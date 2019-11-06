親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

只有眼前路，沒有身後身：港人的下一步？

韓國瑜遭爆料 失業還買總價7200萬元的北市豪宅

以自行車為設計主軸 新豐國中社區共讀站啟用

2019-11-06 10:03聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

耗時一年整建，新竹縣立新豐國中向教育部爭取250萬元經費重新規劃的社區共讀站─「集思閣」日前揭牌啟用。精心設計的社區共讀站，以新豐國中揚名全國的自由車為設計主軸，利用廢棄課桌椅製作自由車裝置藝術，更獲得藝術家黃銘祝、黃甯父子慷慨捐贈價值百萬的藝術創作品，為社區共讀站增添不少藝文氣氛。

「知識，是孩子翱翔的羽翼；實踐，才能開啟成功大門！」新豐國中社區共讀站以「集思閣」命名，除了鼓勵學生養成每日閱讀之習慣外，更希望「閱讀」能啟動實踐之鑰，集眾思，廣忠益，累積新豐國中孩子圓夢的能量。

而藝術家黃銘祝及黃甯父子，慷慨捐贈木雕、水彩及多媒材創作作品，包括《腳踏車》、《回家吧！回到初始美好的地方》等作品，讓師生能沉浸在藝術氛圍中享受閱讀之樂。

新豐國中提倡閱讀不遺餘力，率先將員工識別證及學生證結合借書證與悠遊卡功能，多卡合一的設計除了增加生活便利性，也希望透過卡片的借閱功能，讓師生可以悠遊於學校社區共讀站、文化局及各鄉鎮圖書館，提升學生借閱圖書的意願。

校方指出，員工悠遊卡識別證更與教室電腦教學多功能整合器(俗稱黑盒子)相結合，刷卡就能進入個人教學介面，運用科技讓教師的課程準備更方便多元，也大幅縮短課堂上開關資訊化教材的時間，使教師教學更精緻化，學生也能完全聚焦於學習的領域。

啟用後的新豐國中社區共讀站-集思閣，將在寒暑假期間周一到周五上午開放社區民眾使用，希望透過閱讀拉近與社區民眾的距離。

耗時一年整建，新豐國中向教育部爭取250萬元經費重新規劃的社區共讀站。記者郭政芬...
耗時一年整建，新豐國中向教育部爭取250萬元經費重新規劃的社區共讀站。記者郭政芬／攝影
分享
啟用後的新豐國中社區共讀站，將在寒暑假期間周一到周五上午開放社區民眾使用，希望透...
啟用後的新豐國中社區共讀站，將在寒暑假期間周一到周五上午開放社區民眾使用，希望透過閱讀拉近與社區民眾的距離。記者郭政芬／攝影
分享

悠遊卡藝術家教育部圖書館

相關新聞

後補人數太多 金龍國小明年底設公托中心

2019-11-05 20:46

復育生態 雙峰國小打造原生植物諾亞方舟

2019-11-05 20:42

秀峰國小設備更新 新式投影機不用關燈

2019-11-05 20:40

日本沖繩中小學師生到訪官田國小 體驗在地特色與課程

2019-11-05 14:47

你家小孩真的不笨？「5+3=7 ?」 網揭數字後面那些事

2019-11-05 12:16

爺爺生病要吃藥 學童研發定時餵藥音樂器獲國際金牌

2019-11-05 10:05

增偏鄉「學力」 雙東擬跨校教學

2019-11-04 23:27

台東縣少子化嚴重 偏鄉學校全縣有25班只有1名學生

2019-11-04 19:27

數量、 學群對應不是重點 學習歷程非軍備競賽

2019-11-04 16:07

8歲武術小子奪國內外158金牌 創金氏紀錄

2019-11-04 14:11

聯合盃桃園區初賽 連三年突破3000人參賽

2019-11-03 18:01

考試作文成勝負關鍵 聯合盃作文比賽報名遽增

2019-11-03 14:34

聯合盃全國作文大賽 北市報考人數較去年多395人

2019-11-03 13:52

聯合盃作文賽金門初賽 728名學子埋首「筆戰」

2019-11-03 13:52

聯合盃全國作文大賽雲林區初賽登場 共1521學生參賽

2019-11-03 13:17

第13屆聯合盃作文大賽初賽 高雄千名考生上場

2019-11-03 12:38

陽明高中師生反「宋」 教育局：校長要做好校內溝通

2019-11-03 12:36

庫柏蒂諾市看見南寮漁港 建華國中學生作品美國展出

2019-11-03 11:10

全台62個DOC社區地圖 只有當地人才知道的特色行程

2019-11-03 10:27

猛K國三課本 小學生獲國家地理知識競賽金牌

2019-11-03 09:08

桃市陽明高中「反宋」 校慶運動會變調

2019-11-02 23:49

陽明高中校慶變抗議事件 其一導火線是「早自習」

2019-11-02 18:01

師生黑衣抗議 陽明高中校長駁指控願接受調查

2019-11-02 17:40

垂楊國小校慶校友方龍海捐百萬回饋母校 市長黃敏惠加碼

2019-11-02 13:40

桃園陽明高中校慶變調 500師生抗議換校長

2019-11-02 12:39

竹南頭份2國中年年滿額 縣府修正通過新生入學辦法草案

2019-11-01 21:24

三和國小活動中心會熱暈眩 議員助換新冷氣

2019-11-01 20:24

桃市學生展現音樂長才 小提琴、揚琴、長號皆表現亮眼

2019-11-01 16:29

漢英高中歡慶萬聖節 市議員徐玉樹變裝發糖果

2019-11-01 14:12

國小運動會前導短片超有哏！ 葉丙成半夜笑翻

2019-11-01 10:54

「想贏哥哥」開啟棋士之路 桃市大成國中出圍棋狀元

2019-10-31 13:47

竹市外交小尖兵美國交流 走訪Apple、Google

2019-10-31 12:50

為了萬聖節拚了！小學老師扮恐龍 學生家長狂拍照

2019-10-31 12:47

北市府國中小智慧教室 班班配置85吋觸控螢幕

2019-10-31 12:03

影／全國自走車競速創意大賽 君毅高中勇奪佳績

2019-10-30 22:06

新上國小結合萬聖節與雙語教學 小朋友用英文來搗蛋

2019-10-30 14:50

聯合盃全國作文大賽 花蓮初賽得獎名單公布

2019-10-30 11:47

桃園某國小11名學生遭體罰 家長控「老師仍在授課」

2019-10-30 09:40

搞創意！金湖國小發表文創商品展現「軟實力」

2019-10-29 19:13
看更多

熱門文章

獨／台灣之光！ 高中生2手機照 雙奪攝影界奧斯卡專業獎

2019-11-05 12:35

明年台大醫學系個人申請 筆試成績前100名才可參加口試

2019-11-06 00:08

你家小孩真的不笨？「5+3=7 ?」 網揭數字後面那些事

2019-11-05 12:16

土木工程公職最好考？ 鄉民曝風險網笑翻

2019-11-05 13:40

張忠謀勉勵台大畢業生：別以為考上台大就是人生巔峰

2019-11-06 08:40

燭龍在天 台灣高中生發現海王星外太陽系天體

2019-11-05 13:42

台德高教互動增溫 我赴德留學人數七年新高

2019-11-05 11:16

嘉南大學師生主打台灣夜市風 勇奪世界廚藝競賽雙金

2019-11-05 14:11

「國家不應對私校差別待遇」 五大團體對總統參選人喊話

2019-11-05 11:42

私校校長指轉退條例侵占私財 信託也只會讓大學快死

2019-11-05 11:07

創辦人驟逝 台東「孩子的書屋」該如何走下去？

2019-11-06 09:17

大學個人申請二階 台大共同筆試 3學院各自出題

2019-11-06 00:55

私校籲退場董事會可拿部分校產 教團批漸失公共性

2019-11-05 19:48

清大教授製作原民科學動畫 紅到國外受邀參展

2019-11-05 11:01

轉退卡關 私校聯合反校產充公

2019-11-06 00:28

私校轉型求生 瞄準長照商機

2019-11-06 00:36

日本沖繩中小學師生到訪官田國小 體驗在地特色與課程

2019-11-05 14:47

台德高教互動增溫 赴德留學生創7年新高

2019-11-05 14:38

教部擬增高中學習歷程檔案上傳件數 高中師反彈

2019-11-06 10:20

私校要求政府補助 也盼少管一點

2019-11-05 20:22

影／身體出現毛病時 醫：不要只相信Google！

2019-11-05 15:12

私校5團體抨「轉退條例」 財產信託會讓大學死更快

2019-11-05 14:33

5大團體喊話總統參選人 別對私立大專院校差別待遇

2019-11-05 14:34

全教總：校產是公共財 不是財團小金庫

2019-11-06 00:32

後補人數太多 金龍國小明年底設公托中心

2019-11-05 20:46

調酒融入原住民風味 科大生獲世界廚藝大賽金牌

2019-11-05 17:40

南臺科大50歲 植樹揭校慶序幕

2019-11-06 00:51

秀峰國小設備更新 新式投影機不用關燈

2019-11-05 20:40

中山創新創業基金1億 首案補助校友團隊「起家」500萬

2019-11-05 13:18

復育生態 雙峰國小打造原生植物諾亞方舟

2019-11-05 20:42

會考生活英語／【節慶篇】 萬聖節

2019-11-05 14:20

500萬助少年頭家 中山大學力挺校友創業

2019-11-05 12:01

私校籲提高教職員年金所得替代率 教團：政府聽到嗎

2019-11-06 10:26

興大附中團隊發現小行星 取山海經典故命名燭龍

2019-11-05 19:25

第11屆中區EMBA高爾夫球聯誼賽 盛大登場

2019-11-05 13:26

教團籲：私校建立「自我防腐機制」扭轉社會負面觀感

2019-11-06 10:34

弘光科大師與廠商產學合作 赴德參加國際發明展奪3獎

2019-11-05 18:45

北京教育參訪團訪高首站 見識性平公民教育

2019-11-06 03:26

韓國世界廚藝大賽 城市科大奪8金2銀

2019-11-05 12:54

兩岸青創交流 激盪腦力拓展視野

2019-11-05 14:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top