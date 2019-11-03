金大辦學深受肯定 吸引企業主動捐贈教學設備

2019-11-03 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／即時報導



為響應國立金門大學智慧校園與優質學習的號召，日前成太實業有限公司主動捐贈市場上新型大面板多功能電子白版一套，並由宋岫書先生代表捐贈。而同日，智基科技開發股份有限公司協理張右仕也蒞臨金大，與金大學生會達成合作協議，未來將提供各種學習優惠給學生，並捐一套圖書給圖書館，明年度更將提供獎學金名額給金大學子。

金大表示，此次與成太實業公司與智基科技開發公司的合作，不僅可提供校內學生更具科技化的學習場域，對於未來繼續升學、參與各項考試的學習資源佈建也將多所助益。

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金大校長陳建民表示，金大是全國最年輕的綜合大學，在全校師生的共同努力下，辦學成效深受各界肯定，在學校成長過程中並感謝社會各界的支持；陳建民表示，針對各項資助金大的資源，學校將會善加使用，以發揮最大的效益。

宋岫書表示，該公司非常重視每一位員工，除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間。他認為，國家發展和公司成長都需要好的人才，該公司樂於以實際行動來幫助認真辦學的學校，並希望學校能推薦優秀畢業生加入該公司的行列，共創企業、學校、學生多贏局面。