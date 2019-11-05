復育生態 雙峰國小打造原生植物諾亞方舟

2019-11-05 20:42 觀天下 記者張雯琪／新店報導



『2019植樹嘉年華-生態雙峰follow me-永續環境有go綻』活動，要將雙峰國小打造成為台灣原生植物的『諾亞方舟」生態學校。 圖／大新店有線電視提供 分享 facebook 新北市教育局今(5)日在雙峰國小舉辦『2019植樹嘉年華-生態雙峰follow me-永續環境有go綻』活動，由教育局副局長蔣偉民與雙峰國小親師生等單位一同種下台灣原生植物，將雙峰國小打造成為台灣原生植物的『諾亞方舟」生態學校。

活動一開始，雙峰國小首先安排獨輪車與合唱團表演，為活動揭開序幕。新北市教育局特別頒發感謝狀給國際扶輪社，感謝扶輪社贊助經費支持這次的活動，同時台灣原生植物保育協會也在現場教導與會貴賓及學生如何正確栽種植物。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

新北市教育局副局長蔣偉民更臨時來個大考驗，考考小朋友了不了解植物的好處，小朋友你一言我一語，說可以淨化空氣、提供昆蟲、鳥類休憩的地方、做環保愛地球，贏得來賓熱烈掌聲。

副局長蔣偉民表示，新北市多年來持續推動環境教育「校園諾亞方舟計畫」，以建置生物多樣性生態校園的理念，這次號召了雙峰國小親師生、台北金鷹扶輪社、志工家長，總共種下了1千1百株包括喬木、灌木、及草本植物等台灣原生的植物。

雙峰國小校長王耀德則期待，雙峰國小未來能夠綠樹成蔭，吸引更多昆蟲、蝴蝶，讓孩子們更深刻感受大自然的美好。

教育局指出，台灣原生植物保育協會長年來致力於原生植物的育苗及栽種，因此未來還將藉由雙峰、青潭及雲海國小的串連，共同復育台灣原生植物，豐富生態。