親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

刑事局警花成為台商小三？她喊冤不排除提告

滑翔機奪命！肇禍美籍男子20萬交保限制出境出海

金大辦學深受肯定 吸引企業主動捐贈教學設備

2019-11-03 19:01聯合報 記者蔡家蓁／即時報導

為響應國立金門大學智慧校園與優質學習的號召，日前成太實業有限公司主動捐贈市場上新型大面板多功能電子白版一套，並由宋岫書先生代表捐贈。而同日，智基科技開發股份有限公司協理張右仕也蒞臨金大，與金大學生會達成合作協議，未來將提供各種學習優惠給學生，並捐一套圖書給圖書館，明年度更將提供獎學金名額給金大學子。

金大表示，此次與成太實業公司與智基科技開發公司的合作，不僅可提供校內學生更具科技化的學習場域，對於未來繼續升學、參與各項考試的學習資源佈建也將多所助益。

金大校長陳建民表示，金大是全國最年輕的綜合大學，在全校師生的共同努力下，辦學成效深受各界肯定，在學校成長過程中並感謝社會各界的支持；陳建民表示，針對各項資助金大的資源，學校將會善加使用，以發揮最大的效益。

宋岫書表示，該公司非常重視每一位員工，除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間。他認為，國家發展和公司成長都需要好的人才，該公司樂於以實際行動來幫助認真辦學的學校，並希望學校能推薦優秀畢業生加入該公司的行列，共創企業、學校、學生多贏局面。

張右仕則指出，透過此次與學生會之合作，未來將提供金大學生購書優惠和進修的優惠，幫助同學順利往公職道路前進。

成太實業有限公司日前捐贈市場上新型大面板多功能電子白版一套，由宋岫書（左）代表捐...
成太實業有限公司日前捐贈市場上新型大面板多功能電子白版一套，由宋岫書（左）代表捐贈給金大校長陳建民（右）。圖／金大提供
分享
智基科技開發股份有限公司協理張右仕（左二）日前也到金大，與金大學生會達成合作協議...
智基科技開發股份有限公司協理張右仕（左二）日前也到金大，與金大學生會達成合作協議，並捐贈一套圖書給圖書館，由學生會幹部代表接受。圖／金大提供
分享

大學生圖書館
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

考試作文成勝負關鍵 聯合盃作文比賽報名遽增

2019-11-03 14:34

陽明高中師生反「宋」 教育局：校長要做好校內溝通

2019-11-03 12:36

第13屆聯合盃作文大賽初賽 高雄千名考生上場

2019-11-03 12:38

聯合盃桃園區初賽 連三年突破3000人參賽

2019-11-03 18:01

聯合盃全國作文大賽 北市報考人數較去年多395人

2019-11-03 13:52

聯合盃全國作文大賽雲林區初賽登場 共1521學生參賽

2019-11-03 13:17

庫柏蒂諾市看見南寮漁港 建華國中學生作品美國展出

2019-11-03 11:10

全台62個DOC社區地圖 只有當地人才知道的特色行程

2019-11-03 10:27

猛K國三課本 小學生獲國家地理知識競賽金牌

2019-11-03 09:08

桃市陽明高中「反宋」 校慶運動會變調

2019-11-02 23:49

陽明高中校慶變抗議事件 其一導火線是「早自習」

2019-11-02 18:01

師生黑衣抗議 陽明高中校長駁指控願接受調查

2019-11-02 17:40

垂楊國小校慶校友方龍海捐百萬回饋母校 市長黃敏惠加碼

2019-11-02 13:40

桃園陽明高中校慶變調 500師生抗議換校長

2019-11-02 12:39

竹南頭份2國中年年滿額 縣府修正通過新生入學辦法草案

2019-11-01 21:24

三和國小活動中心會熱暈眩 議員助換新冷氣

2019-11-01 20:24

桃市學生展現音樂長才 小提琴、揚琴、長號皆表現亮眼

2019-11-01 16:29

漢英高中歡慶萬聖節 市議員徐玉樹變裝發糖果

2019-11-01 14:12

國小運動會前導短片超有哏！ 葉丙成半夜笑翻

2019-11-01 10:54

「想贏哥哥」開啟棋士之路 桃市大成國中出圍棋狀元

2019-10-31 13:47

竹市外交小尖兵美國交流 走訪Apple、Google

2019-10-31 12:50

為了萬聖節拚了！小學老師扮恐龍 學生家長狂拍照

2019-10-31 12:47

北市府國中小智慧教室 班班配置85吋觸控螢幕

2019-10-31 12:03

影／全國自走車競速創意大賽 君毅高中勇奪佳績

2019-10-30 22:06

新上國小結合萬聖節與雙語教學 小朋友用英文來搗蛋

2019-10-30 14:50

聯合盃全國作文大賽 花蓮初賽得獎名單公布

2019-10-30 11:47

桃園某國小11名學生遭體罰 家長控「老師仍在授課」

2019-10-30 09:40

搞創意！金湖國小發表文創商品展現「軟實力」

2019-10-29 19:13

影／「專注把一件事做好」 新化高中游泳隊成績大放光彩

2019-10-29 16:05

桃園福豐國中排球隊困擾交通問題 熱心董座提供專車接送

2019-10-29 15:03

校犬安安再見...北市芳和實中為狗狗辦追思會

2019-10-29 14:01

校園設販賣機 北巿教育局：將與廠商協調回饋機制

2019-10-29 12:38

竹縣興隆國小參加國際木笛節賽 打敗百組奪雙料冠軍

2019-10-29 11:38

製作科學筆記 留下「探究與實作」思考過程

2019-10-29 00:21

沒課本的必修課 探究與實作該怎麼教？怎麼學？

2019-10-29 00:13

李家同反對高中英聽考試加入素養 教改別只有菁英分子

2019-10-28 20:06

藍委指綠營下架學校「禮義廉恥」匾額 教部：子虛烏有

2019-10-28 19:58

高雄青年文學獎78件入圍名單公布 校園創作質量大爆發

2019-10-28 15:50

搶救草菇產業 南大附小志工隊前進柳營果毅草菇寮

2019-10-28 12:38
看更多

熱門文章

獨／台師大學生找人代寫碩論被撤學位 台大卻「中槍」

2019-11-03 09:05

台大電機碩士當壽險業務員 學者：台灣高教為何而戰

2019-11-03 11:01

興大百年校慶 創校校長阿部文夫3名孫子都來祝福

2019-11-02 19:55

第一志願高中生棄升學先就業 賺到人生第一桶金

2019-11-03 02:40

遏止學位授予舞弊 台大增列代寫論文懲處

2019-11-03 09:07

台師大碩士論文 遭爆台大博士生代寫

2019-11-03 13:39

百年興大「學生會校友會」成立 公立大學校友組織創舉

2019-11-02 19:19

陽明高中師生反「宋」 教育局：校長要做好校內溝通

2019-11-03 12:36

猛K國三課本 小學生獲國家地理知識競賽金牌

2019-11-03 09:08

聯合盃作文賽金門初賽 728名學子埋首「筆戰」

2019-11-03 13:52

大專資訊創新競賽 交大資財系囊括4冠10大獎

2019-11-03 11:03

桃市陽明高中「反宋」 校慶運動會變調

2019-11-02 23:49

台師大新規學位論文須公開 台大增代寫罰則

2019-11-03 13:42

我國首辦台奧高教獎學金 23人赴奧地利研修交換

2019-11-03 09:14

清大教授研究「大學社會責任」 建議應內化成文化

2019-11-03 10:46

考試作文成勝負關鍵 聯合盃作文比賽報名遽增

2019-11-03 14:34

第13屆聯合盃作文大賽初賽 高雄千名考生上場

2019-11-03 12:38

史丹福銀髮設計亞洲區大賽 三團隊創新高齡產品勝出

2019-11-03 12:11

庫柏蒂諾市看見南寮漁港 建華國中學生作品美國展出

2019-11-03 11:10

聯合盃全國作文大賽雲林區初賽登場 共1521學生參賽

2019-11-03 13:17

影／看卡通佩佩豬學英文 himself 與by himself的差異？

2019-11-03 07:20

聯合盃全國作文大賽 北市報考人數較去年多395人

2019-11-03 13:52

聯合盃桃園區初賽 連三年突破3000人參賽

2019-11-03 18:01

陳毅新書聊18歲前後：有些憔悴、不堪 生命真實模樣

2019-11-03 12:33

金大辦學深受肯定 吸引企業主動捐贈教學設備

2019-11-03 19:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top