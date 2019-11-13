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「冬季戀歌」調酒發威 女大生在世界國際廚藝大賽摘金

2019-11-13 10:26聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

2019韓國世界國際廚藝大賽吸引11國3500名選手同台競技，樹德科大休閒與觀光管理系三年級女生游雅珺以韓劇「冬季戀歌」為主題視覺的調酒，緊抓評審口味，摘下經典調酒組金牌，為國爭光。

由亞洲餐飲協會與韓國工商企業聯合會聯合在韓國首爾KINTEX國際會議展覽中心舉辦的「世界國際廚藝大賽」，參賽選手及展覽廠商逾3500人，參賽國家來自台海兩岸及東南亞等11國。樹德科技大學休閒與觀光管理系、進修部二專企管科在調酒及咖啡等項目共摘下1金4銀1銅。

這次樹德科大獲獎的選手，包括經典調酒組金牌獎游雅珺、銀牌獎宋瑋亭與陳怡蓁；創意調酒組銀牌獎林奕廷、銅牌獎游雅婷，陳羿蓉獲咖啡拉花銀牌，六人分別來畢業自立志中學、台東成功商水、樹德家商、三信家商等職校，消息傳回，他們的母校同感榮耀。

休觀系指導老師郭玟琳說，拿下調酒金牌的游雅珺是三年級學生，她選用亨利爵士琴酒做為基酒，搭配莫札特黑、白巧克力酒及海鹽花生糖漿，再佐以鮮奶油與橙皮，提升口感層次與香氣，並融入韓據「冬季戀歌」主題視覺，呈現濃濃韓風，大獲評審讚賞。

休觀系主任宋玉麒表示，休觀系調酒競賽團隊在107年成立，獲教育部高等教育深耕計畫獎勵補助，讓學生能在無經濟壓力下，放開心情參與國際競賽，發揮自我，也為國家及學校爭光。今天休觀系第二次參加國際賽事，在國際賽已累積2金牌4銀牌1銅牌、全國賽1亞軍與1 銅牌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

休觀系游雅珺的調酒，並融入韓劇「冬季戀歌」主題視覺，呈現濃濃韓風，大獲評審讚賞。...
休觀系游雅珺的調酒，並融入韓劇「冬季戀歌」主題視覺，呈現濃濃韓風，大獲評審讚賞。記者王昭月／翻攝
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樹德科技大學休閒與觀光管理學系學生參加韓國廚藝大賽，為國爭光。記者王昭月／翻攝
樹德科技大學休閒與觀光管理學系學生參加韓國廚藝大賽，為國爭光。記者王昭月／翻攝
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樹德科大休觀系游雅珺，拿下韓國世界國際廚藝大賽經典組調酒金牌。記者王昭月／攝影
樹德科大休觀系游雅珺，拿下韓國世界國際廚藝大賽經典組調酒金牌。記者王昭月／攝影
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韓國咖啡樹德科技大學

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