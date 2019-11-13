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小一生字寫不好老師撕毀 家長心疼：為何不用鼓勵？

2019-11-13 13:03聯合新聞網 綜合報導

有家長在爆怨公社貼文，表示自己孩子的作業被老師撕了一個禮拜。圖擷自爆怨公社
有家長在爆怨公社貼文，表示自己孩子的作業被老師撕了一個禮拜。圖擷自爆怨公社
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小孩剛入小學，學寫字時常常因為寫不好而必須反覆擦拭，甚至有家長會因為字跡擦不掉而直接將作業簿撕掉。不過有家長在「爆怨公社」發文，表示自己孩子的作業被老師撕毀很不能認同，直言：「是不是可以用鼓勵的方式更好？」

這名家長今日在「爆怨公社」發文，他貼出自己孩子作業簿的照片，好幾頁都有明顯被撕毀的痕跡，原po表示，非常不認同老師撕學生作業，看著自己小學一年級的孩子寫一頁作業要花10到15分鐘，「結果老師只花了幾秒就撕毀扼殺別人努力的成果，怎麼可能不灰心？」

原po更進一步表示，兒子已經連續被撕了一個禮拜，回到家裡寫功課都已經出現排斥的狀況，「看他很認真的寫著每一個字，心酸酸。」目前原po已透過連絡簿與老師溝通，希望老師能用鼓勵的方式取代撕別人的作業。

貼文一出，有不少網友都力挺，認為老師應該尊重孩子。不過也有人持保留態度，認為原po可以先問問孩子撕作業是發生在什麼情況，或是與老師好好溝通，找出問題的癥結點才能解決。也有媽媽表示因為孩子會把作業簿擦得黑黑的，因此也會叫孩子直接把髒掉的那一頁撕掉讓孩子重寫。

爆怨公社聯絡簿

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