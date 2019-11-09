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花蓮慈科大學生研發安全針具 揚威德國紐倫堡發明展

2019-11-09 17:49聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮慈立科技大學學生張郁勤、陳璟宜、許婷雯和陳佳妤，發現傳統的針筒讓護理人員有針扎危險，藥物也有被汙染的風險，參考美工刀平推式針具，研發「簡易式抽藥安全針具」，參加世界三大發明展之一的iENA德國紐倫堡國際發明展，榮獲金牌，且已有廠商表達技轉興趣。

4名學生就讀慈科大護理系二技二年級，她們臨床觀察時發現，護理人員抽藥時，必須左手拿玻璃藥瓶，右手持針，還得推桿抽藥。以施打抗生素的針具為例，長達24公分，很難穩定、快速抽藥；此外，推桿暴露在外，有可能接觸到空氣或護理人員的手，若不小心讓雜質附著推桿上，注射時就有可能混入針筒內，導致藥物汙染。

她們參考美工刀平推設計，把針筒的推桿設計成推拉鍵，用拇指前後推動，就能輕鬆抽藥、注射，大幅降低抽藥的時間，注射完畢後，將推拉鍵推到頂端，套管同時並完全包覆針頭，可避免藥物受汙染。

學生們還替這款針具，設計可替換不同粗細的針頭，可適用於不同尺寸的藥瓶，不論從哪個角度施打或取藥，都很方便。

慈濟科大表示，德國紐倫堡國際發明展創立於1948年，歷史悠久，與瑞士日內瓦、美國匹茲堡國際發明展並列為世界三大發明展，今年共有30國、800餘件作品參展，分成25個類別，慈科大報名「醫療技術、醫藥衛生、化妝用品類」競賽，獲得金牌，非常難能可貴。

指導老師、慈濟科大研發長林祝君說，iENA的評審來自各領域專家，其中不乏醫護背景，評審們對慈科大學生們研發的安全針具很感興趣，當場有廠商表示有意願技轉。

花蓮慈科大護理系二技二年級學生張郁勤（左）、 陳璟宜（左2）、 許婷雯（右3）、...
花蓮慈科大護理系二技二年級學生張郁勤（左）、 陳璟宜（左2）、 許婷雯（右3）、陳佳妤（右）在紐倫堡發明展摘金，校長羅文瑞（左3）與研發長林祝君（右2）比大姆指說讚。圖／慈科大提供
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花蓮慈濟科技大學護理系4名學生，研發「簡易式抽藥之安全針具」，獲得iENA德國紐...
花蓮慈濟科技大學護理系4名學生，研發「簡易式抽藥之安全針具」，獲得iENA德國紐倫堡國際發明展金牌。圖／慈科大提供
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慈科大團隊學生張郁勤（左起）、許婷雯、研發長林祝君、學生陳璟宜、陳佳妤，以「簡易...
慈科大團隊學生張郁勤（左起）、許婷雯、研發長林祝君、學生陳璟宜、陳佳妤，以「簡易式抽藥之安全針具」，獲得iENA德國紐倫堡國際發明展金牌。圖／慈科大提供
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