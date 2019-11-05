秀峰國小設備更新 新式投影機不用關燈

2019-11-05 20:40 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



新北市府為汐止區秀峰國小更新現代化的投影機，但是，全校更新還差11台，市議員廖先翔也以建議款協助完成。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 電子網路時代，為讓學習效果更好，老師上課會以電子書輔助教學，只是舊式投影機，都要關燈關窗戶，學生要寫筆記很不方便，所以，新北市府為汐止區秀峰國小更新設備，但是，全校更新還差11台，市議員廖先翔也以建議款協助，今(5)日也到學校關心學習效果。

秀峰國小校長張美鳳表示，投影機設備對學校老師教學是非常重要的，但之前科任老師投影機的設備是不足的，而且也非常老舊，學生使用上反應會看不清楚，所以，這次非常謝謝廖先翔議員補助學校11台的短焦投影機，上課效果非常好，並不需要關燈，而且近距離投射也比較節能，對於老師教學助益很大。

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市議員廖先翔說，還記得以前在唸書的時候，雖然有些教室就有投影機了，但是使用開投影機的時候，燈都要關窗簾也都要拉上，但是我們看到現在的投影機很不一樣了，不止是短焦可以更貼近我們的黑板，同時呈現出來的亮度也非常的足夠，讓小朋友在觀常數位教材的時候，也能同時做筆記的抄寫，

張美鳳指出，目前學校的教室教學會輔以多媒體視訊的教材，所以，廠商在設計教科書的同時也配備很多電子書，所以，老師都會視教學需求適度的使用電子書，方便同學了解學習。

廖先翔表示，其實新北市政府這幾年來一直致力於學校教學設備的改善，也都有補助學校汰換一些投影機，但是因為資源有限，所以沒有辦法一次做全校汰換，那前一陣子家長老師反應，還缺一些投影機的設備，看是不是能夠協助一次補足，所以，我也算是補助最後一部分，讓秀峰國小全部的教室，包括一般及科任教室都有一個比較現代化的投影機來使用教學。