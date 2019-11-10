台北當代館數位展 VR、AR玩到飽

2019-11-10 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



台北當代藝術館正舉行第14屆台北數位藝術節，該展以「再轉存」為題，討論人類對世界的想像如何因為日新月異的科技而轉變。不少作品運用虛擬實境VR、擴增實境AR技術，強調觀眾共同投入參與，雖然都得一一排隊才能體驗，值得等待。

像日本藝術家山內祥太的《食區者》，觀眾須戴AR頭戴式展示裝置，才能在3D 掃描技術打造的空間中，看到以相同技術創作、有著微妙樣貌的虛擬角色，還可使用操控器控制其中某個角色，做出角色專屬各種動作，形塑體驗者及遊戲角色間的「所屬關係」。

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又如法國藝術家莫奔等人的《價值的價值》，現場只見偌大空間擺放幾張座椅與多媒體投影，原來觀眾都得戴上AR頭盔才能實際參與作品。該作讓大眾把思緒形象化，藉由區塊鏈技術儲存於作品中的公眾電子記帳資料庫，讓不同人創造的藝術與其價值成為可交易的項目，堪稱既是藝術創作，也是交換場域。展至12月1日。

文化部文資局主辦的「戲苑‧遊藝」系列活動也很精彩。該系列以藝文活動匯演形式，深入台灣的北中南廟埕，同時結合在地傳統古禮習俗，還原過去生活聚落中的酬神謝戲文化。