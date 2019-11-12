東泰高中電競隊代表台灣 將出征ISF世界高中電競大賽

2019-11-12 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



新竹縣東泰高中電競隊拿下LSC全國高中電競聯賽的冠軍，獲選為中華民國國家代表隊，將於14日搭機前往烏克蘭參加2019年ISF（國際學校運動總會）世界高中電競大賽，中華民國電子競技運動協會昨天也授旗給代表隊選手和教練，鼓勵他們為台爭光，展現台灣電競實力。

東泰高中校務發展委員會主任黃士祐表示，東泰高中4年前成立電競隊，成軍不到半年便拿下全國高中職電競大賽的冠軍，一年後衛冕連霸成功，並接連拿下許多大賽冠軍。

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黃士祐說，去年獲得威剛科技挹注軟硬體資源，整個東泰電競團隊更為壯大，在各種不同種類的電競比賽中屢屢奪冠，今年10月東泰高中的選手代表職業隊，更以史上最年輕的職業選手身分拿下了台港澳職業電競聯賽的總冠軍，可以說是台灣電競最強的高中隊伍。

對於此次出賽，代表隊教練陳駿迪說，「有很大的信心」，因為早已在一個半月前，隊伍就開始針對這次比賽的對手情蒐與集訓，選手備戰期間訓練時間長達10小時以上，且選手們在集訓期間的模擬對手，包括香港、日本、大陸職業隊與台灣職業隊二軍等，對戰成績也都不錯。

選手廖俐凱表示，很榮幸有機會代表台灣參賽，希望能奪得冠軍為國家爭光；選手曾浩鈞則希望延續LSC全國高中聯賽21連勝不敗奪冠的氣勢，全力以赴拿下「世界最強電競高中生」的稱號。