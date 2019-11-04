數量、 學群對應不是重點 學習歷程非軍備競賽

2019-11-04 16:07 聯合新聞網 文／紀志聰



108新課綱，學習歷程檔案的實施令畢業生擔憂。圖／shutterstock 分享 facebook

在新課綱實施以來有個新的重點就是學習歷程，其中包含了1.修課紀錄 2.課程學習成果 3.多元表現 4.學習歷程自述 5.其他。以上這些項目統稱為P，加上學測考試五選四稱之為X，由X+P的資料可以提供大學端在學生111學年度個人申請時作為一個參考的依據。

在「課程學習成果」這個項目，學生三年總計可提交18件成果，而在學生進行個人申請時送交至各學系資料至多可從其中選擇3件上傳，而「課程學習成果」審查重點涵蓋了四個項目a.書面報告 b.實作作品 c.自然科學領域探究與實作成果 d.社會領域探究活動成果。

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這幾個項目的學習成果其實都是根據過往學年中的修課紀錄來的，有修過相關的部定必修、加深加廣選修、校訂必修、多遠選修課程後才能產出相對應的作品和報告，因此「質」比「量」還重要，不然就淪為『軍備競賽』，造成加入大量的資料於系統內，並且容易造成貧富之間對教育的差異加劇。也因此學習歷程加入了每學期「教師認證」的部分，以確保學生的作品品質又不過於增加教師的負擔。

因此「歷程」一事包含了「每學期的教師認證」和「每學期上傳不可回朔」等兩個特點，可以讓學生於高一高二就先準備資料，待高三時視其需求，選擇相關的作品上傳相關科系的個人申請。假設Ａ生真的興趣很廣泛，選擇了6個完全不相關的科系，那作品數也還足夠，更何況大部分學生根本不會有廣泛的不同學群的興趣．再者若Ｂ生於高三時突然性向改變，由自然組變成社會組或是顛倒，若要調整的學習成果件數根本意義不大，前面提過學習成果是根據修課紀錄來的，你修的是另一學群的修課紀錄怎會生出這個學群的課程學習成果？不是很奇特嗎？

那若課程學習成果件數要增加，修課紀錄呢？開放學生重修？那如何準時三年畢業？舉個更實際的例子若學生於高二時選擇自然組，數學在部定必修部分是選修數學Ａ，到了高三時突然想讀社會組的財金系，需要有數學B的課程學習成果，那學生給他多幾件的額度去上傳，也不會有數學B的成果啊！此時學生應該在學習歷程自述中描述自己的心路歷程，然後於學測時將數Ｂ考好來代表他的決心和信念，也可將有關數學Ａ的相關課程學習成果放在多元表現中其他有利審查項目中展示他對此學系是有興趣的且在數學Ａ也有良好的表現才是。

總結來說，新課綱推動的「學習歷程」是一種態度和過程，希望看到的是學生的學習變遷和學習成果，若學生有性向上或學習選擇上的變化將其完整呈現也是讓大學端選才時一個好的依據，也才不會造成大學端高達1/4的大學生休學，造成高教資源的浪費。因此這套系統的設計在「教師認證」和「有限件數」的雙重把關下，才不至於淪於軍備競賽和確保學生作品的品質。

（筆者為國立北門高中數學科教師／嘉義縣政府高中課程督學）