親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

巴基斯坦火燒特快車：非法煮飯大爆炸已知65死

追究普悠瑪事故責任 台鐵正式對日商提告求償6.1億

中寮國中操場破損 立委：已爭取教育部補助整建

2019-10-31 14:13中央社 南投縣31日電

南投縣中寮國中操場嚴重破損、跑道表面脫落，民進黨立委蔡培慧得知，協助向教育部爭取補助款，教育部已確定將朝最高補助比例來協助整建，待南投縣政府自籌款到位即可動工。

民主進步黨立法委員蔡培慧今年6月邀紙風車團隊到中寮國中演出時，意外發現學校操場嚴重破損、跑道積水難消、樹根導致地磚隆起，師生或社區居民運動有安全疑慮，當場建議校方提補助案，她會協助向教育部體育署爭取補助款。

蔡培慧日前與縣議員張永輝在校方陪同下踏勘，發現運動場地排水仍嚴重不良，長滿青苔恐有滑倒風險，且跑道表面嚴重脫落，蔡培慧今天說，經努力爭取，體育署確定將朝向最高補助比例來協助中寮國中整建操場，後續待南投縣政府自籌款到位即可動工。

蔡培慧表示，她在立法院質詢時，多次針對中央補助及地方自籌比例問題指出，地方政府也有城鄉資源落差，希望教育部秉持「窮不能窮教育」理念，儘量提高中央補助額度，給學生安全上課與戶外活動校園。

蔡培慧說，希望教育部儘快核撥最高比例補助經費，提供中寮國中修繕運動場地；也感謝縣議員張永輝願意在縣議會督促縣府儘速落實自籌款，讓師生及居民有安全運動場地。

蔡培慧教育部體育
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

為了萬聖節拚了！小學老師扮恐龍 學生家長狂拍照

2019-10-31 12:47

北市府國中小智慧教室 班班配置85吋觸控螢幕

2019-10-31 12:03

竹市外交小尖兵美國交流 走訪Apple、Google

2019-10-31 12:50

54歲單親媽媽苦讀領高中學歷圓夢 成校園最美風景

2019-10-31 14:38

影／全國自走車競速創意大賽 君毅高中勇奪佳績

2019-10-30 22:06

新上國小結合萬聖節與雙語教學 小朋友用英文來搗蛋

2019-10-30 14:50

聯合盃全國作文大賽 花蓮初賽得獎名單公布

2019-10-30 11:47

桃園某國小11名學生遭體罰 家長控「老師仍在授課」

2019-10-30 09:40

搞創意！金湖國小發表文創商品展現「軟實力」

2019-10-29 19:13

影／「專注把一件事做好」 新化高中游泳隊成績大放光彩

2019-10-29 16:05

桃園福豐國中排球隊困擾交通問題 熱心董座提供專車接送

2019-10-29 15:03

校犬安安再見...北市芳和實中為狗狗辦追思會

2019-10-29 14:01

校園設販賣機 北巿教育局：將與廠商協調回饋機制

2019-10-29 12:38

竹縣興隆國小參加國際木笛節賽 打敗百組奪雙料冠軍

2019-10-29 11:38

製作科學筆記 留下「探究與實作」思考過程

2019-10-29 00:21

沒課本的必修課 探究與實作該怎麼教？怎麼學？

2019-10-29 00:13

李家同反對高中英聽考試加入素養 教改別只有菁英分子

2019-10-28 20:06

藍委指綠營下架學校「禮義廉恥」匾額 教部：子虛烏有

2019-10-28 19:58

高雄青年文學獎78件入圍名單公布 校園創作質量大爆發

2019-10-28 15:50

搶救草菇產業 南大附小志工隊前進柳營果毅草菇寮

2019-10-28 12:38

中華醫大傑出校友選拔出爐 11校友不同行業均有成

2019-10-28 11:34

北市松山慈祐宮 贈22所國中「好讀」

2019-10-28 00:33

印刷字太死板！練美字 從這本「手寫生字簿」開始

2019-10-27 07:25

偏鄉小校開不了特色課？ 國中校長：大自然是最佳教材

2019-10-26 18:13

樹德師生進駐美濃國小 打造可循環利用的社區家屋

2019-10-26 18:01

硬筆書法打出口碑 大忠國小用「寫字」做義賣

2019-10-26 17:02

30年前雄中首招女生 穿短褲上體育紅樓男生歡呼鼓噪

2019-10-26 16:42

迎接百年校慶 雲林東和國小踩街宣傳

2019-10-26 15:59

林燈獎學金頒獎了 得主不只「學霸」還有平頭部隊

2019-10-26 13:38

桃園某國小11名學生遭體罰 家長控：校方「師師相護」

2019-10-25 18:35

雄女愛河路跑採國際賽晶片計分 兩千「小斑馬」奔騰

2019-10-25 18:34

「感恩惜福」為主軸 光復中學辦「愛在家扶」公益路跑

2019-10-25 15:56

練武術變得有自信 田中高中世界盃武術錦標賽勇奪四金

2019-10-25 15:39

高中職免試入學 採計英檢區變多 閩客原民語檢定也加分

2019-10-24 23:46

大成國中舉辦全運會籃球賽 斥資1600萬翻新場地

2019-10-24 14:57

上萬冊書展開進二信高中 學生下課免跑書店看新書

2019-10-24 14:35

北一校門口擠爆熊貓…建中不屑外送？引爆學長學弟嘴砲

2019-10-24 14:10

帕莎蒂娜烘焙坊文化店進駐高師大校園 結合書香麵包香

2019-10-24 13:38

促進交流！2泰國國際學校遊屏東：非常驚艷

2019-10-24 12:55
看更多

熱門文章

高中英聽成績9時起公告 查詢網址在這裡

2019-10-31 03:13

獨／東森前副總裁趙怡接政大副校長 募2000萬補助留學

2019-10-30 22:21

高中英聽成績出爐 F級人數占比創五年新低

2019-10-31 10:36

恢復嘉師綠色舊校門 嘉大百年校慶漆紅色鬧烏龍

2019-10-30 17:55

科技師資短缺 立委：心理系畢業老師被指派教程式設計

2019-10-30 17:05

高中英聽成績單31日寄發 上午9時開放查詢

2019-10-30 16:47

培養金門在地博士 金門大學產學博士班明年招考

2019-10-30 19:48

北市府國中小智慧教室 班班配置85吋觸控螢幕

2019-10-31 12:03

為了萬聖節拚了！小學老師扮恐龍 學生家長狂拍照

2019-10-31 12:47

趙怡任政大副校長 首年募款拚2千萬助留學

2019-10-31 00:08

補助大學生遊學一年？李家同：學生程度不好學不到東西

2019-10-31 14:31

影／全國自走車競速創意大賽 君毅高中勇奪佳績

2019-10-30 22:06

Eduniversal全球頂尖商學院排行 台前三台大政大中山

2019-10-31 14:29

吳庭愷應屆畢業名列國考第4名 「目標要比門檻更高」

2019-10-31 14:35

嘉義師專綠色校門重現 校友直呼「好懷念」

2019-10-31 12:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top