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南投會考成績最差國中 校長將調教育處警惕

2019-11-12 20:09中央社 南投縣12日電

有關國中教育會考成績，南投縣長林明溱今天在縣議會說，會考成績最後一名學校的校長，將調入南投縣政府教育處「警惕」，再由教育處派出候用校長，盼提升學生成績與競爭力。

南投縣議會今天進行縣政總質詢，多名縣議員關心國中教育會考成績及教育資源，林明溱表示，校長是學校領頭羊，辦學好壞全看校長用心與輔導方式，將請教育處考評各校今年會考成績，最後一名學校的校長，將調到縣政府教育處給予警惕，職務再由候用校長代理。

多名縣議員也指出仁愛、國姓、日新、三光等學校今年國中教育會考成績顯著進步，但全縣整體成績卻未大幅進步，表示可能有其他學校退步，希望縣政府多鼓勵學校並補助課後輔導鐘點費，讓學校有更多資源加強學生課業。

林明溱說，已要求所有校長更努力，協助教師多方面輔導學生提升學業成績，成績不理想的學校，校長一定要與教師檢討改進方式，但他也相信，各校校長都很用心協助輔導學生，縣府一定會提供更多資源，將南投縣教育辦得更好，讓學生成為社會有用人才。

但林明溱也指出，成績高低不見得能判斷一個人的未來發展，當老闆的人，不一定都是博士或研究所畢業；若學生沒興趣讀書，縣府與學校也可輔導學生朝向技職體系發展，學習不同職場技能，以利在學生時代就建立良好基礎。

國中教育會考林明溱升學

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