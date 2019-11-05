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復育生態 雙峰國小打造原生植物諾亞方舟

2019-11-05 20:42觀天下 記者張雯琪／新店報導

『2019植樹嘉年華-生態雙峰follow me-永續環境有go綻』活動，要將雙...
『2019植樹嘉年華-生態雙峰follow me-永續環境有go綻』活動，要將雙峰國小打造成為台灣原生植物的『諾亞方舟」生態學校。 圖／大新店有線電視提供
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新北市教育局今(5)日在雙峰國小舉辦『2019植樹嘉年華-生態雙峰follow me-永續環境有go綻』活動，由教育局副局長蔣偉民與雙峰國小親師生等單位一同種下台灣原生植物，將雙峰國小打造成為台灣原生植物的『諾亞方舟」生態學校。

活動一開始，雙峰國小首先安排獨輪車與合唱團表演，為活動揭開序幕。新北市教育局特別頒發感謝狀給國際扶輪社，感謝扶輪社贊助經費支持這次的活動，同時台灣原生植物保育協會也在現場教導與會貴賓及學生如何正確栽種植物。

新北市教育局副局長蔣偉民更臨時來個大考驗，考考小朋友了不了解植物的好處，小朋友你一言我一語，說可以淨化空氣、提供昆蟲、鳥類休憩的地方、做環保愛地球，贏得來賓熱烈掌聲。

副局長蔣偉民表示，新北市多年來持續推動環境教育「校園諾亞方舟計畫」，以建置生物多樣性生態校園的理念，這次號召了雙峰國小親師生、台北金鷹扶輪社、志工家長，總共種下了1千1百株包括喬木、灌木、及草本植物等台灣原生的植物。

雙峰國小校長王耀德則期待，雙峰國小未來能夠綠樹成蔭，吸引更多昆蟲、蝴蝶，讓孩子們更深刻感受大自然的美好。

教育局指出，台灣原生植物保育協會長年來致力於原生植物的育苗及栽種，因此未來還將藉由雙峰、青潭及雲海國小的串連，共同復育台灣原生植物，豐富生態。

教育局

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