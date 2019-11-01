社寮國中操場破損積水 林明溱爭取教育部補助

2019-11-01 18:12 中央社 南投縣1日電



南投縣社寮國中操場破損易積水、跳遠沙坑起跳板也脫落，南投縣長林明溱今天指示縣府教育處向教育部體育署爭取經費補助，一併改善操場跑道、周邊運動硬體、校園排水設施。

林明溱今天與縣政府教育處長陸正威、竹山鎮長陳東睦及多名縣議員踏勘竹山鎮社寮國中，確認操場有改善必要，並當場指示教育處向教育部申請操場及周邊設施整建工程，盼給師生及社區居民更安全、完善運動環境，經費估約新台幣732萬元。

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社寮國中校長黃建樹說，社寮國中操場自民國90年重建至今，人工草皮耐磨止滑層已完全消磨，表層也明顯破裂；另外，操場西側跳遠沙坑起跳板脫落、助跑區耐磨止滑層也完全磨除並長青苔，有安全疑慮，希望能申請操場跑道及周邊設施修繕經費。

林明溱表示，社寮國中操場為舊式人工草皮，不但許多表面都破損、金鋼砂外露，且有積水及長青苔情形，為避免學生及社區民眾運動時滑倒受傷，縣府將向教育部體育署爭取經費補助，一併改善跑道及周邊設施，除了打造優質校園環境，也能提升運動風氣。

他表示，將持續前往各國中、小學關心踏勘，了解各學校目前最迫切需求，也責成縣府教育處積極協助學校向教育部爭取經費，讓孩子有更優質學習空間。