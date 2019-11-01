高雄市山頂國小運動會宣傳短片 學童搞笑演出

2019-11-01 20:46 中央社 高雄1日電



高雄市山頂國小30日將舉行26週年校慶運動會，學校臉書粉專日前釋出1分鐘創意宣傳短片，學童搞笑演出配上洗腦破音，效果「笑」果兼具，連日來獲上萬人次瘋傳。

這支短片是由山頂國小輔導主任余政達10月29日利用午休時間找六年二班學生陳榆姍、許永達、蕭文衡、陳姿妤演出，以自己的兼錄影功能相機就近在校園取景拍攝，帶回家後製隔天在學校的臉書粉專上線，經社群轉載分享，連日來點閱率飆升，引起熱烈迴響。

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影片中分別有「告白遭拒」時「運動可以讓情緒紓緩」、「被強行壁咚」時「運動可以讓反應變快」迅速逃脫及「午餐時間」老師被告知「運動可以緩解肥胖」3個橋段，片中小演員演技和影片腳本都受到網友大讚，直呼太有創意紛紛按讚、轉發。

該短影片吸引高雄市政府教育局長吳榕峯點閱並留言「太有趣了！請問我可以分享在我的粉絲專頁上嗎？」，高雄市山頂國小不止歡迎局長轉發還大方邀請吳榕峯運動會當天到校，看看影片中的可愛演員本尊。

網友也紛留言「超洗腦、看了都想去了」、「想出這個企劃並執行的老師，根本是被教育耽誤的知名編劇與導演」，「現在的小朋友實在太優秀！」。

余政達說，短片是為宣傳校慶運動會的突發奇想，參演的學生都是素人，但他們面對鏡頭都不會不自在，也很配合演出，真情流露又搞笑，自己最後也有入鏡，沒想到會受到這麼大的關注，也成功行銷月底登場的校慶運動會，真是小兵立大功。

面對導演拍攝的短片處女秀一砲而紅，余政達表示，當初無心插柳沒想到會這麼夯，則是始料未及。

談起劇情靈感，余政達配合運動會以「你今天運動了嗎？」為主軸，搞笑描寫運動帶來的好處。至於求愛被甩橋段劇情，余政達打趣說，這是自己年輕談戀愛時被甩的經驗。