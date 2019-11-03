史丹福銀髮設計亞洲區大賽 三團隊創新高齡產品勝出
第五屆史丹福銀髮設計競賽（Stanford Design Challenge）亞洲區大賽2日舉辦決賽，七個入圍團隊上台以英文限時提案，最後由「充氣巧拼」、「Wonderland 銀髮享齡社群交流學習平台」與「Mat You坐伴」得到評審團青睞，勇奪今年史丹福設計競賽亞洲區大賽的優勝。
3個優勝團隊將由社會企業「銀享全球」集訓，爭取前往史丹福大學參加全球大賽，旅費將由台灣人壽提供補助。聯合報系願景工程為媒體夥伴。
史丹福銀髮設計競賽由美國史丹福長壽中心（Stanford Center on Longevity）於2013年創設，期待藉由年輕人的創意和對新科技的掌握，為長者和高齡產業提供更多創新解方。台灣社企銀享全球自2015年開始舉辦亞洲區大賽，優勝者可前進史丹福參賽。
今年主題為「弭平不公：設計人人可負擔的長壽方案」。決賽中勝出的三團隊與作品，包括：陽明大學與中國醫學大學學生的「充氣巧拼」，概念是可自由組裝的氣墊模組，以低價讓失能者能自行組裝任何尺寸的舒適坐臥氣墊，緩解久坐或久躺處承受的壓力，進而預防褥瘡。
台北科技大學團隊的「Wonderland銀髮享齡社群交流學習平台」，讓長者以專長開課，繼續與人交流並感受自己的價值。
國立師範大學的「Mat You（坐伴）」，是讓長者容易在坐墊上拼出喜歡的圖形，符合不同節慶或生活風格。
評分標準包括影響力、可負擔性、成本，與主題的切合度等。評審之一AAMA台北搖籃計畫共同舉辦人顏漏有指出，設計性思考最重要的就是「了解你的TA（目標客群）」，學生不能真正理解老年人的需求，就無法提出解決方案；其次，提案解方「想像太多、驗證太少」，有了創意之後，必須以雛型不斷讓TA試驗，再改進。
此外，顏漏有說，科技的應用太少，未來的趨勢會是跨地域、科技應用、遊戲化，加上社群影響力。最後，「可負擔性」不等於「低成本」，這些都是學生思考創新方案時必須考量的。
願景工程策略長何振忠是評審之一，他說，主題是「弭平不公」，但許多提案的使用都需要兩個條件：健康、有錢；學生的設計必須考慮如何照顧到兩條件之外的老人。
評審之一、高雄長庚醫院神經內科醫師陳乃菁也說，看來設計團隊對失智症的理解還不足；例如書法懷舊的設計，對失智者來說，那可能是一堆圖形；但對健康長者可能更有用。
果然，北京大學、北京服裝學院、中國戲曲學院學生的「懷舊書法治療產品」，獲得銀世代代表票選的「心動獎」。
本屆別增設「社會組」，共計吸引25組團隊報名，以社區或據點在地實踐創新服務為主，今年的三個社會組優勝團隊分別是：「跨代友善遊學圈」、「台灣好七桃」和「安居樂業整合服務」。
台灣人壽連續三年支持此競賽活動，總經理莊中慶在頒獎典禮中表示，去（2018）年由台灣人壽擔任業師輔導的團隊「枕頭戰」，獲美國史丹福設計全球大賽第3名，證明台灣學生高齡創新設計已有國際水準。今年台灣人壽將學生創新作品變成產品，媒合合適的社區及長輩使用，並提供長輩的回饋給學生優化作品，實踐青銀共創，讓學生的創意逐步成真。
得獎作品一覽表：
得獎作品 團隊成員
亞洲區大賽優勝
（學生組）
Pneumatile
(充氣巧拼)
針對尚未罹患褥瘡的高風險族群，提供舒適易穿、成本低廉、可自由組裝的模組化的氣墊單元，舒緩久臥不起者的背部壓力。
【國立陽明大學、國立台灣大學】
許承皓、葉俊廷、陳韋誠、黃彥霖、張益嘉
Wonderland
(銀髮享齡社群交流學習平台)
讓銀髮族發揮所⻑、繼續與人群交流並且互相學習的平台，銀髮族利用自己的專⻑開課，邀請年輕新朋友學習課本上所學不到的人生哲學或職場技能。
【 國立台北科技大學】
陳靜儀、嚴以文
Mat You
（坐伴）
透過簡單生活物件 - 坐墊，讓長輩可以在坐墊上動手拼出自己喜歡的圖形，以符合不同的節慶和生活風格，增加生活環境的趣味感！
【國立台灣師範大學】
陳欣恩、張幕真、莊庭嘉、杜唯瑄
指導老師：郭郡羽
亞洲區大賽優勝
（社會組） 跨代友善學習圈
臺灣好七桃
安居樂業整合服務 老有所用（陳培驊）
好事正發聲（王佳柔、楊鎮維、洪言伶、鄭家琪、李惠娟。指導老師黃松林）
健康創新行動服務團（呂子煒、陳貴芝、林秀如、蔡威德、高銘麟）
銀世代心動獎
(學生組) 懷舊書法治療產品
觀眾人氣獎
（學生組） Mat You坐伴
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