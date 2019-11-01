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澎湖西嶼國中小聯展 海廢創作展藝術天份

2019-11-01 20:46中央社 澎湖1日電

澎湖西嶼鄉國中小藝術聯展今天開幕，縣長賴峰偉肯定學生藝術創作努力與天份，期許透過海廢環保藝術創作，喚醒更多人重視海洋環保議題，減少使用一次性塑膠用品，守護地球環境。

這項藝術聯展今天在澎湖機場2樓文化藝廊熱鬧開幕，呼應澎湖縣政府「澎湖教育年」，主題訂為「海洋環保藝起來」，透過聯合美展，涵養學子環保意識，提升心靈素養，增進西嶼國中、小學校際間對話與交流、合作，促進藝術教育品質提升。

主辦學校合橫國小校長葉萬全表示，澎湖冬天四處都是海漂垃圾，這次藝術聯展運用淨灘後的海漂垃圾做為創作素材，希望藉由小朋友巧思與創意，提升學子環保生活意識，落實對海洋的關愛。

賴峰偉說，學生展出作品栩栩如生，透過藝術創作結合海洋環保，讓遊客及鄉親都能瞭解澎湖在海洋環境教育的努力，同時理解環保的重要性，使用環保餐具，減少使用塑膠製品，讓地球環境永續發展。

賴峰偉表示，海廢是國際性問題，縣府鼓勵社區民眾自主淨灘，10個月來完成120場次，動員1萬5000人次，清除206公里岸際、300噸海漂垃圾，即使冬天東北季風再起，海飄廢棄物再來，但憑著澎湖人堅毅精神，每天定時撿拾，一定會讓沙灘保持乾淨整潔。

聯展展到月底，展出內容有繪畫、平面設計、水彩、水墨、浮球創作、海廢裝置藝術、立體雕塑等158件作品，包含平面作品85件、立體作品73件。歡迎民眾到澎湖機場2樓參觀，欣賞這些小小藝術家們令人驚艷的多元藝術創作。

澎湖賴峰偉機場
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