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台南新市國中疑集體食物中毒 檢出諾羅病毒

2019-11-01 12:59中央社 台南1日電

台南市新市國中10月22日出現疑似集體食物中毒，236名師生腸胃不適，台南市政府衛生局今天公布抽檢結果，證實從檢體個案檢出諾羅病毒

台南市衛生局人員今天指出，新市國中10月23日通報群聚腹瀉，衛生局對發病師生及所有廚工進行採檢，檢驗發病師生8人、廚工3人檢體中，分別有4人、1人檢出諾羅病毒陽性，病原性細菌則未檢出。

衛生局人員表示，新市國中疑似集體食物中毒案，有待食餘檢體檢驗結果出爐後，再研判原因及後續如何處理。

新市國中713名師生10月22日中午食用自製營養午餐後，晚上陸續有人出現嘔吐、腹瀉及發燒等症狀，共236名師生腸胃不適，包括227名學生及9名老師，隔天有171名學生請假在家休息。

另外，台南市永康區永仁高中也驚傳疑似集體食物中毒，逾千名師生職員10月30日中午食用校方自製營養午餐後，當天晚上起陸續有人出現嘔吐及腹瀉，全校共116人腸胃不適，其中40人就醫，被診斷是腸胃炎。

衛生局昨天獲報後立刻派人採樣送檢，且持續到校稽查及進行環境消毒；衛生局人員表示，腸胃不適學生已陸續返校上課，目前還有56名學生及3名老師請假在家休養。

衛生局中毒諾羅病毒
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