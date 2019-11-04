澎湖白沙中屯好書屋 師生共讀最快樂
2019-11-04 18:53中央社 澎湖縣4日電
位於澎湖白沙鄉中屯村的中屯國小，全校師生不到40人，今天成立的「中屯好書室」社區共讀站，典藏有萬餘冊的各類圖書，成為最快樂的閱讀人。
澎湖「中屯好書室」社區共讀站由澎湖縣長賴峰偉等人今天揭牌啟用。賴峰偉表示，知識追求沒有止境，鼓勵學生善加利用社區共讀站，多閱讀課外讀物，充實經驗知識，培養語言表達能力。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
中屯國小校長陳鴻賢表示，中屯國小全校師生不到40人，學生24名、教師12名，卻擁有一座藏書萬餘冊的「中屯好書室」，未來除了師生共同使用外，也會開放給社區居民及學生共用，讓全民喜愛閱讀。
縣府教育處表示，推動閱讀深耕化，營造豐富閱讀環境，除建置校園閱讀角、設置行動圖書館分館、增設各鄉市愛的書庫據點外，今年全縣預定成立11所社區共讀站，藉由社區共讀站推展，提升民眾素質，達成書香社會目標。
留言