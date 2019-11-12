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12強／中華不能再輸南韓 胡金龍扛開路先鋒重任

影／超激勵！117公分侏儒症跑接力賽 成績倒數全班開心

2019-11-12 16:05聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

激勵人心！台中市忠明高中國中部一名侏儒症學生何家蓉，身高117公分，她從來沒參加過大隊接力，上周運動會臨時「代跑」，導師蔡晉甄和班上同學一起「陪跑」加油，感動全校；雖然總成績全年級倒數第二名，全班都感染了運動家精神，也是難能可貴的生命教育。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

導師蔡晉甄說，全班28名學生，男生17人、女生11人，一共18棒，全班女生都要上場。當天跑女生最後一棒的學生臨時請假，僅侏儒症何家蓉和另一名先天心臟病的女學生能當「後援跑者」。

何家蓉說，罹患心臟病的同學更不適合跑步，她自告奮勇挑戰，從小到大參加運動會只能玩趣味競賽，這次上場完成比賽讓她開始想跑步，「明年還要參加大隊接力！」

何家蓉因身高限制，體育課同學跑步、她都快走，這是她第一次挑戰跑步，最怕躲避球、排球運動，唯一能駕馭是定點投籃。

「侏儒症是基因突變！」何家蓉雙親已故，國小短暫住過寄養家庭、後來「定居」光音育幼院。她出生時手腳長度左右落差明顯，和一般嬰兒不一樣，檢查才確定是先天侏儒症，幼稚園身高96公分，目前國二身高117公分，身高和肢體的限制讓她「不太愛運動」。

導師蔡晉甄說，何家蓉個性樂觀，國一剛開始和班上同學不知如何相處，國二她自我改變，主動寫教室日誌、搬聯絡簿，大隊接力是正式比賽，她問裁判能否「通融陪跑」，體育老師欣然答應，經歷這次「大隊接力」全班更有凝聚力。

陪跑的萬羽喬、黃雅筠短短100公尺，一路猛喊「加油」，她們說，怕輸了或成績落後家蓉會覺得是她的錯，她跑步很吃力，體育課沒看她跑步過，願意跑這一棒很感動！這短短100公尺雖然落後，但鼓舞了全班士氣

全班得知何家蓉要上陣也調整棒次，原本接第一棒的男生身高170多公分，怕家蓉無法傳遞接力棒，倒數第三棒賴彥佑改跑男生第一棒。他說，一般接棒要「反手」，怕家蓉會掉棒改成正手接棒，也思考助跑距離，這次比賽是全班一起完成的成果。

何家蓉個性樂觀，對烹飪有興趣，她說，光音育幼院有學長、姐讀高職餐飲科，分享身高不夠也能學餐飲，站在椅子上也能完成，未來想讀餐飲科學一技之長。

忠明高中國中部侏儒症學生何家蓉（右）身高117公分，她從來沒參加過大隊接力，臨時...
忠明高中國中部侏儒症學生何家蓉（右）身高117公分，她從來沒參加過大隊接力，臨時「代跑」，導師和同學「陪跑」打氣感動全校，下一棒賴彥佑也調整握棒方式，完美接棒。記者喻文玟／攝影
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忠明高中國中部侏儒症學生何家蓉（中）身高117公分，她從來沒參加過大隊接力，臨時...
忠明高中國中部侏儒症學生何家蓉（中）身高117公分，她從來沒參加過大隊接力，臨時「代跑」，導師蔡晉甄（左一）和同學「陪跑」打氣感動全校。記者喻文玟／攝影
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忠明高中國中部侏儒症學生何家蓉（右），身高117公分，她從來沒參加過大隊接力，臨...
忠明高中國中部侏儒症學生何家蓉（右），身高117公分，她從來沒參加過大隊接力，臨時「代跑」，導師和同學「陪跑」打氣感動全校。圖／忠明高中提供
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體育心臟病育幼院

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