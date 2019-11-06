以自行車為設計主軸 新豐國中社區共讀站啟用

2019-11-06 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



耗時一年整建，新竹縣立新豐國中向教育部爭取250萬元經費重新規劃的社區共讀站─「集思閣」日前揭牌啟用。精心設計的社區共讀站，以新豐國中揚名全國的自由車為設計主軸，利用廢棄課桌椅製作自由車裝置藝術，更獲得藝術家黃銘祝、黃甯父子慷慨捐贈價值百萬的藝術創作品，為社區共讀站增添不少藝文氣氛。

「知識，是孩子翱翔的羽翼；實踐，才能開啟成功大門！」新豐國中社區共讀站以「集思閣」命名，除了鼓勵學生養成每日閱讀之習慣外，更希望「閱讀」能啟動實踐之鑰，集眾思，廣忠益，累積新豐國中孩子圓夢的能量。

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而藝術家黃銘祝及黃甯父子，慷慨捐贈木雕、水彩及多媒材創作作品，包括《腳踏車》、《回家吧！回到初始美好的地方》等作品，讓師生能沉浸在藝術氛圍中享受閱讀之樂。

新豐國中提倡閱讀不遺餘力，率先將員工識別證及學生證結合借書證與悠遊卡功能，多卡合一的設計除了增加生活便利性，也希望透過卡片的借閱功能，讓師生可以悠遊於學校社區共讀站、文化局及各鄉鎮圖書館，提升學生借閱圖書的意願。

校方指出，員工悠遊卡識別證更與教室電腦教學多功能整合器(俗稱黑盒子)相結合，刷卡就能進入個人教學介面，運用科技讓教師的課程準備更方便多元，也大幅縮短課堂上開關資訊化教材的時間，使教師教學更精緻化，學生也能完全聚焦於學習的領域。