親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

第一志願高中生棄升學先就業 賺到人生第一桶金

2019-11-03 02:40聯合報 記者張錦弘／即時報導

國內高中職畢業生就業率不到1成，即使就業導向的高職生也不到2成就業，很多人即使性向不明、不想念書，仍盲目升學

教育部和勞動部前年推動「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，鼓勵高中職畢業生先就業探索性向，除保障月薪至少24k，每月還補助1萬元存入帳戶，離職後領回；期滿兩年還可參加為他們特設的特殊選才等升學管道，且自去年起，參加方案滿一年，就可就讀大學進修部，邊上班邊念書。

就業儲蓄計畫前年原本設定5千人就業，但只700多人就業，去年目標降到1500百人，仍不到800人就業，曾有立委要教育部「認賠殺出」結束方案；今年邁入第三年，教育部參事王俊權說，因升學配套較完整、加強到偏鄉宣導、提供職缺破萬人且城鄉分布較均勻，就業人數倍增為1500多人，約7成高職、3成高中生，教育部長潘文忠決定再向行政院爭取預算續辦3年。

王俊權強調，參加方案的廠商都經篩選，屠宰、快遞、及非培訓幹部的加油站等被排除，且業者要提出培訓計畫、指定資深人員當職場導師，勞動部每3個月會派人訪視；學生有工作及生活問題，教育部也提供心理諮商師一對一輔導，也另有導師輔導升學。

第一屆就業儲蓄方案學生今年有71人錄取大學，多數錄取國立大學，包括政大、清大、交大、台科大等名校。少數第一志願高中畢業生，迷惑為何要升學念書，也參加方案，有人兩年賺到人生第一桶百萬金，今年進大學重新出發。

嘉義高中畢業生黃靖評說，他進高中後，迷惑為何要念書，但老師也無法解決，通常只會勸學生先把學測、指考考好，好像只要上了好大學，人生就一帆風順，其實不然。他一度想休學，家人震驚勸阻，成績每況愈下，畢業前決定參加就業儲蓄方案，到西門町一家旅館上班當櫃台，加上政府補助月入37Ｋ，他每月存6、7千塊，曾自費到菲律賓當志工，並參加自我成長的課程。

黃靖評今年考取政大傳院不分系，他表示，傳院對選課沒太多限制，加上可享受大學免費資源、認識很多朋友，仍決定念大學，但他還不確定未來是否走傳播路線，仍在探索中。

他說，到旅館工作常遇到奧客，例如明明訂沒附早餐的房型，卻硬要早餐，起初他很不能接受，但因是正職員工，不是實習生，仍要負責，設法應對解決。他出社會後發現，要養活自己其實沒那麼難，奉勸想參加方案的學生，一定要調整好就業心態，為自己的選擇負責。

彰化高中畢業生陳俊廷，則是念高中時就想學技術、快點做事，覺得每天念國、英、數沒什麼用。他也曾想過休學，後來仍畢業，也報考學測，成績可上國立大學。但他最後放棄申請入學，父母推薦他參加儲蓄方案。

由於缺乏技術及證照，陳俊廷先去機械工廠當學徒，還補習學程式語言，最後爭取到光學公司上班，一年後轉到製造量測儀的公司。公司給他很好的待遇，連同政府補助，平均月入可到50Ｋ，兩年已賺到人生第一桶金，今年考取台科大資工系，4年學費不用愁。

陳俊廷說，儲蓄方案剛推出時，高中沒宣導，加上升學配套不明朗，參加有點冒險。但上班後，有職場導師一路指導，他學然後知不足，覺得ＡＩ、５Ｇ、物聯網等新科技未來發展潛力大，因此回大學資工系精進技能，也可結交志同道合的朋友，拓展人脈。

南投仁愛高農空間測繪科畢業生楊承恩，今年參加方案，他說即使是偏遠高職，班上同學仍有6、7成升學，但他認為讀完科大，也不保證將來更好，雖然父母不支持，仍決定先就業，到清境商場的漢堡店上班，有機會升到儲備幹部、店長。他每月存了1.1萬-1.2萬元，至少將來若要念科大，不用背學貸。

楊承恩奉勸高中職學生，若真的想讀書，就去念大學，但若不想念書，還找不到方向，參加就業儲蓄方案是不錯的選擇，「但工作沒你想的那麼簡單」，還是有壓力，但既然是自己選擇的路，就要堅持下去。

前年參加就業儲蓄方案的彰中畢業生陳俊廷（右），工作時由職場導師指導量測儀的機構調...
前年參加就業儲蓄方案的彰中畢業生陳俊廷（右），工作時由職場導師指導量測儀的機構調整。圖／陳俊廷提供
分享

升學教育部
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

陽明高中校慶變抗議事件 其一導火線是「早自習」

2019-11-02 18:01

桃市陽明高中「反宋」 校慶運動會變調

2019-11-02 23:49

師生黑衣抗議 陽明高中校長駁指控願接受調查

2019-11-02 17:40

垂楊國小校慶校友方龍海捐百萬回饋母校 市長黃敏惠加碼

2019-11-02 13:40

桃園陽明高中校慶變調 500師生抗議換校長

2019-11-02 12:39

竹南頭份2國中年年滿額 縣府修正通過新生入學辦法草案

2019-11-01 21:24

三和國小活動中心會熱暈眩 議員助換新冷氣

2019-11-01 20:24

桃市學生展現音樂長才 小提琴、揚琴、長號皆表現亮眼

2019-11-01 16:29

漢英高中歡慶萬聖節 市議員徐玉樹變裝發糖果

2019-11-01 14:12

國小運動會前導短片超有哏！ 葉丙成半夜笑翻

2019-11-01 10:54

「想贏哥哥」開啟棋士之路 桃市大成國中出圍棋狀元

2019-10-31 13:47

竹市外交小尖兵美國交流 走訪Apple、Google

2019-10-31 12:50

為了萬聖節拚了！小學老師扮恐龍 學生家長狂拍照

2019-10-31 12:47

北市府國中小智慧教室 班班配置85吋觸控螢幕

2019-10-31 12:03

影／全國自走車競速創意大賽 君毅高中勇奪佳績

2019-10-30 22:06

新上國小結合萬聖節與雙語教學 小朋友用英文來搗蛋

2019-10-30 14:50

聯合盃全國作文大賽 花蓮初賽得獎名單公布

2019-10-30 11:47

桃園某國小11名學生遭體罰 家長控「老師仍在授課」

2019-10-30 09:40

搞創意！金湖國小發表文創商品展現「軟實力」

2019-10-29 19:13

影／「專注把一件事做好」 新化高中游泳隊成績大放光彩

2019-10-29 16:05

桃園福豐國中排球隊困擾交通問題 熱心董座提供專車接送

2019-10-29 15:03

校犬安安再見...北市芳和實中為狗狗辦追思會

2019-10-29 14:01

校園設販賣機 北巿教育局：將與廠商協調回饋機制

2019-10-29 12:38

竹縣興隆國小參加國際木笛節賽 打敗百組奪雙料冠軍

2019-10-29 11:38

製作科學筆記 留下「探究與實作」思考過程

2019-10-29 00:21

沒課本的必修課 探究與實作該怎麼教？怎麼學？

2019-10-29 00:13

李家同反對高中英聽考試加入素養 教改別只有菁英分子

2019-10-28 20:06

藍委指綠營下架學校「禮義廉恥」匾額 教部：子虛烏有

2019-10-28 19:58

高雄青年文學獎78件入圍名單公布 校園創作質量大爆發

2019-10-28 15:50

搶救草菇產業 南大附小志工隊前進柳營果毅草菇寮

2019-10-28 12:38

中華醫大傑出校友選拔出爐 11校友不同行業均有成

2019-10-28 11:34

北市松山慈祐宮 贈22所國中「好讀」

2019-10-28 00:33

印刷字太死板！練美字 從這本「手寫生字簿」開始

2019-10-27 07:25

偏鄉小校開不了特色課？ 國中校長：大自然是最佳教材

2019-10-26 18:13

樹德師生進駐美濃國小 打造可循環利用的社區家屋

2019-10-26 18:01

硬筆書法打出口碑 大忠國小用「寫字」做義賣

2019-10-26 17:02

30年前雄中首招女生 穿短褲上體育紅樓男生歡呼鼓噪

2019-10-26 16:42

迎接百年校慶 雲林東和國小踩街宣傳

2019-10-26 15:59

林燈獎學金頒獎了 得主不只「學霸」還有平頭部隊

2019-10-26 13:38
看更多

熱門文章

桃園陽明高中校慶變調 500師生抗議換校長

2019-11-02 12:39

陽明高中校慶變抗議事件 其一導火線是「早自習」

2019-11-02 18:01

師生黑衣抗議 陽明高中校長駁指控願接受調查

2019-11-02 17:40

興大百年校慶 創校校長阿部文夫3名孫子都來祝福

2019-11-02 19:55

垂楊國小校慶校友方龍海捐百萬回饋母校 市長黃敏惠加碼

2019-11-02 13:40

百年興大「學生會校友會」成立 公立大學校友組織創舉

2019-11-02 19:19

靠學生證吃喝玩樂消費！南華推「無現金智慧校園」

2019-11-02 09:21

屏東老師研發屠「龍」刀 讓特教生就業更自信

2019-11-02 12:04

「新五專」去年滿招 今年現缺額

2019-11-02 13:45

第一志願高中生棄升學先就業 賺到人生第一桶金

2019-11-03 02:40

明年度大學個人申請 10醫學系採計國英數自

2019-11-02 13:39

高中英聽第二次考試 報名7日截止

2019-11-02 10:14

111學年各校系採計數A或數B 明年4月公布

2019-11-02 13:42

教部公費留學考 15日寄筆試成績

2019-11-02 13:46

華語教學證照考 考生創8年新高

2019-11-02 13:43

興大創校百年慶祝大會 陳副總統錄影獻祝福

2019-11-02 18:33

桃市陽明高中「反宋」 校慶運動會變調

2019-11-02 23:49

用新聞報導手法探究回收流程 高中生獲環署微電影首獎

2019-11-02 15:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top