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8成學生是客家子弟 上湖國小推「桐花課」

2019-11-06 14:53聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市不少學校在校務經營與課程研發精益求精，日前在「2019 Best Education-KDP 全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎」中寫下亮眼成績，5個國中小團隊囊獲標竿獎最高榮譽，包括有硬筆書法的「書藝山水」課程、富有客家在地客色的「桐牛傳情」課程等。

桃市平鎮國中、上湖國小、大忠國小、幸福國小及中原國小等5個團隊(含跨校)囊獲標竿獎最高榮譽，大忠國小以「書藝山水，美感漾起來」，將硬筆書法融入美感，進行課程跨域整合教學，校長謝雅莉表示，藝術涵養與美感素養應自幼扎根，引導學生觀察生活周遭環境，再進而培養孩子審美的能力，用美感教育讓孩子具有創新思維迎向未來。

上湖國小則是讓學生從文史、生態、語文與藝術課程中體驗多元的油桐花文化，校長莊錦欣說，學校團隊發展出「桐牛傳情」特色課程已有7、8年時間，主要是因為學生8成是客家子弟，因此將客家及桐花的元素融入課程中，先帶領學生認識油桐花生態及人文背景，再教學生用客語及國語描述所見所聞，莊錦欣說，該課程的目的是想讓學生學習對不同文化與族群的尊重與包容。

平鎮國中教學團隊結合翻轉教室、學思達、做中學的理念，發展出「生物淘寶趣」課程，運用E化科技、閱讀策略、提問討論、上台發表、校園實鏡等課程內容，讓學生在校園裡分組抓寶完成任務，從實境應證課本所學，此外還有由跨校教師團隊合作的「春之舞·光之箱」，讓學生透過表演藝術、科技運用及手作燈箱的創意過程，瞭解深奧的現代音樂和抽象藝術。

桃市上湖國小學生8成為客家子弟，校方為了讓學生更瞭解客家文化及油桐花生態，發展出...
桃市上湖國小學生8成為客家子弟，校方為了讓學生更瞭解客家文化及油桐花生態，發展出「桐牛傳情」特色課程。圖／桃園市教育局提供
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桃市上湖國小學生8成為客家子弟，校方為了讓學生更瞭解客家文化及油桐花生態，發展出...
桃市上湖國小學生8成為客家子弟，校方為了讓學生更瞭解客家文化及油桐花生態，發展出「桐牛傳情」特色課程。圖／桃園市教育局提供
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