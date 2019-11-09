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第三航廈789億哪來？政府未增資 桃機估2046年破產

東女校長校慶致詞只說14字 學生讚爆「就是要這樣」

2019-11-09 22:46聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

國學大師林語堂曾說「演講就該像女孩子的裙子，愈短愈好」，今天國立台東女中舉辦79周年校慶及運動大會，校長王垠致詞只說了2句共14個字，讓全校學生讚爆，學生都說「校長太帥了」、「不囉嗦，就是要這樣」。

平常未開放外人進入的台東女中，今天舉辦校慶及 運動會，開放社區民眾、學生家長及外校學生進入校園；上午8點到9點的學生大進場，各班學生用盡巧思、絞盡腦汁化妝，展現活潑的一面，進場時載歌載舞，相當吸睛，全場尖叫聲與掌聲不斷。

但更讓全校學生拍案叫絕，歡呼鼓掌尖叫高喊「這就對了」是校長王垠致詞時說，他有聽到學生希望他不要說太多話，所以他只說「天地有大美而不言、見證運動之美」，隨後結束致詞；台下的女學生頓時尖叫，拍手高喊「校長，這就對了」。跟在後面的致詞來賓，也都識趣的簡短祝福校慶圓滿成功，讓東女學生個個開心不已。

事後女學生都說：「校長太帥了」、「不囉嗦，就是要這樣」；有人表示，今天本來就是讓學生放鬆的日子，校長帶頭簡短致詞，少了冗長乏味的致詞，感覺就是酷。

台東女中今天舉辦校慶及運動會，學生化妝進場帶動觀樂氣氛。圖／台東女中提供
台東女中今天舉辦校慶及運動會，學生化妝進場帶動觀樂氣氛。圖／台東女中提供
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