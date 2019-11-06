同學家長質疑兒帶智慧手表恐作弊…媽媽怒：不想辦手機

2019-11-06 11:10 聯合新聞網 綜合報導



圖擷自 爆怨公社 分享 facebook 一名媽媽因為兒子的同學家長質疑他帶智慧型手表，可能會用它來作弊的事情PO上爆怨公社，表示學校若是不了解某件事物，就應試著去了解，她強調給兒子戴的智慧手表，其實不只是支手表，也可以是電話，可以定位並接收簡訊，多半是基於安全上的考量才購買的。

原PO表示，兒子每天帶著智慧手表上學，被同學家長認為可能有作弊之嫌，請他不要帶來學校。原PO說，這支手表還有電話功能，但其實是用APP設定好的方式，只有內建設定好的爸媽電話，才能互相撥打，也不能拿它來玩任何遊戲，在可定位的功能顯示下，確保兒子的安全，此外還有每日步行運動量記錄。

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原PO質疑同學家長為何以為智慧手表會讓上課分心，還認為這樣考試就有可能作弊？「這是懷疑小孩的品德？還是懷疑家長的人格？」並且表示，考量到兒子曾經在某地廁所內，因為門卡住了推不開被關在裡面很久的關係，才想給他戴著這支手表。有些網友在讀文後紛紛詢問這表哪裡買，也有人建議，給兒子帶，但考試時必須拿下來，不就沒問題了，但也有人覺得原PO似乎有點「過度保護」小孩。

有人力挺這位抱怨的媽媽，認為會去質疑這種表有作弊可能的，「根本是科技白癡」，直言這種表還可以設定使用時間，但也有網友反駁，認為即便知道該表的功能，不代表就贊同學生戴到學校。