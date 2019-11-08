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桃園中小學發明展 六和高中以「改良式輪椅」獲得特優

2019-11-08 19:48聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

六和高中國中部學生參加桃園市108年中小學發明展，榮獲1組特優，6組佳作的好成績。其中，國中部學生林哲葦、廖閎緦、余泰慶以「改良式輪椅」獲得特優。

「改良式輪椅」構想來自於林哲葦的曾祖母，林哲葦表示，曾祖母高齡90歲，65歲的爺爺每天照顧曾祖母，午睡時要從輪椅上把曾祖母抱到床上，對祖父來說是很沉重的負擔，因此結合傳統摺疊輪椅與躺椅的特性，設計出可以躺的輪椅，讓爺爺可以減輕照顧曾祖母的負擔，讓曾祖母可以直接在輪椅上午睡。

林哲葦說，在發明的過程中，最大的困難是要克服摺疊的問題，為了找到最佳的折疊方式，組員們經過多次的試驗與失敗，終於找到最佳的摺疊方式。這次獲得特優，希望能夠將這件十分實用的作品推廣出去，讓長期照顧者能減輕負擔。

此次發明展各校參賽的作品近百件，首先錄取35件作品進入複審，六和高中附設國中部共有7組進入複賽，最後獲得一組特優、六組佳作的佳績，連續三年都是桃園市獲獎數最多的學校。

此外，獲得佳作的作品為「手電筒拐杖」、「聲控救援系統」、「克眠帽」、「灰塵剋星」、「神奇雨傘」、「噴水吹風機」。

六和高中校長林繼生表示，六和高中國中部不像其他學校實施能力分組教學，而是根據學生興趣與性向實施特色分組，每個同學可以就數理、語文、資訊與機器人、美術與多媒體、音樂管弦五組中選擇自己喜歡的組別，在國一、二時每週分別實施四節、二節的特色課程教學，不但學生能適性發展，更能擇其所愛，同時讓學生樂在學習。

六和高中國中部學生林哲葦、廖閎緦、余泰慶參加桃園市108年中小學發明展，以「改良...
六和高中國中部學生林哲葦、廖閎緦、余泰慶參加桃園市108年中小學發明展，以「改良式輪椅」獲得特優。圖／六和高中提供
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