文家商餐管科學生3年學習 招待上百名家長

2019-11-13 15:39

耶誕氣氛提早來 中州餐廚系薑餅屋翻糖蛋糕拿銀牌

2019-11-12 18:21

贈書／人生的答案該填入什麼 考上了然後呢？

2019-11-13 14:55

109年大學甄選入學7.1萬名額 招生簡章今起發售

2019-11-12 18:04

贈書／學生說不想再廢下去了 如何「用書脫魯」？

2019-11-13 14:55

最想從書中學到什麼能力？ 宋怡慧新作《用書脫魯的一生閱讀術》贈書

2019-11-13 14:55

贈書／多重職業、多元生活 人生如何跨界變斜槓？

2019-11-13 14:55

元培科大創校55周年台澳書法交流展 名家大展書藝

2019-11-13 15:35

紐時賞析／保護戰區文物 已至燃眉之急

2019-11-13 16:01

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:38

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:36

U值媒／炒熱自己地位？她撕裂台灣？挑起兩性教材議題？

2019-11-13 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top