陳毅新書聊18歲前後：有些憔悴、不堪 生命真實模樣
2019-11-03 12:33
聯合報 記者鄭國樑
／即時報導
青年創作家陳毅，昨天在桃園市政府文化局舉辦新書「18後，成為你想成為的大人」青春首場發表會，由桃園市立圖書館補助，城邦布克文化出版，全書講述陳毅在18歲前後的夢想行動、創作故事，也談及親情、愛情等青年在意的議題，適合青少年學子閱讀，也適合大人們藉著這本書找回18歲的青春回憶、重新思考生命的追求。
新書發表會由南崁高中換弦吉他社社員帶來兩首流行歌曲，為活動揭開序幕，接著播放陳毅的紀錄片作品「美鳳的日子」，陳毅接著分享新書，「18後，成為你想成為的大人」也在昨天同步上市。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
桃園市長鄭文燦、市議員彭俊豪、郭麗華、桃園青年聯盟理事長陳振華等人都出席新書發表會，鄭文燦昨天公務行程緊湊，特別挪出空檔到場讓年輕作家備受舞。
鄭文燦和議員們肯定陳毅讀高中就成立台灣文學閱讀及創作社，擔任社長期間辦理多項文學活動，還是獨立媒體「草根青年發聲網」總編輯，現在除了寫作還從事紀錄片創作，發表多部紀錄片作品像「山會帶恩轉屋」、「美鳳的日子」，獲得多項文學及影像獎項，還獲副總統陳建仁接見稱讚。
陳毅表示，從小就期盼能成為作家，這個夢想從來沒有忘記過。他認為18歲可以看成每個人一生中重要的時刻，「每個選擇都會影響我們的一生」，這本書不書寫個人的風光，也沒有詞藻的推砌，真誠的書寫他創作過程、成長過程自己的感想，「可能有些憔悴、有些不堪，但這就是生命的真實模樣」。
陳毅提及，這本書花了一陣子書寫，謝謝家人朋友一路上的陪伴，感謝各界推薦的名人跟朋友，也特別謝謝城邦布克文化出版社的辛苦，期待這本書能給更多年輕朋友溫暖的力量，未來他將持續地用創作去理解自己，使自己成為出色的大人。
留言