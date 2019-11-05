後補人數太多 金龍國小明年底設公托中心

2019-11-05 20:46 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



新北市議員張錦豪會勘，預定金龍國小會騰出五間教室做公托使用，明年底就會建置完成，大概可以收托45人。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止社后地區居住人口多，雖然，目前已經有北峰公共托育中心，但根本不夠，目前後補人數至少七、八十人，因此地方要求金龍國小增設公托中心，今(5)日市議員張錦豪會勘，預定金龍國小會騰出五間教室做公托使用，明年底就會建置完成，大概可以收托45人。

北峰里長陳南海說，這一帶很缺公托跟公幼，目前後補都好幾十人甚至一百多人，很感謝議員張錦豪協助爭取，還有學校配合，目前希望公托能夠儘快增設。

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金龍國小校長羅智指出，殷配合市府政策，我們明年7/1前會將現有一樓五間教室撥給社會局做公托使用，預算已經逐步到位中，我們會分階段做搬遷及整修動作。因為我們一樓空間目前使用的是社團及補校，我們已經找好空間讓他們進行搬遷，但是專科教室我們還是要移到其他樓層去，也是在第二階段有做規劃。

市議員張錦豪表示，汐止社后地區一直以來欠缺我們市府社會局0-2歲的公托，所以，這邊就協助申請到金龍國小會騰出五間教室的空間做公托使用，預計明年七月學校會把教室騰出來，明年底就會建置完成，大概可以收托45人，希望政府的福利可以落實到汐止，未來會爭取更多友善環境。

另外，未來也希望金龍國小能夠朝向幼兒園增班的計劃，配合學校教室妥善運用，讓幼兒有更友善的環境。