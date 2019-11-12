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投影設備不再笨重 「智能投影燈泡」輕鬆建立教學環境

2019-11-12 14:11聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

桃園新明青年創業基地進駐團隊點點滴滴科技，顛覆過去投影設備笨重的特性，開發出「智能投影燈泡」，只要連接手機、平板、筆電或網路，透過投影技術，便能將家中的書桌、餐桌、牆壁變身為螢幕，以手指或觸控筆操控。團隊也規畫將產品也帶入學習環境，以投影燈泡代替平板作為教師輔助設備，不僅螢幕更大、更清楚，價格也相對低廉。

點點滴滴科技將投影技術與Android系統結合，打造出智能投影燈泡，只要透過網路連結，便可將數位內容投影在讓任意平面，提供使用者玩遊戲、追劇、處理辦公業務等使用；不投影時，也可轉為一般照明模式。

目前投影燈泡已取得4項新型及1項發明專利，進入驗證階段，於今年10月登上群眾募資平台。計畫先由教育與家庭親子角度切入市場，透過投影燈泡，翻轉過往受到設備限制的使用環境，如以投影燈泡目替代前學校多半使用的平板電腦，作為教師輔助設備，不僅螢幕更大、更清楚，適合學生分組討論，產品的即時互動功能也可提高學習興趣。

更重要的是，投影燈泡價格低於平板，未來學校將可用更低的成本，建置更優質的智慧互動教室。父母也可於家中透用智能投影，將書桌轉變為大型平板螢幕，增進孩童學習效果，更可避免一般3C螢幕的藍光問題。

此外，在產業應用上，投影燈泡可讓消費者在桌面就能觸控完成點餐，省去過往紙本菜單及人工點餐的成本，成本也較智慧餐桌低廉許多。

點點滴滴團隊表示，該產品未來還可應用在更多場域，如商店互動式櫥窗廣告、電梯廣告等，更計畫結合AI語音技術，提供語音助理、雲端文件瀏覽，打造生活中的虛擬秘書。

父母可透用智能投影，將家中書桌轉變為大型平板螢幕，增進孩童學習效果，更可避免一般...
父母可透用智能投影，將家中書桌轉變為大型平板螢幕，增進孩童學習效果，更可避免一般3C螢幕的藍光問題。圖／新明青年創業基地提供
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點點滴滴科技執行長(右)游象霖與總工程師(左)王守正。圖／新明青年創業基地提供
點點滴滴科技執行長(右)游象霖與總工程師(左)王守正。圖／新明青年創業基地提供
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「智能投影燈泡」可透過常見的E27接頭，輕鬆安裝於燈座上。圖／新明青年創業基地提...
「智能投影燈泡」可透過常見的E27接頭，輕鬆安裝於燈座上。圖／新明青年創業基地提供
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