結合東西文化 蔡博丞新作展現年輕小宇宙
2019-11-03 09:59
聯合報 記者何定照
／台北即時報導
近年深受注目的年輕編舞家蔡博丞推出新作《INNERMOST》，該作是熱愛西方神話題材的蔡博丞北歐神話四部曲終篇，選定西方傳說中的混沌宇宙為題材。
蔡博丞說，有回他在書中看到混沌宇宙意象，自此被深深吸引，開始思考誰創造人與宇宙？創造之前又什麼模樣？腦內小宇宙開始跳出非常多畫面、角色及影像，誕生《INNERMOST》。
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該作最初的雙男舞作版本由舞者張堅志、張聖和演繹，曾獲瑞士伯恩舞蹈金獎。經醞釀三年，發展成60分鐘全版，將由八位舞者演出，現場將使用京劇鬍鬚、長棍及烏鴉等物件，結合東西文化。音樂由《紅衣小女孩》配樂李銘杰擔綱，燈光由劇場資深燈光設計張廷仲打造。12月13日、14日在台北城市舞台演出。
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