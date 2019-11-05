親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

12強Live／八上陳禹勳接棒中繼無失分 6:1領先波多黎各

荷蘭力挺台灣，我們卻對中共危機視而不見？

後補人數太多 金龍國小明年底設公托中心

2019-11-05 20:46觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

新北市議員張錦豪會勘，預定金龍國小會騰出五間教室做公托使用，明年底就會建置完成，...
新北市議員張錦豪會勘，預定金龍國小會騰出五間教室做公托使用，明年底就會建置完成，大概可以收托45人。 圖／觀天下有線電視提供
分享
汐止社后地區居住人口多，雖然，目前已經有北峰公共托育中心，但根本不夠，目前後補人數至少七、八十人，因此地方要求金龍國小增設公托中心，今(5)日市議員張錦豪會勘，預定金龍國小會騰出五間教室做公托使用，明年底就會建置完成，大概可以收托45人。

北峰里長陳南海說，這一帶很缺公托跟公幼，目前後補都好幾十人甚至一百多人，很感謝議員張錦豪協助爭取，還有學校配合，目前希望公托能夠儘快增設。

金龍國小校長羅智指出，殷配合市府政策，我們明年7/1前會將現有一樓五間教室撥給社會局做公托使用，預算已經逐步到位中，我們會分階段做搬遷及整修動作。因為我們一樓空間目前使用的是社團及補校，我們已經找好空間讓他們進行搬遷，但是專科教室我們還是要移到其他樓層去，也是在第二階段有做規劃。

市議員張錦豪表示，汐止社后地區一直以來欠缺我們市府社會局0-2歲的公托，所以，這邊就協助申請到金龍國小會騰出五間教室的空間做公托使用，預計明年七月學校會把教室騰出來，明年底就會建置完成，大概可以收托45人，希望政府的福利可以落實到汐止，未來會爭取更多友善環境。

另外，未來也希望金龍國小能夠朝向幼兒園增班的計劃，配合學校教室妥善運用，讓幼兒有更友善的環境。

汐止幼兒園南海

相關新聞

獨／台灣之光！ 高中生2手機照 雙奪攝影界奧斯卡專業獎

2019-11-05 12:35

你家小孩真的不笨？「5+3=7 ?」 網揭數字後面那些事

2019-11-05 12:16

復育生態 雙峰國小打造原生植物諾亞方舟

2019-11-05 20:42

秀峰國小設備更新 新式投影機不用關燈

2019-11-05 20:40

日本沖繩中小學師生到訪官田國小 體驗在地特色與課程

2019-11-05 14:47

爺爺生病要吃藥 學童研發定時餵藥音樂器獲國際金牌

2019-11-05 10:05

增偏鄉「學力」 雙東擬跨校教學

2019-11-04 23:27

台東縣少子化嚴重 偏鄉學校全縣有25班只有1名學生

2019-11-04 19:27

數量、 學群對應不是重點 學習歷程非軍備競賽

2019-11-04 16:07

8歲武術小子奪國內外158金牌 創金氏紀錄

2019-11-04 14:11

聯合盃桃園區初賽 連三年突破3000人參賽

2019-11-03 18:01

考試作文成勝負關鍵 聯合盃作文比賽報名遽增

2019-11-03 14:34

聯合盃全國作文大賽 北市報考人數較去年多395人

2019-11-03 13:52

聯合盃作文賽金門初賽 728名學子埋首「筆戰」

2019-11-03 13:52

聯合盃全國作文大賽雲林區初賽登場 共1521學生參賽

2019-11-03 13:17

第13屆聯合盃作文大賽初賽 高雄千名考生上場

2019-11-03 12:38

陽明高中師生反「宋」 教育局：校長要做好校內溝通

2019-11-03 12:36

庫柏蒂諾市看見南寮漁港 建華國中學生作品美國展出

2019-11-03 11:10

全台62個DOC社區地圖 只有當地人才知道的特色行程

2019-11-03 10:27

猛K國三課本 小學生獲國家地理知識競賽金牌

2019-11-03 09:08

桃市陽明高中「反宋」 校慶運動會變調

2019-11-02 23:49

陽明高中校慶變抗議事件 其一導火線是「早自習」

2019-11-02 18:01

師生黑衣抗議 陽明高中校長駁指控願接受調查

2019-11-02 17:40

垂楊國小校慶校友方龍海捐百萬回饋母校 市長黃敏惠加碼

2019-11-02 13:40

桃園陽明高中校慶變調 500師生抗議換校長

2019-11-02 12:39

竹南頭份2國中年年滿額 縣府修正通過新生入學辦法草案

2019-11-01 21:24

三和國小活動中心會熱暈眩 議員助換新冷氣

2019-11-01 20:24

桃市學生展現音樂長才 小提琴、揚琴、長號皆表現亮眼

2019-11-01 16:29

漢英高中歡慶萬聖節 市議員徐玉樹變裝發糖果

2019-11-01 14:12

國小運動會前導短片超有哏！ 葉丙成半夜笑翻

2019-11-01 10:54

「想贏哥哥」開啟棋士之路 桃市大成國中出圍棋狀元

2019-10-31 13:47

竹市外交小尖兵美國交流 走訪Apple、Google

2019-10-31 12:50

為了萬聖節拚了！小學老師扮恐龍 學生家長狂拍照

2019-10-31 12:47

北市府國中小智慧教室 班班配置85吋觸控螢幕

2019-10-31 12:03

影／全國自走車競速創意大賽 君毅高中勇奪佳績

2019-10-30 22:06

新上國小結合萬聖節與雙語教學 小朋友用英文來搗蛋

2019-10-30 14:50

聯合盃全國作文大賽 花蓮初賽得獎名單公布

2019-10-30 11:47

桃園某國小11名學生遭體罰 家長控「老師仍在授課」

2019-10-30 09:40

搞創意！金湖國小發表文創商品展現「軟實力」

2019-10-29 19:13
看更多

熱門文章

獨／台灣之光！ 高中生2手機照 雙奪攝影界奧斯卡專業獎

2019-11-05 12:35

台大女揭在台灣會念書其實是陷阱 引眾多網友共鳴

2019-11-04 21:30

你家小孩真的不笨？「5+3=7 ?」 網揭數字後面那些事

2019-11-05 12:16

土木工程公職最好考？ 鄉民曝風險網笑翻

2019-11-05 13:40

日本語文學校頻來台招生 祭出半工半讀取得就業機會

2019-11-04 21:48

爺爺生病要吃藥 學童研發定時餵藥音樂器獲國際金牌

2019-11-05 10:05

台德高教互動增溫 我赴德留學人數七年新高

2019-11-05 11:16

嘉南大學師生主打台灣夜市風 勇奪世界廚藝競賽雙金

2019-11-05 14:11

私校校長指轉退條例侵占私財 信託也只會讓大學快死

2019-11-05 11:07

拚高教 基礎科學研究預算 明年增40億

2019-11-04 23:49

「國家不應對私校差別待遇」 五大團體對總統參選人喊話

2019-11-05 11:42

燭龍在天 台灣高中生發現海王星外太陽系天體

2019-11-05 13:42

清大教授製作原民科學動畫 紅到國外受邀參展

2019-11-05 11:01

產學合作績效佳 修平科大「產學合著論文比」全國第1

2019-11-05 10:06

陽明大學 設MIT牙醫醫材示範中心

2019-11-04 23:51

私校籲退場董事會可拿部分校產 教團批漸失公共性

2019-11-05 19:48

校園我最棒／混血兒學餐飲 要回南非開餐館

2019-11-04 23:18

彰女慶百歲 循76年前足跡攻頂玉山

2019-11-04 23:50

日本沖繩中小學師生到訪官田國小 體驗在地特色與課程

2019-11-05 14:47

增偏鄉「學力」 雙東擬跨校教學

2019-11-04 23:27

台德高教互動增溫 赴德留學生創7年新高

2019-11-05 14:38

影／身體出現毛病時 醫：不要只相信Google！

2019-11-05 15:12

調酒融入原住民風味 科大生獲世界廚藝大賽金牌

2019-11-05 17:40

私校5團體抨「轉退條例」 財產信託會讓大學死更快

2019-11-05 14:33

5大團體喊話總統參選人 別對私立大專院校差別待遇

2019-11-05 14:34

中山創新創業基金1億 首案補助校友團隊「起家」500萬

2019-11-05 13:18

會考生活英語／【節慶篇】 萬聖節

2019-11-05 14:20

500萬助少年頭家 中山大學力挺校友創業

2019-11-05 12:01

私校要求政府補助 也盼少管一點

2019-11-05 20:22

韓國世界廚藝大賽 城市科大奪8金2銀

2019-11-05 12:54

陳建忠著作韓譯版發表 盼激發國際對台文學興趣

2019-11-04 22:17

第11屆中區EMBA高爾夫球聯誼賽 盛大登場

2019-11-05 13:26

秀峰國小設備更新 新式投影機不用關燈

2019-11-05 20:40

興大附中團隊發現小行星 取山海經典故命名燭龍

2019-11-05 19:25

兩岸青創交流 激盪腦力拓展視野

2019-11-05 14:22

後補人數太多 金龍國小明年底設公托中心

2019-11-05 20:46

復育生態 雙峰國小打造原生植物諾亞方舟

2019-11-05 20:42

弘光科大師與廠商產學合作 赴德參加國際發明展奪3獎

2019-11-05 18:45

U值媒／爸媽，請讓你的孩子活得像你的孩子

2019-11-05 11:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top