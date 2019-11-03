第一志願高中生棄升學先就業 賺到人生第一桶金

2019-11-03 02:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／即時報導



國內高中職畢業生就業率不到1成，即使就業導向的高職生也不到2成就業，很多人即使性向不明、不想念書，仍盲目升學。

教育部和勞動部前年推動「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，鼓勵高中職畢業生先就業探索性向，除保障月薪至少24k，每月還補助1萬元存入帳戶，離職後領回；期滿兩年還可參加為他們特設的特殊選才等升學管道，且自去年起，參加方案滿一年，就可就讀大學進修部，邊上班邊念書。

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就業儲蓄計畫前年原本設定5千人就業，但只700多人就業，去年目標降到1500百人，仍不到800人就業，曾有立委要教育部「認賠殺出」結束方案；今年邁入第三年，教育部參事王俊權說，因升學配套較完整、加強到偏鄉宣導、提供職缺破萬人且城鄉分布較均勻，就業人數倍增為1500多人，約7成高職、3成高中生，教育部長潘文忠決定再向行政院爭取預算續辦3年。

王俊權強調，參加方案的廠商都經篩選，屠宰、快遞、及非培訓幹部的加油站等被排除，且業者要提出培訓計畫、指定資深人員當職場導師，勞動部每3個月會派人訪視；學生有工作及生活問題，教育部也提供心理諮商師一對一輔導，也另有導師輔導升學。

第一屆就業儲蓄方案學生今年有71人錄取大學，多數錄取國立大學，包括政大、清大、交大、台科大等名校。少數第一志願高中畢業生，迷惑為何要升學念書，也參加方案，有人兩年賺到人生第一桶百萬金，今年進大學重新出發。

嘉義高中畢業生黃靖評說，他進高中後，迷惑為何要念書，但老師也無法解決，通常只會勸學生先把學測、指考考好，好像只要上了好大學，人生就一帆風順，其實不然。他一度想休學，家人震驚勸阻，成績每況愈下，畢業前決定參加就業儲蓄方案，到西門町一家旅館上班當櫃台，加上政府補助月入37Ｋ，他每月存6、7千塊，曾自費到菲律賓當志工，並參加自我成長的課程。

黃靖評今年考取政大傳院不分系，他表示，傳院對選課沒太多限制，加上可享受大學免費資源、認識很多朋友，仍決定念大學，但他還不確定未來是否走傳播路線，仍在探索中。

他說，到旅館工作常遇到奧客，例如明明訂沒附早餐的房型，卻硬要早餐，起初他很不能接受，但因是正職員工，不是實習生，仍要負責，設法應對解決。他出社會後發現，要養活自己其實沒那麼難，奉勸想參加方案的學生，一定要調整好就業心態，為自己的選擇負責。

彰化高中畢業生陳俊廷，則是念高中時就想學技術、快點做事，覺得每天念國、英、數沒什麼用。他也曾想過休學，後來仍畢業，也報考學測，成績可上國立大學。但他最後放棄申請入學，父母推薦他參加儲蓄方案。

由於缺乏技術及證照，陳俊廷先去機械工廠當學徒，還補習學程式語言，最後爭取到光學公司上班，一年後轉到製造量測儀的公司。公司給他很好的待遇，連同政府補助，平均月入可到50Ｋ，兩年已賺到人生第一桶金，今年考取台科大資工系，4年學費不用愁。

陳俊廷說，儲蓄方案剛推出時，高中沒宣導，加上升學配套不明朗，參加有點冒險。但上班後，有職場導師一路指導，他學然後知不足，覺得ＡＩ、５Ｇ、物聯網等新科技未來發展潛力大，因此回大學資工系精進技能，也可結交志同道合的朋友，拓展人脈。

南投仁愛高農空間測繪科畢業生楊承恩，今年參加方案，他說即使是偏遠高職，班上同學仍有6、7成升學，但他認為讀完科大，也不保證將來更好，雖然父母不支持，仍決定先就業，到清境商場的漢堡店上班，有機會升到儲備幹部、店長。他每月存了1.1萬-1.2萬元，至少將來若要念科大，不用背學貸。