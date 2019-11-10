台北當代館數位展 VR、AR玩到飽
2019-11-10 10:28
聯合報 記者何定照
／台北即時報導
台北當代藝術館正舉行第14屆台北數位藝術節，該展以「再轉存」為題，討論人類對世界的想像如何因為日新月異的科技而轉變。不少作品運用虛擬實境VR、擴增實境AR技術，強調觀眾共同投入參與，雖然都得一一排隊才能體驗，值得等待。
像日本藝術家山內祥太的《食區者》，觀眾須戴AR頭戴式展示裝置，才能在3D 掃描技術打造的空間中，看到以相同技術創作、有著微妙樣貌的虛擬角色，還可使用操控器控制其中某個角色，做出角色專屬各種動作，形塑體驗者及遊戲角色間的「所屬關係」。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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又如法國藝術家莫奔等人的《價值的價值》，現場只見偌大空間擺放幾張座椅與多媒體投影，原來觀眾都得戴上AR頭盔才能實際參與作品。該作讓大眾把思緒形象化，藉由區塊鏈技術儲存於作品中的公眾電子記帳資料庫，讓不同人創造的藝術與其價值成為可交易的項目，堪稱既是藝術創作，也是交換場域。展至12月1日。
文化部文資局主辦的「戲苑‧遊藝」系列活動也很精彩。該系列以藝文活動匯演形式，深入台灣的北中南廟埕，同時結合在地傳統古禮習俗，還原過去生活聚落中的酬神謝戲文化。
演出依序如下：12月14日在新竹褒忠亭義民廟演出榮興客家採茶劇團《桃花過渡》、12月28日在屏東老七佳部落（石板屋聚落）演出少妮瑤．久分勒分與她的朋友們《原住民情歌傳唱 口笛鼻傳統古謠》、1月18日宜蘭碧霞宮演出在壯三新涼樂團〈鶯歌傳信〉〈安童試菜〉〈打七響〉〈入王婆店〉、2月29日彰化鹿港新祖宮合和藝苑南管戲曲《小登科》、3月15日台北霞海城隍廟陳錫煌傳統掌中劇團《巧遇姻緣》、3月28日金滿圓戲劇團《八寶公主招親》等。演出從當日上午9時至下午4時。
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