全台62個DOC社區地圖 只有當地人才知道的特色行程

2019-11-03 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



教育部為提升偏鄉民眾數位應用能力，在偏遠鄉鎮設置數位機會中心（Digital Opportunity Center；以下簡稱DOC），提供民眾電腦與網路應用場所，促進當地特色發展。DOC學員結合社區店家繪製成DOC社區地圖，加上當地人才知曉的特色行程，規畫出各種不同體驗型態的主題遊程，DOC i旅行網站（ https://itaiwan.moe.gov.tw/docitravel/ ）收集了全台62個DOC社區地圖。

新竹縣橫山DOC主打「浪漫台三線 沙坑茶旅生活」，採茶體驗與生活故事描繪成一幅旅行地圖，橫山DOC學員沿著台三線走一趟茶之旅，散步漫遊的路上，｢有雞」茶園驚喜撿拾的土雞蛋，埤塘旁手握泥餅打水漂，滿天飛舞紫斑蝶的澤蘭園，生態池悠游自在的綠頭鴨，還有國寶級竹編職人戴民良老師，都是學員採集的精采在地元素。

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浪漫台三線上的橫山鄉沙坑村，孕育「沙坑紅寶」友善耕作茶園的小地方，銘記社區志工們一步一腳印復耕茶文化的軌跡。相邀一起尋幽踏踩，走進豐滿茶香、土香、人情香的沙坑茶旅生活。出發前可以先從影片「天空我的家-看見橫山」了解純樸的沙坑村。

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