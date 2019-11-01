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不再有後顧之憂！清大優秀博士生最高月領8萬獎學金

傳統遇上流行、客家遇上拉丁 樂團連袂唱翻校園

2019-11-01 11:34聯合報 記者張弘昌／即時報導

2019客家藝文校園巡演徵件計畫，桃園市政客家事務局遴選出14個優秀團隊前往桃園13區41所校園巡演，今天客家新生代創作歌手曾仲瑋、曾怡玲，以及金曲客家歌王湯宇歆的拉丁達人樂團，分別前往楊梅區高榮國小以及龜山區長庚國小，帶領小朋友一同高唱創新曲風的客家歌。

曾仲瑋和曾怡伶是新生代客家創作歌手代表，為了深化小朋友對客語的認識及增加學習成效，以割禾、禾埕記趣及挨粄歌3首歌曲串連，規劃了一段具有故事性的教學內容，除了用歌曲帶動唱的方式吸引注意外，也透過歌詞中對客家庄、農村生活、禾埕及做粄的描述，讓小朋友體驗舊時客庄生活樣貌。

拉丁達人樂團主唱湯宇歆，9歲舉家移居到巴拉圭，家中仍以客語溝通，所以對客家文化並不陌生。湯宇歆的成長過程中接受2種風格迥異的文化洗禮，激發出嶄新的音樂曲風，創作多首拉丁客家歌曲也因此獲得金曲獎的殊榮。

湯宇歆與拉丁達人樂團，將拉丁歌曲Despacito及兒歌aby Shark改編成客語版，讓小朋友體驗到完全不一樣的客家音樂。客家事務局表示，客家音樂不應被傳統、國界侷限，融入多元文化才能使客家音樂發展出新樣貌。

透過創作者的巧思及創意，巧妙將流行與傳統、東方與西方結合，呈現出嶄新而獨特的樣貌，期透過校園巡演的過程，讓桃園的學子接觸更豐富、更多元的客家文化。

拉丁達人樂團特將拉丁歌曲及英語兒歌改編為客語版，簡單明快的曲風令人琅琅上口。圖／...
拉丁達人樂團特將拉丁歌曲及英語兒歌改編為客語版，簡單明快的曲風令人琅琅上口。圖／桃園市府客家事務局提供
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曾仲瑋及曾怡玲到高榮國小，帶領小朋友一同高唱創新曲風的客家歌。圖／桃園市府客家事...
曾仲瑋及曾怡玲到高榮國小，帶領小朋友一同高唱創新曲風的客家歌。圖／桃園市府客家事務局提供
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拉丁達人樂團特將拉丁歌曲及英語兒歌改編為客語版，簡單明快的曲風令人琅琅上口。圖／...
拉丁達人樂團特將拉丁歌曲及英語兒歌改編為客語版，簡單明快的曲風令人琅琅上口。圖／桃園市府客家事務局提供
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曾仲瑋及曾怡玲演出以三首客家歌曲串連規劃了一段具有故事性的教學內容，深化小朋友對...
曾仲瑋及曾怡玲演出以三首客家歌曲串連規劃了一段具有故事性的教學內容，深化小朋友對客語的認識及增加學習成效。圖／桃園市府客家事務局提供
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客家金曲歌王湯宇歆前往長庚國小演唱多首客家歌曲，大受小朋友歡迎。圖／桃園市府客家...
客家金曲歌王湯宇歆前往長庚國小演唱多首客家歌曲，大受小朋友歡迎。圖／桃園市府客家事務局提供
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樂團客語客家文化
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