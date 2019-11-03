史丹福銀髮設計亞洲區大賽 三團隊創新高齡產品勝出

2019-11-03 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 梁玉芳 ／台北即時報導



第五屆史丹福銀髮設計競賽（Stanford Design Challenge）亞洲區大賽2日舉辦決賽，七個入圍團隊上台以英文限時提案，最後由「充氣巧拼」、「Wonderland 銀髮享齡社群交流學習平台」與「Mat You坐伴」得到評審團青睞，勇奪今年史丹福設計競賽亞洲區大賽的優勝。

3個優勝團隊將由社會企業「銀享全球」集訓，爭取前往史丹福大學參加全球大賽，旅費將由台灣人壽提供補助。聯合報系願景工程為媒體夥伴。

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史丹福銀髮設計競賽由美國史丹福長壽中心（Stanford Center on Longevity）於2013年創設，期待藉由年輕人的創意和對新科技的掌握，為長者和高齡產業提供更多創新解方。台灣社企銀享全球自2015年開始舉辦亞洲區大賽，優勝者可前進史丹福參賽。

今年主題為「弭平不公：設計人人可負擔的長壽方案」。決賽中勝出的三團隊與作品，包括：陽明大學與中國醫學大學學生的「充氣巧拼」，概念是可自由組裝的氣墊模組，以低價讓失能者能自行組裝任何尺寸的舒適坐臥氣墊，緩解久坐或久躺處承受的壓力，進而預防褥瘡。

台北科技大學團隊的「Wonderland銀髮享齡社群交流學習平台」，讓長者以專長開課，繼續與人交流並感受自己的價值。

國立師範大學的「Mat You（坐伴）」，是讓長者容易在坐墊上拼出喜歡的圖形，符合不同節慶或生活風格。

評分標準包括影響力、可負擔性、成本，與主題的切合度等。評審之一AAMA台北搖籃計畫共同舉辦人顏漏有指出，設計性思考最重要的就是「了解你的TA（目標客群）」，學生不能真正理解老年人的需求，就無法提出解決方案；其次，提案解方「想像太多、驗證太少」，有了創意之後，必須以雛型不斷讓TA試驗，再改進。

此外，顏漏有說，科技的應用太少，未來的趨勢會是跨地域、科技應用、遊戲化，加上社群影響力。最後，「可負擔性」不等於「低成本」，這些都是學生思考創新方案時必須考量的。

願景工程策略長何振忠是評審之一，他說，主題是「弭平不公」，但許多提案的使用都需要兩個條件：健康、有錢；學生的設計必須考慮如何照顧到兩條件之外的老人。

評審之一、高雄長庚醫院神經內科醫師陳乃菁也說，看來設計團隊對失智症的理解還不足；例如書法懷舊的設計，對失智者來說，那可能是一堆圖形；但對健康長者可能更有用。

果然，北京大學、北京服裝學院、中國戲曲學院學生的「懷舊書法治療產品」，獲得銀世代代表票選的「心動獎」。

本屆別增設「社會組」，共計吸引25組團隊報名，以社區或據點在地實踐創新服務為主，今年的三個社會組優勝團隊分別是：「跨代友善遊學圈」、「台灣好七桃」和「安居樂業整合服務」。

台灣人壽連續三年支持此競賽活動，總經理莊中慶在頒獎典禮中表示，去（2018）年由台灣人壽擔任業師輔導的團隊「枕頭戰」，獲美國史丹福設計全球大賽第3名，證明台灣學生高齡創新設計已有國際水準。今年台灣人壽將學生創新作品變成產品，媒合合適的社區及長輩使用，並提供長輩的回饋給學生優化作品，實踐青銀共創，讓學生的創意逐步成真。

得獎作品一覽表：

得獎作品 團隊成員

亞洲區大賽優勝

（學生組）

Pneumatile

(充氣巧拼)

針對尚未罹患褥瘡的高風險族群，提供舒適易穿、成本低廉、可自由組裝的模組化的氣墊單元，舒緩久臥不起者的背部壓力。

【國立陽明大學、國立台灣大學】

許承皓、葉俊廷、陳韋誠、黃彥霖、張益嘉

Wonderland

(銀髮享齡社群交流學習平台)

讓銀髮族發揮所⻑、繼續與人群交流並且互相學習的平台，銀髮族利用自己的專⻑開課，邀請年輕新朋友學習課本上所學不到的人生哲學或職場技能。

【 國立台北科技大學】

陳靜儀、嚴以文

Mat You

（坐伴）

透過簡單生活物件 - 坐墊，讓長輩可以在坐墊上動手拼出自己喜歡的圖形，以符合不同的節慶和生活風格，增加生活環境的趣味感！

【國立台灣師範大學】

陳欣恩、張幕真、莊庭嘉、杜唯瑄

指導老師：郭郡羽

亞洲區大賽優勝

（社會組） 跨代友善學習圈

臺灣好七桃

安居樂業整合服務 老有所用（陳培驊）

好事正發聲（王佳柔、楊鎮維、洪言伶、鄭家琪、李惠娟。指導老師黃松林）

健康創新行動服務團（呂子煒、陳貴芝、林秀如、蔡威德、高銘麟）

銀世代心動獎

(學生組) 懷舊書法治療產品

觀眾人氣獎