超活躍校友會 靜宜EMBA校友運動、慈善、講座樣樣來
2019-11-10 10:31
聯合報 記者張明慧
／即時報導
靜宜EMBA校友超活躍，互相切磋學習，還成立登山、壘球、羽球、籃球及高爾夫等社團，主辦全國與各地學術、聯誼甚至慈善活動。「EMBA第六屆校友會會員大會」今舉辦，全台超過百位校友齊聚，成為大學融入與幫助社會的一股力量。
靜宜大學校長唐傳義說，EMBA校友是社會菁英，有豐富工作經驗與人生歷練，於各領域都有突出表現，重點是大力支持校方與校友會，發揮更多力量與及影響力貢獻社會。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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會員大會由校友的日本太鼓表演揭開序幕，另靜宜熱舞社、EMBA校友歌唱、舞蹈表演，還有摸彩等節目。
第六屆EMBA校友會理事長顏貴森表示，靜宜EMBA校友會成立10年，成為聯繫情誼及溝通重要平台，未來持續提供管理學院清寒學生獎學金、舉辦研討會與專業講座、支持社團發展並加強校際互動，讓各領域優秀領導人分享經驗，學習成長。
管理學院長謝存瑞指出，希望校友會凝聚更多智慧及力量。103級校友李美齡說，EMBA校友會是溫馨大家庭，串聯各屆校友與在校生情感，透過特色社團也結識志同道合好夥伴。
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