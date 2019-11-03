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庫柏蒂諾市看見南寮漁港 建華國中學生作品美國展出

2019-11-03 11:10聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹市建華國中與美國加州庫柏蒂諾圖書館簽署合作備忘錄，將於庫柏蒂諾圖書館展出建華國中美術班學生的作品，建華國中黃信騰校長帶上學生的12幅畫作，包括南寮漁港、新竹火車站、傳統市場等在地特色畫作，將在庫柏蒂諾圖書館展出一年。新竹市長林智堅表示，用藝術進行城市外交，讓世界看見新竹，也期待未來與姊妹市庫柏蒂諾有更多文化交流。

教育處表示，庫柏蒂諾市圖書館服務範圍為包含庫柏蒂諾9座城市，轄區內有知名企業蘋果（Apple）、賽門鐵克（Symantec）、惠普（HP）的全球總部座落，素有「矽谷的心臟」稱號，圖書館藏書流通頻繁，每日皆有數千人次造訪。

「跨越一萬公里的藝術交流」，黃信騰表示，其中學生陳蕎嫿作品「大貓抓小鯨魚」透過水彩技法的呈現，讓刻板印象的大小翻轉，獨特創意深獲好評；陳蕎嫿表示，顛覆「大小關係」讓他覺得很有趣，很榮幸有機會將新竹特色介紹給國外朋友。

「等待了15年，終於有新的畫作渡海而來」，庫柏蒂諾圖書館館長Clare Varesio興奮表示，圖書館於2004年落成時，新竹市以贈畫作為賀禮，15年後與建華國中進一步合作，市民都很期待，未來每年都有新的畫作可以欣賞。庫柏蒂諾市長Steven Scharf看到學生畫作後，也愛不釋手，反問「能否割愛買回家珍藏」。

林智堅表示，兩市締結姐妹市後學生互訪頻繁，文化交流今年邁入第16年，能「以畫會友」強化彼此多年的深厚情誼，也為兩市深耕多年的交流，跨出更實質的一步，邁向下一個里程碑。

新竹市建華國中與美國加州庫柏蒂諾圖書館簽署合作備忘錄，將於庫柏蒂諾圖書館展出建華...
新竹市建華國中與美國加州庫柏蒂諾圖書館簽署合作備忘錄，將於庫柏蒂諾圖書館展出建華國中美術班學生的作品，為期一年。圖／教育處提供
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建華國中美術班學生陳蕎嫿的作品「大貓抓小鯨魚」，透過水彩技法的呈現，讓刻板印象的...
建華國中美術班學生陳蕎嫿的作品「大貓抓小鯨魚」，透過水彩技法的呈現，讓刻板印象的大小翻轉，獨特創意深獲好評。圖／教育處提供
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新竹市建華國中與美國加州庫柏蒂諾圖書館簽署合作備忘錄，將於庫柏蒂諾圖書館展出建華...
新竹市建華國中與美國加州庫柏蒂諾圖書館簽署合作備忘錄，將於庫柏蒂諾圖書館展出建華國中美術班學生的作品，為期一年。圖／教育處提供
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建華國中美術班學生作品以南寮漁港、新竹火車站、傳統市場等在地特色為畫作內容。圖／...
建華國中美術班學生作品以南寮漁港、新竹火車站、傳統市場等在地特色為畫作內容。圖／教育處提供
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圖書館新竹林智堅
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