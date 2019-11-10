當今弦樂四重奏典範 丹奈爾四重奏來台奏經典
2019-11-10 10:23
聯合報 記者何定照
／台北即時報導
來自法國的丹奈爾四重奏，曾獲英國《留聲機》雜誌讚為「當今弦樂四重奏典範」，巴黎的蕭士塔高維契協會更認定他們是當代演奏蕭士塔高維契弦樂四重奏的權威。今年是波蘭作曲家魏因貝格誕辰100周年，該團來台帶來貝多芬、蕭士塔高維契、魏因貝格的弦樂四重奏，樂迷別錯過。
1991年創團的丹奈爾四重奏，師承阿瑪迪斯四重奏與鮑羅定四重奏，其中鮑羅定四重奏大提琴家柏林斯基（Valentin Berlinsky）更是他們的精神導師，除了傳授演奏俄羅斯室內樂氣質的秘訣，更鼓勵他們接觸當時極少人接觸的魏因貝格弦樂四重奏，讓丹奈爾四重奏成為魏因貝格第三號、第六號弦樂四重奏等作品的世界首演者。
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曾向丹奈爾四重奏學琴的台灣小提琴家張善昕形容，丹奈爾無論對貝多芬或蕭士塔高維契，詮釋都恰到好處，當戲劇張力一波波襲捲而來時，更只能用震撼來形容。「他們平時有如各自稱霸四方的戰神，但在合作的時候卻只有一個目標：做到極致的音樂。」
團以演出蕭士塔高維契聞名，該團第一小提琴馬克．丹奈爾說，蕭士塔高維契的音樂極具電影感，因為他除了古典音樂作曲家身分，也寫大量電影配樂。「聆聽他的作品，很容易產生畫面感」，與他亦師亦友的魏因貝格，也有類似音樂風格。這趟「丹奈爾四重奏的巡禮之年－最終年」11月10日至12 日每晚7時半在台北國家音樂廳演奏廳演出，購票洽兩廳院售票系統。
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