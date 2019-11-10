親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

獨／為蔡政府衝業績？教部砸千萬 補助大學辦學生社會住宅

淡水女騎士被輾斃 肇逃司機在台中自營包車旅遊

當今弦樂四重奏典範 丹奈爾四重奏來台奏經典

2019-11-10 10:23聯合報 記者何定照／台北即時報導

來自法國的丹奈爾四重奏，曾獲英國《留聲機》雜誌讚為「當今弦樂四重奏典範」，巴黎的蕭士塔高維契協會更認定他們是當代演奏蕭士塔高維契弦樂四重奏的權威。今年是波蘭作曲家魏因貝格誕辰100周年，該團來台帶來貝多芬、蕭士塔高維契、魏因貝格的弦樂四重奏，樂迷別錯過。

1991年創團的丹奈爾四重奏，師承阿瑪迪斯四重奏與鮑羅定四重奏，其中鮑羅定四重奏大提琴家柏林斯基（Valentin Berlinsky）更是他們的精神導師，除了傳授演奏俄羅斯室內樂氣質的秘訣，更鼓勵他們接觸當時極少人接觸的魏因貝格弦樂四重奏，讓丹奈爾四重奏成為魏因貝格第三號、第六號弦樂四重奏等作品的世界首演者。

曾向丹奈爾四重奏學琴的台灣小提琴家張善昕形容，丹奈爾無論對貝多芬或蕭士塔高維契，詮釋都恰到好處，當戲劇張力一波波襲捲而來時，更只能用震撼來形容。「他們平時有如各自稱霸四方的戰神，但在合作的時候卻只有一個目標：做到極致的音樂。」

團以演出蕭士塔高維契聞名，該團第一小提琴馬克．丹奈爾說，蕭士塔高維契的音樂極具電影感，因為他除了古典音樂作曲家身分，也寫大量電影配樂。「聆聽他的作品，很容易產生畫面感」，與他亦師亦友的魏因貝格，也有類似音樂風格。這趟「丹奈爾四重奏的巡禮之年－最終年」11月10日至12 日每晚7時半在台北國家音樂廳演奏廳演出，購票洽兩廳院售票系統。

來自法國的丹奈爾四重奏，曾獲英國《留聲機》雜誌讚為「當今弦樂四重奏典範」，正在台...
來自法國的丹奈爾四重奏，曾獲英國《留聲機》雜誌讚為「當今弦樂四重奏典範」，正在台演出。圖／鵬博藝術提供
分享

電影兩廳院售票俄羅斯

相關新聞

台東女中校長運動會致詞僅2句 學生：這就對了

2019-11-09 17:35

東女校長校慶致詞只說14字 學生讚爆「就是要這樣」

2019-11-09 22:46

偏鄉小校打造阿美傳統屋 永豐國小獲大獎抱走500萬元

2019-11-09 14:39

台北當代館數位展 VR、AR玩到飽

2019-11-10 10:28

中央書局重新開張 林獻堂、郭雪湖、劉克襄記憶都有它

2019-11-10 00:15

動畫教室完工 觀音高中校園煥然一新

2019-11-09 13:23

我們廁所好漂亮！嘉義崇文創校121年 交趾陶美化外牆

2019-11-09 12:24

桃園中小學發明展 六和高中以「改良式輪椅」獲得特優

2019-11-08 19:48

陽明高中撤換校長爭議 宋慶瑋議會備詢「坦然面對」

2019-11-08 16:49

千人排字拍MV 鎮南國小全校總動員慶生

2019-11-08 12:39

南投縣國中小推廣BBC微型電腦 強化科技資訊教育

2019-11-08 10:38

多數縣市高中職免試入學 明年採計體適能

2019-11-08 00:25

桃市中小學發明展 涼椅改良成輪椅幫祖父分憂

2019-11-08 00:03

考太差自甩巴掌 女師管教過當

2019-11-07 23:20

文樂國小雙語繪本 傳承農芋文化

2019-11-07 23:09

發想自「我們與惡的距離」 她見異思「籤」奪第一名

2019-11-07 12:57

台南復興國中45歲 周子瑜祝賀母校

2019-11-06 23:40

嘉義縣高國中小學生 明年起上課有冷氣吹了

2019-11-06 17:49

8成學生是客家子弟 上湖國小推「桐花課」

2019-11-06 14:53

解決非洲豬瘟廚餘難題 嘉縣國小廚餘養蟲種蔬菜

2019-11-06 12:47

同學家長質疑兒帶智慧手表恐作弊…媽媽怒：不想辦手機

2019-11-06 11:10

後補人數太多 金龍國小明年底設公托中心

2019-11-05 20:46

復育生態 雙峰國小打造原生植物諾亞方舟

2019-11-05 20:42

秀峰國小設備更新 新式投影機不用關燈

2019-11-05 20:40

日本沖繩中小學師生到訪官田國小 體驗在地特色與課程

2019-11-05 14:47

獨／台灣之光！ 高中生2手機照 雙奪攝影界奧斯卡專業獎

2019-11-05 12:35

你家小孩真的不笨？「5+3=7 ?」 網揭數字後面那些事

2019-11-05 12:16

爺爺生病要吃藥 學童研發定時餵藥音樂器獲國際金牌

2019-11-05 10:05

增偏鄉「學力」 雙東擬跨校教學

2019-11-04 23:27

台東縣少子化嚴重 偏鄉學校全縣有25班只有1名學生

2019-11-04 19:27

數量、 學群對應不是重點 學習歷程非軍備競賽

2019-11-04 16:07

8歲武術小子奪國內外158金牌 創金氏紀錄

2019-11-04 14:11

聯合盃桃園區初賽 連三年突破3000人參賽

2019-11-03 18:01

考試作文成勝負關鍵 聯合盃作文比賽報名遽增

2019-11-03 14:34

聯合盃全國作文大賽 北市報考人數較去年多395人

2019-11-03 13:52

聯合盃作文賽金門初賽 728名學子埋首「筆戰」

2019-11-03 13:52

聯合盃全國作文大賽雲林區初賽登場 共1521學生參賽

2019-11-03 13:17

第13屆聯合盃作文大賽初賽 高雄千名考生上場

2019-11-03 12:38

陽明高中師生反「宋」 教育局：校長要做好校內溝通

2019-11-03 12:36
看更多

熱門文章

台東女中校長運動會致詞僅2句 學生：這就對了

2019-11-09 17:35

白先勇、李遠哲沒創意？李家同點出教部討厭指考的謎

2019-11-09 22:14

台大海外教育展登場 管中閔：世界很大多去走走

2019-11-09 13:22

傳中國要陸生在大選前離台 教育部瞭解中

2019-11-09 21:18

東女校長校慶致詞只說14字 學生讚爆「就是要這樣」

2019-11-09 22:46

中央書局重新開張 林獻堂、郭雪湖、劉克襄記憶都有它

2019-11-10 00:15

獨／為蔡政府衝業績？教部砸千萬 補助大學辦學生社會住宅

2019-11-10 09:35

花蓮慈科大學生研發安全針具 揚威德國紐倫堡發明展

2019-11-09 17:49

我們廁所好漂亮！嘉義崇文創校121年 交趾陶美化外牆

2019-11-09 12:24

偏鄉小校打造阿美傳統屋 永豐國小獲大獎抱走500萬元

2019-11-09 14:39

長榮大學EMBA慶20周年 兩百多校友回娘家歡聚

2019-11-09 12:48

吳清山獲頒木鐸獎 盼教育政策、研究與實務同心協力

2019-11-09 11:17

拚科技創新 科技部送58名博士赴海外企業研習

2019-11-09 14:26

大學繁星推薦個人申請 紙本簡章12日發售

2019-11-09 13:54

動畫教室完工 觀音高中校園煥然一新

2019-11-09 13:23

政府補助大學辦社宅 台大：租屋行情仍高只是杯水車薪

2019-11-10 10:02

北科大配合國教課綱 攜手淡水圖推動親子勞作學程式

2019-11-10 09:09

聖嚴思想國際學術研討會 廣徵漢傳佛教論文

2019-11-10 09:55

交大音樂所學生 競逐北京國際電子音樂賽獲4獎

2019-11-10 09:44

當今弦樂四重奏典範 丹奈爾四重奏來台奏經典

2019-11-10 10:23

慈科大「安全針具」 紐倫堡發明展摘金

2019-11-09 23:37

台北當代館數位展 VR、AR玩到飽

2019-11-10 10:28

超活躍校友會 靜宜EMBA校友運動、慈善、講座樣樣來

2019-11-10 10:31

從沒見過海 清大師生教印度學童自製VR看海洋與極地

2019-11-10 10:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top