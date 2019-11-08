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千人排字拍MV 鎮南國小全校總動員慶生

2019-11-08 12:39聯合報 記者陳雅玲／即時報導

雲林縣斗六市鎮南國小為明年60周年校慶暖身，今天舉辦利全校師生千人排字活動，全校近千位師生頭戴雲林在地特色毛巾摺疊成的「綿羊帽」，排成鎮南國小英文縮寫「JNES」加上「60」的字樣，透過空拍機完整記錄過程。

鎮南國小全校師生今天中午完成排字任務，在鏡頭前高喊「鎮南國小生日快樂，耶！」校長梁博雍表示，明年適逢60周年校慶，規畫一系列慶祝活動，繼日前發表學生創作的校歌，今天再動員師生千人排字為校慶暖身。

梁博雍表示，排字活動除向鎮南國小的畢業校友及社區民眾宣傳「鎮南愛無限」一甲子校慶活動，也要將千人排字的畫面放在今年剛發表的校歌MV中，藉此傳承傳唱下去。

學務處組長謝忠明表示，今天校內另有學校吉祥物票選活動， 6件作品有鎮南雲寶、鎮南虎、鎮南豚寶寶、鎮南兔、阿鎮和小南、鎮南柚寶寶等，每件作品都有其特色，競爭相當激烈，未來會配合榮譽制度製作吉祥物相關的客製化商品，提供給小朋友做為禮品兌換，鼓勵小朋友良好的行為表現。

雲林縣斗六市鎮南國小為明年60周年校慶暖身，今天舉辦利全校師生千人排字活動，全校...
雲林縣斗六市鎮南國小為明年60周年校慶暖身，今天舉辦利全校師生千人排字活動，全校近千位師生頭戴雲林在地特色毛巾摺疊成的「綿羊帽」，排成鎮南國小英文縮寫「JNES」加上「60」的字樣，透過空拍機完整記錄過程。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣斗六市鎮南國小為明年60周年校慶暖身，今天舉辦利全校師生千人排字活動，全校...
雲林縣斗六市鎮南國小為明年60周年校慶暖身，今天舉辦利全校師生千人排字活動，全校近千位師生頭戴雲林在地特色毛巾摺疊成的「綿羊帽」，排成鎮南國小英文縮寫「JNES」加上「60」的字樣，透過空拍機完整記錄過程。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣斗六市鎮南國小為明年60周年校慶暖身，今天舉辦利全校師生千人排字活動，全校...
雲林縣斗六市鎮南國小為明年60周年校慶暖身，今天舉辦利全校師生千人排字活動，全校近千位師生頭戴雲林在地特色毛巾摺疊成的「綿羊帽」，排成鎮南國小英文縮寫「JNES」加上「60」的字樣，透過空拍機完整記錄過程。圖／許智堯提供
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雲林縣斗六市鎮南國小為明年60周年校慶暖身，今天舉辦利全校師生千人排字活動，全校...
雲林縣斗六市鎮南國小為明年60周年校慶暖身，今天舉辦利全校師生千人排字活動，全校近千位師生頭戴雲林在地特色毛巾摺疊成的「綿羊帽」，排成鎮南國小英文縮寫「JNES」加上「60」的字樣，透過空拍機完整記錄過程。記者陳雅玲／攝影
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