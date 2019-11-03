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聯合盃全國作文大賽雲林區初賽登場 共1521學生參賽

2019-11-03 13:17聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

第13屆聯合盃全國作文大賽雲林區初賽今天分別在斗南高中和建國國中登場，國小、國中與高中職學生共1521人參加比賽，再度帶起學子觀摩交流中華語文的熱潮。

「聯合盃全國作文大賽」從2007年起的臨場寫作競賽，已成為每個學年度上學期各級學校學子企盼參與的作文交流盛會，累積超過30萬人次參與。

今年雲林地區的作文大賽由雲林縣政府指導、聯合報及斗南高中和建國國中主辦、雲林縣政府教育處與雲林縣政府社會處協辦，今年進入第13年，盼透過文筆的磨練，提升新世代的思維開創力、邏輯思考力、語文表達力，並藉以宣揚中華語文之美。

雲林區參賽國小中年級組121人、國小高年級組222人、國中七年級組283人、國中八年級組260人、國中九年級組282人以及高中職組353人。

初賽獎項也豐盛，各組發給第1至5名獎學金和獎狀各1張，獎學金從第1名至第5名分別是新台幣2000

元、1600元、1400元、1200元及1000元，還有佳作獎30名發給獎狀1張。

雲林縣府教育處長邱孝文表示，兒童是國家未來主人翁，青少年將是未來棟梁，透過作文比賽將提升國家人文競爭力，各界的參與更促進社會的融合與祥和。

第13屆聯合盃全國作文大賽雲林區初賽今天分別在斗南高中和建國國中登場。記者李京昇...
第13屆聯合盃全國作文大賽雲林區初賽今天分別在斗南高中和建國國中登場。記者李京昇／攝影
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斗南高中校長林秀娟（右）、縣府教育處社會教育科長李諺亮巡視孩子考試狀況。記者李京...
斗南高中校長林秀娟（右）、縣府教育處社會教育科長李諺亮巡視孩子考試狀況。記者李京昇／攝影
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縣府文化處長陳璧君（左二）也帶著兒女來參加作文比賽。記者李京昇／攝影
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國小、國中與高中職學生共1521人參加比賽。記者李京昇／攝影
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