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獨／台師大學生找人代寫碩論被撤學位 台大卻「中槍」

墾丁遙控機砸死遊客 美國選手涉過失致死移送法辦

猛K國三課本 小學生獲國家地理知識競賽金牌

2019-11-03 09:08聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

針對五到九年級學生舉行的「國家地理知識大競賽」全國決賽昨天登場。今年「地理知識能力測驗」由高雄市四維國小吳苡銜和台中市明道高中附設國中張意辰雙雙獲得金牌。吳苡銜在得知自己是金牌得主當下，興奮得喜極而泣，陪著來參加比賽的媽媽也跟著感動落淚，媽媽說，苡銜熱愛地理，去年參加比賽只拿到第10名，見識到高手雲集，他更加拚命自我充實，連國三哥哥的課本都拿來「猛K」。

「國家地理知識大競賽」自2005年開辦，至今已邁入第15個年頭。參賽對象以國中小五至九年級在學學生，且年齡16歲(含)以下者。競賽項目分為「環境觀察暨手繪地圖能力測驗」和「地理知識能力測驗」兩項，兩項測驗都是從每年3月宣傳起跑，5月起由學校為單位線上報名。

今年環境觀察暨手繪地圖能力測驗由台中市東大附中國小部馬柃甯以「東大附小越野賽跑攻略地圖」及宜蘭縣復興國中任錫滿、劉諭軒以「廁所小旅行---宜蘭舊城無障礙廁所分布圖」分別獲得國小組、國中組金牌；地理知識能力測驗由四維國小吳苡銜和明道高中附設國中張意辰分別奪得國小組及國中組金牌。

「地理知識能力測驗」國中組金牌得主張意辰，在激烈的問答與搶答中擊敗實力相當的九名選手，他分享能贏得這場硬仗的關鍵是，多看地圖跟國際新聞。

今年晉級「地理知識測驗」全國決賽的國小選手共有40名、國中組選手共101名。

負責競賽承辦的台灣師範大學地理學系副教授沈淑敏表示，地理學科具有跨自然與人文社會學科的特質，強調自然與人文環境的互動，著重地方、區域、國家、全球的關連，是啟發學生統整思考和人文關懷的重要路徑。

沈淑敏表示，「地理知識能力測驗」展現高階思考能力和實作經驗，範圍涵蓋古今中外、題型活潑多元，旨為鼓勵學生自主與深入學習廣博的知識與概念，同時也會設計閱讀地圖、指南針、遙感探測、Google Map、GPS全球定位等工具操作考題，激發學生與時俱進的素養、視野、和實作能力。

針對五到九年級學生舉行的「國家地理知識大競賽」全國決賽昨天登場。圖／主辦單位提供
針對五到九年級學生舉行的「國家地理知識大競賽」全國決賽昨天登場。圖／主辦單位提供
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