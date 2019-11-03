親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

獨／台師大學生找人代寫碩論被撤學位 台大卻「中槍」

墾丁遙控機砸死遊客 美國選手涉過失致死移送法辦

結合東西文化 蔡博丞新作展現年輕小宇宙

2019-11-03 09:59聯合報 記者何定照／台北即時報導

近年深受注目的年輕編舞家蔡博丞推出新作《INNERMOST》，該作是熱愛西方神話題材的蔡博丞北歐神話四部曲終篇，選定西方傳說中的混沌宇宙為題材。

蔡博丞說，有回他在書中看到混沌宇宙意象，自此被深深吸引，開始思考誰創造人與宇宙？創造之前又什麼模樣？腦內小宇宙開始跳出非常多畫面、角色及影像，誕生《INNERMOST》。

該作最初的雙男舞作版本由舞者張堅志、張聖和演繹，曾獲瑞士伯恩舞蹈金獎。經醞釀三年，發展成60分鐘全版，將由八位舞者演出，現場將使用京劇鬍鬚、長棍及烏鴉等物件，結合東西文化。音樂由《紅衣小女孩》配樂李銘杰擔綱，燈光由劇場資深燈光設計張廷仲打造。12月13日、14日在台北城市舞台演出。

近年深受注目的年輕編舞家蔡博丞推出新作《INNERMOST》。圖／丞舞製作團隊提...
近年深受注目的年輕編舞家蔡博丞推出新作《INNERMOST》。圖／丞舞製作團隊提供
分享

劇場瑞士京劇
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

猛K國三課本 小學生獲國家地理知識競賽金牌

2019-11-03 09:08

陽明高中校慶變抗議事件 其一導火線是「早自習」

2019-11-02 18:01

桃市陽明高中「反宋」 校慶運動會變調

2019-11-02 23:49

師生黑衣抗議 陽明高中校長駁指控願接受調查

2019-11-02 17:40

垂楊國小校慶校友方龍海捐百萬回饋母校 市長黃敏惠加碼

2019-11-02 13:40

桃園陽明高中校慶變調 500師生抗議換校長

2019-11-02 12:39

竹南頭份2國中年年滿額 縣府修正通過新生入學辦法草案

2019-11-01 21:24

三和國小活動中心會熱暈眩 議員助換新冷氣

2019-11-01 20:24

桃市學生展現音樂長才 小提琴、揚琴、長號皆表現亮眼

2019-11-01 16:29

漢英高中歡慶萬聖節 市議員徐玉樹變裝發糖果

2019-11-01 14:12

國小運動會前導短片超有哏！ 葉丙成半夜笑翻

2019-11-01 10:54

「想贏哥哥」開啟棋士之路 桃市大成國中出圍棋狀元

2019-10-31 13:47

竹市外交小尖兵美國交流 走訪Apple、Google

2019-10-31 12:50

為了萬聖節拚了！小學老師扮恐龍 學生家長狂拍照

2019-10-31 12:47

北市府國中小智慧教室 班班配置85吋觸控螢幕

2019-10-31 12:03

影／全國自走車競速創意大賽 君毅高中勇奪佳績

2019-10-30 22:06

新上國小結合萬聖節與雙語教學 小朋友用英文來搗蛋

2019-10-30 14:50

聯合盃全國作文大賽 花蓮初賽得獎名單公布

2019-10-30 11:47

桃園某國小11名學生遭體罰 家長控「老師仍在授課」

2019-10-30 09:40

搞創意！金湖國小發表文創商品展現「軟實力」

2019-10-29 19:13

影／「專注把一件事做好」 新化高中游泳隊成績大放光彩

2019-10-29 16:05

桃園福豐國中排球隊困擾交通問題 熱心董座提供專車接送

2019-10-29 15:03

校犬安安再見...北市芳和實中為狗狗辦追思會

2019-10-29 14:01

校園設販賣機 北巿教育局：將與廠商協調回饋機制

2019-10-29 12:38

竹縣興隆國小參加國際木笛節賽 打敗百組奪雙料冠軍

2019-10-29 11:38

製作科學筆記 留下「探究與實作」思考過程

2019-10-29 00:21

沒課本的必修課 探究與實作該怎麼教？怎麼學？

2019-10-29 00:13

李家同反對高中英聽考試加入素養 教改別只有菁英分子

2019-10-28 20:06

藍委指綠營下架學校「禮義廉恥」匾額 教部：子虛烏有

2019-10-28 19:58

高雄青年文學獎78件入圍名單公布 校園創作質量大爆發

2019-10-28 15:50

搶救草菇產業 南大附小志工隊前進柳營果毅草菇寮

2019-10-28 12:38

中華醫大傑出校友選拔出爐 11校友不同行業均有成

2019-10-28 11:34

北市松山慈祐宮 贈22所國中「好讀」

2019-10-28 00:33

印刷字太死板！練美字 從這本「手寫生字簿」開始

2019-10-27 07:25

偏鄉小校開不了特色課？ 國中校長：大自然是最佳教材

2019-10-26 18:13

樹德師生進駐美濃國小 打造可循環利用的社區家屋

2019-10-26 18:01

硬筆書法打出口碑 大忠國小用「寫字」做義賣

2019-10-26 17:02

30年前雄中首招女生 穿短褲上體育紅樓男生歡呼鼓噪

2019-10-26 16:42

迎接百年校慶 雲林東和國小踩街宣傳

2019-10-26 15:59
看更多

熱門文章

桃園陽明高中校慶變調 500師生抗議換校長

2019-11-02 12:39

陽明高中校慶變抗議事件 其一導火線是「早自習」

2019-11-02 18:01

獨／台師大學生找人代寫碩論被撤學位 台大卻「中槍」

2019-11-03 09:05

師生黑衣抗議 陽明高中校長駁指控願接受調查

2019-11-02 17:40

興大百年校慶 創校校長阿部文夫3名孫子都來祝福

2019-11-02 19:55

第一志願高中生棄升學先就業 賺到人生第一桶金

2019-11-03 02:40

垂楊國小校慶校友方龍海捐百萬回饋母校 市長黃敏惠加碼

2019-11-02 13:40

百年興大「學生會校友會」成立 公立大學校友組織創舉

2019-11-02 19:19

屏東老師研發屠「龍」刀 讓特教生就業更自信

2019-11-02 12:04

「新五專」去年滿招 今年現缺額

2019-11-02 13:45

猛K國三課本 小學生獲國家地理知識競賽金牌

2019-11-03 09:08

桃市陽明高中「反宋」 校慶運動會變調

2019-11-02 23:49

遏止學位授予舞弊 台大增列代寫論文懲處

2019-11-03 09:07

明年度大學個人申請 10醫學系採計國英數自

2019-11-02 13:39

高中英聽第二次考試 報名7日截止

2019-11-02 10:14

教部公費留學考 15日寄筆試成績

2019-11-02 13:46

111學年各校系採計數A或數B 明年4月公布

2019-11-02 13:42

興大創校百年慶祝大會 陳副總統錄影獻祝福

2019-11-02 18:33

華語教學證照考 考生創8年新高

2019-11-02 13:43

影／看卡通佩佩豬學英文 himself 與by himself的差異？

2019-11-03 07:20

我國首辦台奧高教獎學金 23人赴奧地利研修交換

2019-11-03 09:14

用新聞報導手法探究回收流程 高中生獲環署微電影首獎

2019-11-02 15:03

結合東西文化 蔡博丞新作展現年輕小宇宙

2019-11-03 09:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top