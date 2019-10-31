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「想贏哥哥」開啟棋士之路 桃市大成國中出圍棋狀元

2019-10-31 13:47聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市大成國中圍棋班選手出「狀元」，就讀國三學生張庭維，小時候看著哥哥下圍棋，產生好勝心立志要比哥哥更厲害，開啟圍棋人生，日前參加新北市壯元盃圍棋賽，以六段參賽的他，在比賽中拿下全勝、奪得本屆狀元，榮升七段，更透露未來將以職業棋士為目標來努力。

張庭維從國小一年級開始練圍棋，接觸圍棋的契機是因為哥哥，看到哥哥下圍棋很厲害、想要贏哥哥，因而走上圍棋之路，談及小時候的夢想「想要贏哥哥」，張庭維笑回，哥哥已經沒有在下棋，且早已不是他的對手，他表示，新目標是要往職業棋士的身份邁進。

下圍棋已多年的張庭維說，練棋多年時間已經知道要怎麼讓自己靜下來，因此近年在練習過程中沒有遇到什麼瓶頸，這次壯元盃圍棋賽中，張庭維表示有件令他印象深刻的事，他說，其中一場比賽眼看自己就要輸了，對手竟然在這時失誤，讓他既緊張又覺得不可思議，他表示，除了平常覆盤記譜的練功之外，比賽時冷靜思考、沉著應對，才是獲勝的不二法門。

大成國中圍棋班至今成立第4年，每周皆有紥實專業訓練課程，指導教練林宇翔說，圍棋除了比拼棋力，心理素質也是影響成績的重要因素，他讚許張庭維比賽時的穩定性及狀態調整相當可圈可點，足以成為學弟妹的借鏡與激勵，校長蘇佐璽表示，每每探視圍棋班訓練課程，特別能感受學生沉穩的氣質，「謀定而後動」不只運用在棋藝上、課業上，更能發揮在生活經驗上。

桃園市大成國中圍棋班選手出「狀元」，就讀國三學生張庭維，小時候看著哥哥下圍棋，產...
桃園市大成國中圍棋班選手出「狀元」，就讀國三學生張庭維，小時候看著哥哥下圍棋，產生好勝心立志要比哥哥更厲害，因而開啟圍棋人生。圖／大成國中提供
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桃園市大成國中圍棋班選手出「狀元」，就讀國三學生張庭維，小時候看著哥哥下圍棋，產...
桃園市大成國中圍棋班選手出「狀元」，就讀國三學生張庭維，小時候看著哥哥下圍棋，產生好勝心立志要比哥哥更厲害，因而開啟圍棋人生。圖／大成國中提供
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圍棋夢想
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