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陳毅新書聊18歲前後：有些憔悴、不堪 生命真實模樣

2019-11-03 12:33聯合報 記者鄭國樑／即時報導

青年創作家陳毅，昨天在桃園市政府文化局舉辦新書「18後，成為你想成為的大人」青春首場發表會，由桃園市立圖書館補助，城邦布克文化出版，全書講述陳毅在18歲前後的夢想行動、創作故事，也談及親情、愛情等青年在意的議題，適合青少年學子閱讀，也適合大人們藉著這本書找回18歲的青春回憶、重新思考生命的追求。

新書發表會由南崁高中換弦吉他社社員帶來兩首流行歌曲，為活動揭開序幕，接著播放陳毅的紀錄片作品「美鳳的日子」，陳毅接著分享新書，「18後，成為你想成為的大人」也在昨天同步上市。

桃園市長鄭文燦、市議員彭俊豪、郭麗華、桃園青年聯盟理事長陳振華等人都出席新書發表會，鄭文燦昨天公務行程緊湊，特別挪出空檔到場讓年輕作家備受舞。

鄭文燦和議員們肯定陳毅讀高中就成立台灣文學閱讀及創作社，擔任社長期間辦理多項文學活動，還是獨立媒體「草根青年發聲網」總編輯，現在除了寫作還從事紀錄片創作，發表多部紀錄片作品像「山會帶恩轉屋」、「美鳳的日子」，獲得多項文學及影像獎項，還獲副總統陳建仁接見稱讚。

陳毅表示，從小就期盼能成為作家，這個夢想從來沒有忘記過。他認為18歲可以看成每個人一生中重要的時刻，「每個選擇都會影響我們的一生」，這本書不書寫個人的風光，也沒有詞藻的推砌，真誠的書寫他創作過程、成長過程自己的感想，「可能有些憔悴、有些不堪，但這就是生命的真實模樣」。

陳毅提及，這本書花了一陣子書寫，謝謝家人朋友一路上的陪伴，感謝各界推薦的名人跟朋友，也特別謝謝城邦布克文化出版社的辛苦，期待這本書能給更多年輕朋友溫暖的力量，未來他將持續地用創作去理解自己，使自己成為出色的大人。

陳毅（前排左2）新書法發會，鄭文燦（前排右4）和議員、愛書者都到場。記者鄭國樑／...
陳毅（前排左2）新書法發會，鄭文燦（前排右4）和議員、愛書者都到場。記者鄭國樑／攝影
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陳毅還介紹影像作品。記者鄭國樑／攝影
陳毅還介紹影像作品。記者鄭國樑／攝影
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新書法發表同時辦簽名會。記者鄭國樑／攝影
新書法發表同時辦簽名會。記者鄭國樑／攝影
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桃園市議員郭麗華（左起）、市長鄭文燦、議員陳美梅為陳毅（右2） 打氣。記者鄭國樑...
桃園市議員郭麗華（左起）、市長鄭文燦、議員陳美梅為陳毅（右2） 打氣。記者鄭國樑／攝影
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議員彭俊豪（左）也為陳毅（右）打氣。記者鄭國樑／攝影
議員彭俊豪（左）也為陳毅（右）打氣。記者鄭國樑／攝影
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青年鄭文燦紀錄片
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