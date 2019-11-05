爺爺生病要吃藥 學童研發定時餵藥音樂器獲國際金牌
2019-11-05 10:05
聯合報 記者徐如宜
／高雄即時報導
「2019IEYI世界青少年發明展」上周在印尼雅加達舉行，高雄市三民區東光國小獲得1金、2銀、1銅、3特別獎。學童李少博、張之綺與陳幰名，以「定時餵藥音樂器」拿下金牌，作品也已申請到專利權。
李少博說，當初參加學校辦理的發明營活動時，透過營隊活動的啟發及平時學校課程對創意發明的介紹，對創意發明產生了興趣與熱忱。後來看到爺爺因為生病需要吃藥，但藥太多、太複雜，常常會弄丟或是忘記吃，所以有了這樣的靈感，這件作品可以提醒長輩或有需要的人準時吃藥。
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這項發明的使用方法很簡單，只要設定好時間，就可以主動提醒老人家吃藥，維持身體健康；同時也可以播放音樂，放鬆心情，是非常實用的發明。
3個學童第一次參與國際賽，因為全程都要以英語報告或問答，挑戰特別大。張之綺表示，這樣的訓練不只讓自己的口才變得更好，跟外國人講話也更加有自信了。陳幰名說，經過這場比賽，自己變得更加大方，能夠站上國際的舞台為國爭取榮耀，心裡感到非常驕傲。
東光國小持續舉辦12年創意發明營，培育出上百個小小發明家，每屆發明營也有許多創意十足的作品。剛結束的南法第118屆雷平發明競賽(Concours Lepine)中，東光國小成績也榮獲得2金、1銀的好成績，是台灣代表隊中成果最好的。幕後推出資優班教師楊宜倫，從設計資優班課程開始，引導全校孩子共同參與創意發明的永續學習，灑播創意的種子。
東光國小校長柯惠玲表示，創意發明是校本課程，以孩子為主體的學習，啟發孩子創意的思維，是東光老師們共同努力的方向。學校還有一間創意發明館，陳列了歷年來學生的得獎作品，一次展出50多件，且不定期更新展覽作品，這些都是東光孩子的智慧結晶。
教務主任宋兆裕說，在東光創意發明的校本課程推動中，也培訓了一批創意發明展學生解說員，中年級的同學在解說員的介紹下，觀摩學長姐的作品，以啟發更多靈感。發明館也接待許多來自國內外的師生，透過孩子生動的解說，縮短與創意發明的距離。
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