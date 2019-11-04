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《制裁者》：實境解謎遊戲 凸顯鄉民正義問題

澎湖白沙中屯好書屋 師生共讀最快樂

2019-11-04 18:53中央社 澎湖縣4日電

位於澎湖白沙鄉中屯村的中屯國小，全校師生不到40人，今天成立的「中屯好書室」社區共讀站，典藏有萬餘冊的各類圖書，成為最快樂的閱讀人。

澎湖「中屯好書室」社區共讀站由澎湖縣長賴峰偉等人今天揭牌啟用。賴峰偉表示，知識追求沒有止境，鼓勵學生善加利用社區共讀站，多閱讀課外讀物，充實經驗知識，培養語言表達能力。

中屯國小校長陳鴻賢表示，中屯國小全校師生不到40人，學生24名、教師12名，卻擁有一座藏書萬餘冊的「中屯好書室」，未來除了師生共同使用外，也會開放給社區居民及學生共用，讓全民喜愛閱讀。

縣府教育處表示，推動閱讀深耕化，營造豐富閱讀環境，除建置校園閱讀角、設置行動圖書館分館、增設各鄉市愛的書庫據點外，今年全縣預定成立11所社區共讀站，藉由社區共讀站推展，提升民眾素質，達成書香社會目標。

澎湖賴峰偉圖書館

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