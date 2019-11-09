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台東女中校長運動會致詞僅2句 學生：這就對了

2019-11-09 17:35中央社 台東縣9日電

國立台東女中校長王垠表示，他有聽到學生希望不要說太多話。記者羅紹平／攝影
國立台東女中校長王垠表示，他有聽到學生希望不要說太多話。記者羅紹平／攝影
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國立台東女中今天舉行校慶暨運動大會，校長王垠坦承因為聽到學生希望他不要說太多話，所以致詞僅說了2句話即下台，此舉也讓台下女學生尖叫拍手，歡呼「這就對了」。

國立台東女子高級中學今天舉行第79屆校慶暨運動大會，開放各界參加；而班級創意裝扮進場除了展現學生活潑的一面，更成為運動會的重頭戲。

校長王垠表示，他有聽到學生希望不要說太多話，因此他致詞只簡短說「天地有大美而不言」、「見證運動之美。」2句話，台下女學生頓時尖叫，拍手高喊「校長，這就對了」。

接在後面的致詞來賓，因為聽到校長僅說了2句話就下台，也跟著簡短預祝校慶圓滿成功。

而經過1個月會外比賽，各項田徑項目競賽也在今天舉行決賽，每個隊伍和個人無不卯足全力，爭取好成績。另外，校園儀隊、管樂團、熱音社、熱舞社的精采演出，也展現學生辛勤練習的成果。

台東

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