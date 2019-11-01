國小運動會前導短片超有哏！ 葉丙成半夜笑翻

2019-11-01 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄市山頂國小為了即將到來的運動會，師生拍了一部前導宣傳片，爆笑情節讓網友大讚超低成本卻超有梗。雖然也有網友嫌Low，台大教授今天則在臉書上說：半夜看到這個笑翻，現在宣傳運動會居然要搞到這樣有哏，這些孩子太可愛了啦！

運動會前導片有三小段，每段都讓人噴飯。第一段是小男生問：為什麼我不能當妳的男朋友？就因為我沒錢嗎？難道......妳就要這麼膚淺嗎？小女生回頭答：你錯了，女人不一定要找有錢的男朋友，但一定要找自己喜歡的。小男生再問，那妳喜歡哪種人？女生笑著說，「有錢的！」下個畫面跳到小男生狂飆操場，一路狂喊：啊~~啊~~啊！（抖音）旁白緩緩道來：「運動可以讓情緒紓緩，你今天運動了嗎？」

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第二段是小男生「壁咚」，卻反遭小女生一個反手而撞壁。這時旁白又出來了：「運動可以讓反應變快，你今天運動了嗎？」第三段則是揶揄正在吃飯的老師，直接旁白：「運動可以緩解肥胖，你今天運動了嗎？」急得老師趕快澄清，不是啊，現在是吃飯時間，哪有這樣子的啦！

負責企畫的輔導主任余政達說，拍攝構想是宣導運動會，並讓大家輕鬆一下，情節參加了網路笑話和廣告，演出的孩子是小市長團隊，花了一個中午拍攝，後製則花了很久工夫。第三段正在吃飯的老師就是自己，想說開玩笑還是開在自己身上好了。