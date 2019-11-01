傳統遇上流行、客家遇上拉丁 樂團連袂唱翻校園
2019-11-01 11:34
聯合報 記者張弘昌
／即時報導
2019客家藝文校園巡演徵件計畫，桃園市政客家事務局遴選出14個優秀團隊前往桃園13區41所校園巡演，今天客家新生代創作歌手曾仲瑋、曾怡玲，以及金曲客家歌王湯宇歆的拉丁達人樂團，分別前往楊梅區高榮國小以及龜山區長庚國小，帶領小朋友一同高唱創新曲風的客家歌。
曾仲瑋和曾怡伶是新生代客家創作歌手代表，為了深化小朋友對客語的認識及增加學習成效，以割禾、禾埕記趣及挨粄歌3首歌曲串連，規劃了一段具有故事性的教學內容，除了用歌曲帶動唱的方式吸引注意外，也透過歌詞中對客家庄、農村生活、禾埕及做粄的描述，讓小朋友體驗舊時客庄生活樣貌。
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拉丁達人樂團主唱湯宇歆，9歲舉家移居到巴拉圭，家中仍以客語溝通，所以對客家文化並不陌生。湯宇歆的成長過程中接受2種風格迥異的文化洗禮，激發出嶄新的音樂曲風，創作多首拉丁客家歌曲也因此獲得金曲獎的殊榮。
湯宇歆與拉丁達人樂團，將拉丁歌曲Despacito及兒歌aby Shark改編成客語版，讓小朋友體驗到完全不一樣的客家音樂。客家事務局表示，客家音樂不應被傳統、國界侷限，融入多元文化才能使客家音樂發展出新樣貌。
透過創作者的巧思及創意，巧妙將流行與傳統、東方與西方結合，呈現出嶄新而獨特的樣貌，期透過校園巡演的過程，讓桃園的學子接觸更豐富、更多元的客家文化。
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