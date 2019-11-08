桃園中小學發明展 六和高中以「改良式輪椅」獲得特優

2019-11-08 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



六和高中國中部學生參加桃園市108年中小學發明展，榮獲1組特優，6組佳作的好成績。其中，國中部學生林哲葦、廖閎緦、余泰慶以「改良式輪椅」獲得特優。

「改良式輪椅」構想來自於林哲葦的曾祖母，林哲葦表示，曾祖母高齡90歲，65歲的爺爺每天照顧曾祖母，午睡時要從輪椅上把曾祖母抱到床上，對祖父來說是很沉重的負擔，因此結合傳統摺疊輪椅與躺椅的特性，設計出可以躺的輪椅，讓爺爺可以減輕照顧曾祖母的負擔，讓曾祖母可以直接在輪椅上午睡。

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林哲葦說，在發明的過程中，最大的困難是要克服摺疊的問題，為了找到最佳的折疊方式，組員們經過多次的試驗與失敗，終於找到最佳的摺疊方式。這次獲得特優，希望能夠將這件十分實用的作品推廣出去，讓長期照顧者能減輕負擔。

此次發明展各校參賽的作品近百件，首先錄取35件作品進入複審，六和高中附設國中部共有7組進入複賽，最後獲得一組特優、六組佳作的佳績，連續三年都是桃園市獲獎數最多的學校。

此外，獲得佳作的作品為「手電筒拐杖」、「聲控救援系統」、「克眠帽」、「灰塵剋星」、「神奇雨傘」、「噴水吹風機」。