中寮國中操場破損 立委：已爭取教育部補助整建

2019-10-31 14:13 中央社 南投縣31日電



南投縣中寮國中操場嚴重破損、跑道表面脫落，民進黨立委蔡培慧得知，協助向教育部爭取補助款，教育部已確定將朝最高補助比例來協助整建，待南投縣政府自籌款到位即可動工。

民主進步黨立法委員蔡培慧今年6月邀紙風車團隊到中寮國中演出時，意外發現學校操場嚴重破損、跑道積水難消、樹根導致地磚隆起，師生或社區居民運動有安全疑慮，當場建議校方提補助案，她會協助向教育部體育署爭取補助款。

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蔡培慧日前與縣議員張永輝在校方陪同下踏勘，發現運動場地排水仍嚴重不良，長滿青苔恐有滑倒風險，且跑道表面嚴重脫落，蔡培慧今天說，經努力爭取，體育署確定將朝向最高補助比例來協助中寮國中整建操場，後續待南投縣政府自籌款到位即可動工。

蔡培慧表示，她在立法院質詢時，多次針對中央補助及地方自籌比例問題指出，地方政府也有城鄉資源落差，希望教育部秉持「窮不能窮教育」理念，儘量提高中央補助額度，給學生安全上課與戶外活動校園。

蔡培慧說，希望教育部儘快核撥最高比例補助經費，提供中寮國中修繕運動場地；也感謝縣議員張永輝願意在縣議會督促縣府儘速落實自籌款，讓師生及居民有安全運動場地。