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總爺藝文中心與麻豆國中師生合作 藝術品呈現在地歷史

2019-11-12 13:54聯合報 記者周宗禎／即時報導

總爺藝文中心與麻豆國中合作「藝文教育扎根校園共創計畫」，藝術家帶領學生將水泥瓦片當畫布，以水彩、壓克力作顏料，彩繪學校發展歷史與校園景致，還結合鐵件製作立體裝置，呈現學校歷史與糖業故事的想像，創作專屬學校的公共藝術作品。12日日舉辦成果發表會，透過學生的導覽解說，述說在地的故事。

麻豆國中前身為民國前1年日本政府設立的「蔴荳尋常高等小學校」，兩年後獨立設校在「明治製糖株式會社」內，學生只收日籍員工子女，後因人數增加校舍設備不足，民國22年遷到現址距今超過86年。

為使麻豆國中學生瞭解校園歷史與糖業故事，藝術家王瑞亨與地方文史工作者梁茂隆、學校美術班教師，在前兩個月美術課程中與七、八年級美術班學生共同創作。

王瑞亨、梁茂隆實地考察比對，發現已被拆除的多幢建物位址，已有校舍覆蓋其上，僅設址在福利社前方草坪的日式圖書館可被創作還原。因而課程初期採踏察方式，帶領學生認識校園，運用建築「放樣」手法，標示舊建築的大略位置。

學生再以個別或團體方式繪製水泥瓦上，另項作品則將鏡子磨砂後黏貼圖書館老照片，運用鏡子投射原理，呈現同一場域今昔對比的有趣意象。

總爺藝文中心表示，麻豆國中是在地唯一公立國中，許多學生親友都是校友，各世代對相同的校園空間，有著不同的情感記憶與話題，這次校園共創以文史為基礎，期待以多元藝術形式，讓學生感受空間與時間交錯產生的場域記憶。

總爺藝文中心請來藝術家與麻豆國中師生合作彩繪。記者周宗禎/攝影
總爺藝文中心請來藝術家與麻豆國中師生合作彩繪。記者周宗禎/攝影
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總爺藝文中心與麻豆國中師生合作，藝術品呈現在地歷史。圖/總爺藝文中心提供
總爺藝文中心與麻豆國中師生合作，藝術品呈現在地歷史。圖/總爺藝文中心提供
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總爺藝文中心與麻豆國中師生合作，學生解說作品。記者周宗禎/攝影
總爺藝文中心與麻豆國中師生合作，學生解說作品。記者周宗禎/攝影
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總爺藝文中心與麻豆國中師生合作，藝術品呈現在地歷史。圖/總爺藝文中心提供
總爺藝文中心與麻豆國中師生合作，藝術品呈現在地歷史。圖/總爺藝文中心提供
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