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中央書局重新開張 林獻堂、郭雪湖、劉克襄記憶都有它

2019-11-10 00:15聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

消失21年的「中央書局」回來了！

這座90年歷史的書局，是中台灣文化、知識、藝術的搖籃，3年前上善人文基金會取得所有權啟動「復舊」建物計畫，2019年11月中央書局開始試營運，全新出發的中央書局恢復書店樣貌，加入展演、餐飲、文創特色，讓中區再生又注入活水，預計2020年正式開幕。

追溯中央書局的歷史，最早是莊垂勝、林獻堂等人發起成立「中央俱樂部」，它是中央書局誕生的雛型，90年前風光開幕，曾是全台最大漢語書局，啟蒙台中文化風氣；1948年中央書局擴充店面，林獻堂募集經費；1953年美國副總統尼克森到東海大學參加動土儀式，也來參訪，榮景可見一斑。

一直到1996年台中都市重心轉移，中央書局經營衰退，1998年結束營運，後來產權人出租，賣過安全帽、當過舞蹈教室，讓老台中人感慨萬千。

參與「復舊」計畫的建築師姜樂靜說，2015年永豐餘集團上善人文基金會開始與產權人交涉，取得所有權後才開始「建物復舊」，文化面意義是「重生」。營運副總監沈貞慧說，團隊對於「定位」討論最久，「擦亮中央書局招牌」是最大的使命。

定居台中、高齡81歲的藝術家謝里法近日剛去中央書局「尋找歷史」，他年輕時旅居紐約，一直和日據時期重要畫家郭雪湖、李石樵有聯繫，好友赴美找他或書信往返總會提到中央書局。

謝里法說，中央書局不只是「賣書」，1928年間擔任營業主任的張星建是最重要的文化推手，當時中台灣的政治、社會運動、藝文網絡都是靠他打下基礎。李石樵年輕時喜歡到台中寫生、作畫，買不到顏料就找張星建，中央書局開始從日本進口顏料，成為台中最早賣進口顏料的據點。

謝里法回憶，張星建也會邀郭雪湖、陳澄波、廖繼春、楊三郎到中央書局開畫展、辦交流會，小型作品中央書局還會協助寄賣，增加畫家的收入，日治時期的中央書局是知識青年、藝文人士必訪的「潮店」。

作家劉克襄說，中央書局每一代的歷史意義都不同，幼時父親會騎鐵馬載他去買參考書、講義、字典。父親師專畢業，戰後一代的文人雅士把中央書局當作「讀書會」據點，是知識青年傳承經驗的場域。

中央書局對四、五年級生的意義又不同了。四年級的劉克襄回憶，每天從台中一中放學騎單車回家的路上，都會去那裡「晃一下」，當時沒有網路，中央書局就像一本「大字典」、「百科全書」，一樓賣文具、二樓圖書應有盡有，他在書海裡學養鴿子、種蘭花、打橋牌，現在多元的興趣、喜愛野外踏查，中央書局是這些「課外興趣」的溫床。

劉克襄說，聽長輩描述中央書局的故事五花八門，擁有人生第一本字典、交換情書、買鋼筆…那是老台中人一段珍貴文化據點。

謝里法走了一趟「復舊」後的中央書局，「比較現代感」，他建議可以蒐集不同時期的老照片，掛在牆上，讓年輕一輩走進書店就像走入時光隧道，更有意義。

「這裡也是我求學、成長、閱讀啟蒙的回憶！」建築師姜樂靜說，原來建築的磨石子很漂亮，歷時3年「把洗臉洗乾淨，擦去矇上的灰塵」，永豐餘集團有文化使命感的「心意」最珍貴，中央書局不是古蹟公共工程，古蹟修復要延續歷史性，永豐餘集團是把中央書局的顏面爭回來，傳遞文化使命。

復舊的中央書局和老中央書局，空間、格局截然不同，四、五、六年級生對它的印象是「滿滿的書海包圍」，教科書、理工、文史、醫學各類書籍五花八門。

副總監沈貞慧說，重新出發的中央書局把更多的空間留給讀者，1樓是台灣、台中相關的書籍、文創商品展覽空間；2樓有親子專區、生活圖書、搭配餐飲；3樓是文史書類、展覽與講座空間。

1996年台中都市重心轉移，中央書局經營衰退，1998年結束營運。圖／營運單位提...
1996年台中都市重心轉移，中央書局經營衰退，1998年結束營運。圖／營運單位提供
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消失21年的中央書局又回來了，11月開始試營運，三層樓有閱讀、喫茶、親子、餐飲空間。記者喻文玟／攝影
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消失21年的中央書局，2015年上善人文基金會承接，歷時3年「復舊」整修翻新，打造現代化的閱讀、喫茶空間。記者喻文玟／攝影
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